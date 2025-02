Las visitas al Roque Nublo se reducen a casi la mitad tras el control de acceso

Las visitas al Roque Nublo se han reducido a casi la mitad desde la entrada en vigor de las medidas para controlar el acceso a ese espacio natural protegido, que desde el pasado 3 de febrero registra una media diaria de 331 personas, la mayoría con reserva previa y con una alta utilización del servicio de la guagua circular desde el pueblo de Tejeda. No obstante, aún se siguen incumpliendo las nuevas normas para llegar a ese emblema de la isla de Gran Canaria y la Guardia Civil impone una media de 30 multas al día por aparcar los vehículos en los márgenes de la carretera desde Los Llanos de la Pez a Ayacata.

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha ofrecido este lunes los resultados de los primeros 20 días de aplicación de las medidas para ordenar las visitas al Roque Nublo ante la evidente masificación de los últimos años, con hasta un millar de personas al mismo tiempo en el sendero que conduce desde el pequeño aparcamiento de la Degollada de La Goleta, ya cerrado y reconvertido en parada de guagua, hasta la base del monumento natural.

Acompañado por los consejeros de Presidencia y Transportes, Teodoro Sosa, y de Medio Ambiente, Raúl García Brink, el jefe del gobierno insular consideró que los resultados de estos 20 primeros días son “satisfactorios” y reflejan que tanto los turistas como los grancanarios empiezan a tomar conciencia de que ese espacio natural debe visitarse “de manera ordenada y respetuosa”.

Morales recordó que en el último trimestre se ha desarrollado una campaña para informar de la necesidad de proteger el entorno del Roque Nublo ante el aumento de personas y vehículos. El pasado 8 de enero se anunciaron las nuevas normas y el 3 de febrero entraron en vigor. En la primera evaluación de los datos se ha constatado que de 9.00 a 17.00 horas, el horario en que se ejerce el control en el inicio del sendero, se ha registrado una media diaria de 331 visitantes, lo que supone una reducción “de casi el 50%” respecto a las cifras previas.

En ese horario han pasado por el control de la Degollada de La Goleta un total de 5.064 personas, el 96% con registro previo. De ellas, 1.400 lo han hecho en las líneas circulares de transporte público, un 60% en la ruta que sale desde el aparcamiento del pueblo de Tejeda, el 27% desde el nuevo estacionamiento creado en la Cruz de Los Llanos, y el 13% restante de las guaguas que salen desde Maspalomas.

El 93% de los usuarios de la guagua realizaron el pago directo, mientras que el resto utilizó alguna de las tarjetas con la tarifa bonificada. La parada más utilizada es la del casco urbano de Tejeda, lo que contribuye a la dinamización económica y comercial del municipio, resaltó Morales. La franja horaria más demandada es la que va de las 11.00 a las 15.00 horas y los días que más visitas recibe el Nublo son los martes y los jueves.

Aunque un 4% de los visitantes prefirieron subir sin registro previo pese a la posibilidad de realizar la reserva in situ, el presidente del Cabildo agradeció “la colaboración de la mayoría de las personas que con su registro nos ayudan a tomar decisiones y a controlar la sostenibilidad de un espacio tan sensible".

Subir al Roque Nublo sin reserva dentro del horario controlado supone un incumplimiento de las normas de conservación de un espacio natural protegido, por lo que, conforme a lo dispuesto en la Ley del Suelo, conlleva una infracción que lleva aparejada una multa de entre 150 y 600 euros. Si no hay circunstancias atenuantes ni agravantes, se propone la sanción en grado medio, que se eleva a 300 euros. También se penaliza con un mes sin poder acceder a los que hacen una reserva horaria y luego no la utilizan.

"Hay algo que está cambiando, pero de forma más lenta: sigue habiendo muchos coches que incluso con las opciones ofrecidas eligen estacionar mal con la posibilidad de ser sancionados y causar bloqueos en la vía", detalló Morales, quien también agradeció la colaboración de la Guardia Civil de Tráfico en la implantación de las nuevas medidas, con una media de 30 sanciones al día por dejar los coches en lugares indebidos.

"Dijimos que las medidas no nacían grabadas en piedra y que un equipo transversal del Cabildo seguiría de cerca la evolución con datos y escuchando a la ciudadanía", apuntó el presidente. Por tanto, una vez analizados los datos, Morales anunció medidas “complementarias y ajustes”, como la contratación por parte de la Consejería de Medio Ambiente de una persona más para informar y resolver dudas al inicio del sendero.

Respecto a las guaguas, adelantó que en las próximas semanas, cuando las personas saquen el ticket de acceso al Nublo tendrán en él también los horarios de las siguientes guaguas para que puedan planificar mejor su visita. También se han dado instrucciones para traducir la web de reservas al inglés y al alemán, aunque ya ofrece la posibilidad de traducción automática, así como crear un cuestionario de preguntas frecuentes.

A la espera de construir un centro de visitantes en el antiguo aparcamiento de la Degollada de La Goleta, para lo que todavía no hay fechas, se instalarán “en breve” aseos públicos al inicio del sendero. “El Cabildo también ha corroborado que hay visitantes que desean subir con sus mascotas y no tienen la posibilidad de hacerlo si hay que llegar con transportín, cumpliendo las normas de Global, y luego no tenían donde dejarlos. Ante esta realidad, en la caseta al inicio, donde se lee el QR, se facilitará la posibilidad de dejar un número de transportines limitados”, comentó Morales.

"Seguiremos analizando los datos que nos ofrece el registro, las guaguas y el tránsito de las personas en la cumbre para mejorar la gestión. Y queremos agradecer especialmente a todas las personas, colectivos y ciudadanía que han colaborado en la creación, puesta en marcha y consolidación de estas medidas de forma constructiva", concluyó el presidente.

