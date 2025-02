Los socios del Cabildo de Gran Canaria dividen su voto por la tributación del salario mínimo

El presidente Antonio Morales manifestó que la designación del portavoz de Nueva Canarias (NC) corresponde a todos los miembros del grupo del Cabildo, los ocho consejeros, y dejó la puerta abierta a una hipotética sustitución de Teodoro Sosa si así se decide a través de un acuerdo político en el seno de la coalición que ahora forman los dos sectores, por un lado los fieles a la dirección del partido que lidera Román Rodríguez y por otro los grupos locales independientes que se han desvinculado de las siglas de NC y pretenden crear otra organización política de cara a las elecciones de 2027. A una pregunta del líder de la oposición, Miguel Jorge (PP), Morales contestó que la designación del portavoz no es una competencia suya, sino de todo el grupo, e insistió en que la crisis de NC no tendrá consecuencias en la gobernabilidad del Cabildo. Por contra, Jorge sí le reprochó que miembros del gobierno se estén acusando públicamente o que ilustren la ruptura con una cizalla. Sosa, en respuesta a Vox, afirmó que no renunciará al acta y seguirá los dos años que restan de mandato.