La canción de amor que regala una ingeniense a su pareja vuela en Spotify

Cris Giannattasio es su nombre artístico y es de Ingenio. Canta desde niña casi a escondidas en su habitación porque le gusta de siempre, pero no sabía si a los demás les agradaría. No alardeó nunca pero hoy, con 18 años, con su idea de ¿Y por qué no? Subió a redes una canción de amor que había compuesto para regalársela a su pareja como regalo el día de su segundo aniversario de noviazgo el pasado septiembre. Fue subirlo a finales de año y a la plataforma de Spotify y clavarlo. No es conocida, sin apenas promociones salvo lo que sube en TikTok. Triunfó el amor y sobre todo, su voz, carisma, ternura y su dulzura que ha puesto los pelos de punta a más de uno.

Piel con Piel y amor

Su tema se titula Piel con Piel. Es el único grabado en estudio, comenta, aunque tiene muchos más. Se ha formado ocho años en la academia Enseñanzas Artísticas Alexia Rodríguez en canto, baile, guitarra y piano.

Es muy exigente consigo misma y consideró que esta era la canción, poco encorsetado tipo balada con guiño inconfundible al Rythim and Blues y la idónea. Tiene claro que el mejor test son las plataformas y redes sociales, "la gente quiere calidad de sonido. Hay muchos aspirantes, pero hay que ser bueno y saber buscar audiencias". Las tornas han cambiado en décadas tras la irrupción de internet y jóvenes como ella se buscan un hueco en un escenario musical que no parte en principio de una discográfica, aunque le vendría bien.

En internet emula los tutoriales para posicionarse o buscar un buen formato estético y musical. Pero el fondo, su voz e inconfundible estilo los pone ella. Es la clave. En este tiempo lleva 17.000 reproducciones en Spotify, sin promos y sin ser conocida. Cantar es su sueño, pero mantiene los pies en la tierra. Está en puertas de empezar la carrera de Medicina.

Cristina, en su actuación en la última Feria del Sureste. / La Provincia

Es por ahora el único tema de autor que ha grabado con ayuda de Sr kokis, que la próxima semana transforma en formato de videoclip de la mano de la productora Rec and Roll producciones.

Visto el empujón en las redes y plataformas donde lo ha colgado tiene claro que no será el último. Cris Giannattasio lleva en su nombre artístico el apellido de su madre Ana, italiana de nacimiento. Su padre es Juan Ramón Fernández, de Ingenio, donde vive toda su familia y visitan con asiduidad.

Cardióloga y cantante

Su meta es estudiar Medicina, especialidad en Cardiología. "¿Pero quién sabe? Creo que sería feliz" Comenta la joven que con su formación ha puesto los pelos de punta en sus intervenciones en directo en programas de la TV1 como Noche de Taifas, y entre otros, o como invitada a la Feria del Sureste y todo sin ser famosa y sin tratarse de un tema comercial.

Asevera que triunfar o dar un sorpaso de repente en la música es muy difícil. "Hay muchos y muy buenos", pero eso no quita en absoluto sus ganas de inmiscuirse en un mundo que ha cambiado totalmente. Es ejemplo de cómo las tornas han cambiado. Debes tirar de plataformas estudiar cómo grabar o seleccionar dónde lo subes. En su caso esTikTokk, sobre todo para tener primeras impresiones y tantear al público. El barómetro es "que te escuchen y guste, por eso he subido solo un tema".

Videoclip esta semana

La experiencia en Spotify no ha sido mala. "Es muy complicado destacar entre tantos sin tener ni una referencia" dice Cris, que recuerda cuando su pareja, compañera de la academia de canto y baile al escuchar la canción que le había compuesto como regalo por sus dos años juntas el 29 de septiembre le dijo "continúa, es muy, muy buena. Súbela".

Cris continúa haciendo sus promociones sobre todo en TikTok y aclara que su música no se encorseta en ningún estilo. Amante del funky, reconoce que aunque no es mucho su estilo, también le gusta el reguetón, y no descarto grabar algún tema también".

El videoclip se grabará en una casona del municipio de Guía y tanto su padre como su madre y sobre todo su pareja, la apoyan hasta el final.