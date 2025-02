Qué ha cambiado en la playa de Mogán tras una inversión de 2,15 millones de euros

La rehabilitación del paseo de la playa de Mogán y calles aledañas, la instalación de tótems interactivos e islas de reciclaje, la puesta en marcha de un programa formativo para los y las trabajadoras del sector servicios y la creación de un sitio web del comercio local del municipio –este último aún en construcción– son las actuaciones que el Ayuntamiento de Mogán ha ejecutado en el último año en el barrio de Playa de Mogán con el objetivo de reforzar su zona comercial abierta y turística, haciéndola más atractiva. Ha destinado 2.151.349,60 euros, estando financiado el 80% por una subvención del Ministerio de Turismo, Industria y Comercio para el fortalecimiento de la actividad comercial en zonas turísticas, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que se financia con fondos NextGeneration de la Unión Europea. La cantidad restante es de aportación municipal.

La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, y concejales del Gobierno local, han presentado este lunes, 25 de febrero, los resultados de este proyecto, denominado All you need it's Playa de Mogán.

«Esta ha sido una apuesta decidida por transformar e impulsar la zona turística comercial de este enclave» recalcó Bueno, que agradeció la paciencia y colaboración tanto de propietarios de comercios como de los propios residentes. «Con este proyecto sin duda hemos mejorado el núcleo duro y más cercano a la costa de Playa de Mogán» expuso, haciendo referencia a la zona de actuación, centrada en el paseo de Los Pescadores, las calles Rivera del Carmen, La Mina, avenida de Las Artes y la calle Alcalde Miguel Marrero – paseo de la playa–.

Mejora de la accesibilidad

En todas estas vías se ha mejorado la accesibilidad y la peatonalización con el ensanchado de las aceras y la renovación del pavimento, aspectos que favorecen la experiencia de paseo. Igualmente, se ha instalado nuevo mobiliario urbano, entre el que se incluye pérgolas de sombra. Además, en el extremo de la playa más cercano a las populares pasarelas azules, el parque infantil ha sido renovado, contando ahora con juegos para menores de 3 a 6 años. A escasos metros, el parque recreativo de Las Gañanías, dispone de otra gran zona para el esparcimiento de los más pequeños y pequeñas, que además recientemente ha ampliado su dotación de juegos.

Así, anexo al nuevo parque infantil se ha generado una pequeña plaza en la que se dispone una pantalla informativa y asientos equipados con entradas USB para la carga de dispositivos móviles.

Por otro lado, a lo largo de la mencionada zona de actuación, y también en la avenida de Los Marrero, se han instalado dos pantallas led informativas y un total de 5 tótems de información de interés general y turística, cuyo contenido está disponible en español, inglés y alemán. Tienen una pantalla de 49 pulgadas y son interactivos. Para Bueno, esta infraestructura resultan muy útiles porque «están disponibles las 24 horas y progresivamente se irán nutriendo con información respecto a los comercios más cercanos».

De la mano de esta acción aún está en desarrollo otra referida a la creación de una página web de comercio, que verá la luz próximamente junto a la nueva imagen de marca comercial del municipio.

Economía circular

All you need it's Playa de Mogán también ha tenido en cuenta la sostenibilidad y la economía circular con la instalación de islas de reciclaje para mejorar la gestión de los residuos, y además ha considerado la importancia de la formación, y en concreto del uso de un segundo idioma, en esta caso el inglés, por los y las trabajadores de los comercios y en general del sector turístico. Por ello, se ha impartido un curso de inglés gratuito de 35 horas, orientado al uso de esta lengua en la atención al público, y se ha elaborado un manual de buenas prácticas en comercio turístico que se pondrá a disposición de los negocios en breve.

Bueno destacó el arduo y continuo trabajo del Consistorio en la captación de fondos europeos que permiten llevar a la práctica proyectos tan ambiciosos como este. «Con financiación íntegramente municipal es imposible lograr la mejora, actualización y transformación necesaria de un destino para estar a la vanguardia de las demandas del sector» expresó, recordando que en tan solo unos años se han logrado más de 19 millones de euros y que la meta está en seguir sumando.