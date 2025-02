Marta Mateo, quinta generación de pastores y queseros: «No saben cuánto vale un queso»

«Llevo detrás de los animales toda la vida», afirma Marta Mateo, pastora de quinta generación de una familia dedicada al pastoreo que tiene su origen en Fontanales, en el municipio de Moya. Detrás de su afirmación hay un ingente trabajo dedicado a sus cerca de 300 cabras y a su quesería, que tiene por nombre Las Cuevas.

Recuerda que comenzó a trabajar desde muy pequeña ayudando a su padre a ordeñar y a atender a los animales. «Mi padre miraba los comederos y allí estaba yo metida dentro durmiendo». También se acuerda que su abuela, su madre y su tía hacían el queso en la cocina de la casa. «Se pasaban un día entero con un queso de tres o de cinco kilos, y a lo mejor estaban seis o siete horas allí pegadas, porque hasta que no largaba la última gota, el queso no estaba hecho», y añade con socarronería que «con toda la historia que hay con la sanidad y todo lo demás, la gente ahora se muere más de la que se moría antes».

Marta vende en su quesería, y los sábados y domingos en el mercado de San Mateo

Marta Mateo, que tiene su finca en el barrio de El Caracol, llegó a Telde desde la cumbre cuando cumplió los ocho años, y decidió continuar con la labor de sus tatarabuelos, bisabuelos, abuelos, sus padres y ahora ella, sobre la que recae todo el peso de la empresa, aunque cuenta con la ayuda de su marido, Ciriaco Santana Collado, que es quien lleva el ganado y que también proviene de popular familia pastora teldense.

Dura rutina

La rutina que llevan no es apta para todo tipo de personas por el sacrificio que conlleva la profesión. «Nos levantamos siempre a las cinco y cuarto de la mañana, y a las seis ya estamos ordeñando. Además, hay que mirar cabra por cabra, porque como te equivoques vienen los problemas. Este es un trabajo muy riguroso», asegura la pastora.

Ahora, cuando está empezando a parir el ganado, puede sacar unos 60 de leche al día, lo que le da para elaborar cuatro o cinco quesos de un kilo o kilo y medio, o seis o siete de los pequeños. Entre las especialidades que salen con la marca Las Cuevas están los quesos duros, semiduros,«y ya curaditos con pimentón o con gofio». Los vende en su propia ganadería y cada sábado y domingo en el puesto que tiene en el mercado municipal de San Mateo desde hace más de 40 años.

El auténtico precio del queso

«Hay todavía gente que te pregunta por el precio del kilo de queso y te dicen que les parece caro, y es que yo creo que no saben cuánto es el valor real de un queso desde que se empieza a hacer hasta que se pone a la venta», dice Marta Mateo, que señala que es un trabajo de 24 horas los 365 días del año, en el que hay que estar pendiente de todo de forma diaria, «y siempre tienes que estar al pie del cañón porque trabajas con animales que comen y que necesitan atenciones todos los días, y son muchas cosas las que hay que tener en cuenta. A ver si la gente empieza a concienciarse de que detrás de un queso hay un trabajo enorme y muy sacrificado», asegura la pastora, que confiesa que todo este esfuerzo después de tantos años le empieza a superar.

«Siento que la burocracia se lleva todo el dinero y a nosotros solo nos queda el trabajo»

Tanto es así que dice que ya ni se presenta a los concursos debido al cansancio que arrastra, sabiendo de la calidad de sus quesos, que tienen varios premios. «Es que las exigencias para la ganadería son muchas. Siento que la burocracia se lleva todo el dinero y nosotros solo nos quedamos con el trabajo», subraya. Ella ha intentado dejarlo varias veces.

Siendo más joven, en una ocasión le dijo a su padre que no quería continuar, «y parecía que el hombre se iba a morir, y lo vi tan afectado que le dije que me quedaba, y aquí sigo, pero siento que siempre he vivido para y por lo demás, y yo no cuento. Los años se van pasando y parece que no he disfrutado de la vida y que lo único que he hecho es trabajar y trabajar, y eso ha hecho que tenga que sacrificar muchas cosas».

La pastora sostiene que está ya por no coger más animales e irse quitando el ganado. «Esto se me está haciendo mucho y yo también voy cumpliendo años, parece que no, pero esto no es solo físico, también es psicológico, porque son muchas cosas las que tienes encima». A pesar del agotamiento, aún le brillan los ojos cuando habla de su profesión. «Me gusta haber aprendido esto con mis padres, y sí me gusta hacer queso y todo eso, que es lo único que sé hacer, lo que pasa es que al cabo de los años ya todo esto te va superando. No es lo mismo que cuando tenías 20 años y tampoco rindes igual, pero sí, reconozco que me gusta». Por el buen nervio que demuestra seguro que aún le quedan varios años más haciendo buen queso.

