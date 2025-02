Shakil Ramírez, médico y pregonero del Carnaval de Telde: «La anatomía es la conexión del Manga y la medicina»

Va a ser usted el pregonero más joven de la historia del carnaval de Telde.

Eso me han dicho, de Telde y en teoría de todos los pregones. Eso es lo que me han dicho a mí.

¿Se lo esperaba?

Ellos me habían contactado para el tema del cartel del Carnaval y yo fui a una reunión para acordar lo del tema del cartel y demás. Y claro, ahí fue cuando me soltaron la noticia de que habían estado valorando la opción de que yo fuera el pregonero, como así fue. De primeras no tenía mucha idea de qué hacía un pregonero. Lo que le dije a ellos es que da un poco de vértigo porque el de Telde es uno de los Carnavales más importantes de Gran Canaria, pero bueno, lo acepto ilusionado. En su momento no podía procesarlo todo muy bien porque también estaba centrado en los exámenes de Médico Interno Residente (MIR), pero yo siempre he tirado para adelante con todo y esto va a ser una cosa más.

¿Qué tiene previsto contar en su pregón?

Pues todavía estoy dándole vueltas, pero como tampoco tengo una gran experiencia vivida, porque normalmente los pregoneros suelen ser gente que ha vivido muchos carnavales, no quiero decir que sean mayores, pero sí que tienen una experiencia, un recorrido. Yo al final tengo 25 años y carnavales he vivido pocos. Obviamente, contaré cosillas sobre mí y demás, pero aprovechando la temática de este año, que es el Manga y es al final donde yo me muevo, pues me gustaría también traer aquí ese mundo, la cultura de Japón, y sobre todo vinculado al Manga para acercarla a la población de Telde y quitar esa mentalidad o esa idea de que es una cultura de frikis o de niños y de adolescentes. Es una cultura muy rica, llena de matices y cuando la conoces y te metes en ella descubres lo bonita que es.

Shakile Ramírez será el pregonero de Telde con solo 25 años. / LP/DLP

¿Es muy carnavalero?

A mí siempre me ha gustado mucho la fiesta, pero es verdad que desde Bachillerato siempre he estado muchísimo porque tenía en mente estudiar Medicina, que es una carrera muy exigente. Ya en la carrera fui aflojando un poquito en el tiempo dedicado a los estudios y fue cuando empecé a salir más con mi grupo de amigos, y cuando disfruté de mis primeros carnavales ya de mayor, hace como cuatro años. Me encanta el tema de los drags y voy todos los años a las galas en Las Palmas de Gran Canaria, Maspalomas y Telde, y a las cabalgatas.

¿También hace la cola para conseguir entradas a las galas?

Sí, de hecho, para conseguirlas nos pasamos toda la noche allí mi pareja, su hermana y unos amigos. Al final si te gusta no te duele nada.

¿Un disfraz que usted recuerde con especial cariño?

Un disfraz, ya no solo por el Carnaval sino por el Manga también, que al final es una parte del mundillo, el ‘cosplay’, que es una manera de vestir o de disfrazarte de tus personajes favoritos de este género. Pero yo tengo una tradición, y es que siempre voy a la preselección drag de Las Palmas de Gran Canaria y mi drag favorito pues lo versiono yo de disfraz para Cabalgata. En 2022 me parece que fue Drag Armek que fue de ‘cowboy’. El año pasado fui de Pinocho, y este año pues estoy ahí decidiendo todavía. No sé muy bien cuál es mi favorito. Estoy ahí debatiéndome. Uno de ellos puede ser La Máscara, pero recuerdo que el que más me ha gustado personalmente es el de ‘cowboy’.

¿Y de niño?

A mi madre le encantaban también los carnavales. Recuerdo de ver miles de fotos niño mías disfrazado, y uno que recuerdo mucho, que además tiene que ver conmigo, es el que iba disfrazado de asiático. Me acuerdo que se reían mucho de mí porque yo tengo los ojos pequeños y me decían el disfraz me venía que ni pintado. Y es una foto que tengo ahí de chiquitito como muy marcada, pero disfraces he tenido un montón, pero me acuerdo de ese de asiático en especial.

¿Usted se hizo autónomo para trabajar en la ilustración del Manga con solo 20 años?

Sí. Atendía encargos de ilustraciones y con eso ganaba dinero. Normalmente me muevo en Estados Unidos más que en España, donde la ilustración está en la cuerda floja. Lo más característico que he hecho fue en 2021 cuando los Juegos Olímpicos de Tokio. Entonces RTVE quiso hacer una cuenta atrás con cortos animados de personajes realizando los deportes en dibujos Manga. Y nos contrataron a mí ya dos artistas más e hicimos ese trabajo para Televisión Española. Mis trabajos los firmo con el nombre de Saiwo y además tengo una tienda on-line para la venta de mis productos.

¿Cómo compagina el Manga y la medicina, porque usted es médico?

Todo el mundo siempre me pregunta eso, porque claro, es que la gente tiene el concepto de que la carrera te consume mucho tiempo y es verdad. Siempre he sido muy activo, haciendo trabajos por encargo, dando clases y demás. La gente me decía que no podría dedicarme a las dos cosas a la vez, ilustrar y hacer la carrera de Medicina, pero las dos las llevé bien. De hecho, en 2020 fue cuando me di de alta como autónomo y a mediados de 2023 ya me había independizado, y aún estaba a mitad de la carrera de Medicina.

¿Tienen algo en común el Manga y la Medicina?

A ver, la medicina es verdad que es muy visual, sobre todo la parte de anatomía. Llevo mucho tiempo dibujando y eso te permite desarrollar una inteligencia espacial que te sirve mucho para la anatomía. A mí la anatomía me encanta y también es porque tengo como esa facilidad de estructurarla en mi cabeza, por así decirlo. Creo que esa es la conexión.

Usted es la prueba de que da igual dónde nazcas si hay y talento.

Sí claro. Al final con toda la globalización que hay ahora mismo, da igual de dónde seas porque con internet llegas a todos lados. Es verdad que también existe mucho el comercio local. Tenemos un montón de eventos en la Isla, como el que estoy organizando yo ahora mismo en Telde sobre el Manga, el Festival del Manga Las Palmas o el Mogán YoungFest. Son un montón de eventos que también te dan a conocer de manera local, pero es internet el que me ayudó mucho para darme a conocer. Al final, mi trabajo depende básicamente de que los clientes me conozcan fuera y en las redes estás visibilizado en todo momento, mientras que los festivales son eventos puntuales.