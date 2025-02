Seis restaurantes, seis maneras de descubrir la auténtica cocina coreana en Gran Canaria

Si eres amante del kimchi, el bibimbap o el tteokbokki, aquí tienes una lista que no querrás perderte. La creadora de contenido Stephi (@stephidaily en TikTok), una canaria que vive en Corea del Sur, ha compartido en su último vídeo seis restaurantes en Gran Canaria donde se puede disfrutar de la comida coreana más auténtica de la isla.

En su vídeo, muestra algunos de los platos más icónicos de estos locales, destacando la calidad de sus ingredientes y la fidelidad de sus recetas.

Desde el mejor kimchi hecho a mano hasta el pollo frito más crujiente, cada restaurante tiene algo especial que ofrecer.

1. Mi So: “El mejor kimchi de la isla”

Este restaurante se ha ganado su lugar entre los mejores por su kimchi casero, pero también por su deliciosa tortilla coreana de cebollino, japchae, kimbap y un tteokbokki supercremoso que, según la influencer, “querrás remojar con el resto de platos”.

2. El Yori: “El pollo frito más auténtico”

En El Yori, el pollo frito crujiente es el plato estrella, pero no es lo único que sorprende, ya que hay otros platos que también son los más solicitados.“Los mandu fritos y los cup bap me recuerdan a mis años de estudiante en Corea”.

3. Kim Korean Food: “Con un concepto super original”

Este restaurante destaca por su concepto inspirado en los pojangmacha, los tradicionales puestos de comida callejera del país. Aquí podrás probar pollo frito, sam de barbacoa coreana, bibimbap, entres otros platos. "Con el ambientazo que hay te recomiendo probar soju o somek para sentirte como en Corea”, señala la influencer.

4. La Koreana: “Te sientes como en casa de una familia coreana”

Si lo que buscas es comida casera, este es tu sitio. “La señora Yung cocina como una madre coreana”, dice Stephi. En La Coreana encontrarás japchae, tortilla coreana y bibimbap. Su recomendación: “Hacerte un bulgobi y un ssam con su salsa tradicional”.

5. Tico-Ico Korea: “Ven antes de que cierre en abril”

Este restaurante es un tesoro escondido, pues te invita a "sentirte como en casa de tus abuelos". No obstante, para los amantes del lugar hay malas noticias: cerrará en abril de 2025. “Aquí la sopa de kimchi y la sopa de pastel de arroz están increíbles”, asegura la creadora de contenidos. “Si no lo has probado, date prisa porque te quedarás sin la oportunidad”.

6. Sarang: “Un toque más sofisticado y refinado”

Este restaurante combina tradición con un toque más sofisticado. “El pollo frito y el ssam bap de terneraestán para chuparse los dedos”, dice Stephi. Si quieres probar la comida coreana desde un punto de vista más gourmet, este es el sitio.