Un siglo de Farmacia en Las Palmas

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Las Palmas (Coflp) celebra este año su centenario y ha sido distinguido por el Cabildo de Gran Canaria con el premio Roque Nublo Social por el relevante papel que ha desempeñado. Esta institución nació en diciembre de 1925 gracias a la inquietud de un grupo de jóvenes profesionales de la Isla que, movido por el deseo de defender los intereses del colectivo, se reunió en la botica de Bartolomé Apolinario para apostar por la creación de una agrupación colegial en Gran Canaria. Y es que en ese momento, el único colegio de farmacéuticos que existía en Canarias se encontraba en Santa Cruz de Tenerife, que entonces era la única capital de la comunidad autónoma.

La idea de la separación provincial ya había echado raíces y solo faltaban dos años para que se concretara la división oficial. Además, el gremio médico de las islas orientales se había adelantado fundando su propio colegio, lo que también sirvió de inspiración para los farmacéuticos de Las Palmas. Sin embargo, era necesario embarcarse en la ardua tarea de conseguir la Orden de Concesión en Madrid. Una vez obtenida, fue posible celebrar una junta y designar el primer gobierno de la institución, con Apolinario al frente de la presidencia.

Desde entonces, la corporación ha cambiado de sede en varias ocasiones, adaptándose al crecimiento y a la evolución de la profesión. Su primera ubicación fue la calle San Bernardo, en el antiguo edificio del Círculo Mercantil. Más tarde, se trasladó a la calle Peregrina y, unos años después, a la actual Avenida Primero de Mayo -antes llamada General Franco-. Posteriormente, la delegación se asentó en la Plaza de Santa Ana y, tras una breve estancia en la calle Venegas, se instaló de forma definitiva en la Avenida Alcalde José Ramírez Bethencourt, donde abrió sus puertas en enero de 2023.

«Es un orgullo que se reconozca nuestro interés por estar cerca de los ciudadanos», señala Loreto Gómez

«Es un gran honor para el colegio recibir este reconocimiento por parte del Cabildo de Gran Canaria. Sin duda, es un orgullo que se reconozca la labor social que hemos hecho los farmacéuticos desde que existimos y también nuestro interés por estar cerca de la ciudadanía», valora Loreto Gómez, actual presidenta de la citada agrupación profesional.

Gómez tomó posesión en el cargo en junio de 2021, convirtiéndose así en la primera mujer en asumir esta responsabilidad en la institución. En ese momento, la pandemia de coronavirus aún golpeaba con fuerza, por lo que no dudó en defender las capacidades del gremio para asumir más funciones en la lucha contra el Covid-19.

«Cuando yo llegué, lo peor ya había pasado, pero no me cansé de insistir en que nos utilizaran. Muchas farmacias empezamos a hacer test de antígenos. Sin embargo, Sanidad no nos dejó certificar estas pruebas y creo que podríamos haber contribuido a aliviar aún más la presión en los centros de salud y los servicios de Urgencias si nos lo hubiera permitido», asevera la sanitaria, que además resalta la importante labor que llevaron a cabo los integrantes del sector a la hora de tranquilizar a la población y difundir información.

Loreto Gómez suma tres décadas de experiencia profesional a sus espaldas. Tal y como relata, la vocación asistencial sanitaria del colectivo no ha cambiado durante todo este tiempo, pero ha sido necesario adaptarse a las actualizaciones digitales. «Hemos pasado de la receta en papel a la receta electrónica. Además, ahora contamos con diversas plataformas tecnológicas para informar sobre la falta de suministro de los medicamentos o la trazabilidad de los fármacos, lo que ha ido de la mano de una adaptación a la evolución de los tiempos», comenta.

A juicio de la boticaria, los colegios profesionales son instituciones «imprescindibles y necesarias», pues no solo aglutinan a los miembros del colectivo, también sirven a la sociedad. De hecho, gracias a la existencia de esta agrupación, los farmacéuticos de la provincia pueden participar en campañas desde sus centros de trabajo, pero también adherirse a acciones comunes. «Tenemos un contacto muy estrecho con las asociaciones de pacientes y con diferentes sociedades, por lo que podemos canalizar la ayuda que prestamos de una forma más efectiva que si estuviéramos cada uno por nuestra cuenta», afirma.

Asimismo, la institución se suma cada año a potenciar la campaña de vacunación contra la gripe junto con otros colegios profesionales de sanitarios. «Este es otro ejemplo de lo que podemos hacer como colegio», remarca Loreto Gómez.

Con base en las cifras que maneja la corporación, el Coflp cuenta ahora mismo con 1.361 colegiados, un cómputo que se traduce en un incremento de un 22,8% con respecto a 2016, que son los registros más antiguos que figuran en la base de datos. Además de brindar el apoyo necesario a los profesionales, el colegio cubre los seguros de vida y responsabilidad civil, y se encarga de tramitar todos los certificados que necesiten. Al listado de acciones se suma la organización de cursos formativos con regularidad, que cuentan con la acreditación pertinente para que puedan ser reconocidos en los distintos concursos y oposiciones.

Servicios

Por otro lado, la asociación profesional ofrece amparo legal frente a los episodios de agresiones y permite a sus colegiados estar en contacto con el Consejo General de Farmacéuticos para que, entre otros asuntos, puedan conocer los avances que se producen en otras comunidades. «También nos encargamos de defender la profesión ante la Administración y, desde este año, prestamos atención a los usuarios en horario de tarde», anota Loreto Gómez.

Hay que señalar que en los últimos años, el Coflp ha cobrado una voz más activa en redes sociales para divulgar contenidos informativos y llegar a la sociedad. Con el fin de potenciar estos mensajes, la corporación está formando un equipo que ha bautizado con el nombre de Embajadores de Salud. La idea es que sus integrantes visiten distintos centros escolares y de mayores para impartir charlas que sirvan para concienciar sobre la importancia que tiene fomentar la prevención de las enfermedades o sobre los daños que pueden causar tanto la automedicación como el tabaquismo.

Para conmemorar este siglo de existencia, desde el Coflp se organizarán diferentes actos a lo largo del año. «Aún no podemos dar muchos detalles porque algunas de las actividades serán sorpresa», cuenta Gómez, quien espera seguir al frente de la institución después de los comicios que se celebrarán en junio.

Unos «referentes sanitarios» al alcance «Los farmacéuticos somos los sanitarios más cercanos y estamos presentes en distintos ámbitos. Queremos que la sociedad nos siga viendo como unos referentes a su alcance», manifiesta Loreto Gómez, presidenta del Coflp. Según informa la profesional, durante el tiempo que lleva al frente de la corporación ha sido posible realizar el traslado a la nueva sede, se ha renovado la plataforma de receta electrónica y se ha actualizado el convenio colectivo de los trabajadores de la institución. «Uno de mis mayores retos es conseguir institucionalizar la comunicación entre los centros de salud y las farmacias comunitarias», confiesa Gómez.

