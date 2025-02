Los vecinos de La Aldea: «Hemos llegado a unos niveles de violencia preocupantes»

La Aldea ha vivido históricamente apartada del ‘mundanal ruido’, gracias a su alejamiento territorial. Pero en los últimos meses se ha visto salpicada de situaciones de inseguridad. A esto se le suma ahora la muerte violenta de Consuelo Padrón. Los vecinos muestran su inquietud por todos estos hechos, pero en sus manifestaciones intentan separar los actos delictivos anteriores con el vivido en la noche de este miércoles.

«Es demasiado el gamberrismo que hay. El pueblo ha sido siempre muy tranquilo, pero hemos llegado a unos niveles de violencia que son preocupantes», señala un vecino que tiene temor a dar su nombre, por si acaso. A su juicio, hay sensación de inseguridad y está inquieto por los robos. Y más todavía con esta supuesta agresión moral a la octogenaria. «Cuando lo leí no me lo podía creer. ¡Cómo va a ser verdad! Pensaba que era una mentira, pero a medida que iban saliendo más noticias ya no había más remedio que creer que era cierto. Se queda uno asombrado», añade este jubilado, que conocía tanto a la víctima como a sus familiares.

Una 'bomba'

«Esto el jueves fue como si cayera una bomba, aquí, en el pueblo», añade otro paisano sobre la situación que está viviendo el municipio grancanario, con visible preocupación sobre este ambiente enrarecido que se ha ido propagando en la localidad.

Hay quien, sin dejar de exculpar al supuesto autor de la muerte violenta, pone en duda su supuesta acción. Entre otras razones, porque señala que si bien los delincuentes habituales están ya marcados por una cruz, porque se les conoce y son reincidentes, este no es el caso de V. M. «Lo que hizo -si es así- no tiene perdón. Pero nunca se había metido con nadie. Era una persona que no era muy expresiva, pero no causaba problemas», añade otro residente.

Hay quien recuerda que la vida del detenido no fue fácil, ya que su padre tuvo una muerte trágica en un accidente laboral, y luego también perdió a su mujer, según personas del pueblo.

Noches sin control

Un vecino de La Aldea insiste en que el principal problema es que faltan policías por la noche, por lo que puede pasar cualquier cosa y sin que los servicios de emergencia puedan dar una respuesta rápida, como se espera. Precisamente, el alcalde y yerno de la víctima, Pedro Suárez, reconoce que esa es una prioridad en su mandato. Y más que delincuencia generalizada, hablaba tras su toma de posesión de que se trata de una «sensación de inseguridad», por la falta de medios del puesto de la Guardia Civil.

En algún caso extremo, hay quien dice medio en broma y medio en serio que al final va a ser necesario recurrir a medios más radicales para garantizar su protección personal.