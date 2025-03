La Feria del Queso de Firgas cumple objetivos desde la primera jornada

Los quesos tienen un público fiel en Gran Canaria y también algunos valientes que se atreven a mantener la producción artesanal. Queseros, compradores o simples curiosos coincidieron este sábado en la octava edición de la Feria Europea del Queso, que se celebra durante el fin de semana en la Villa de Firgas con 38 puestos de degustación y venta de empresas del Archipiélago, la Península, Baleares, Portugal e Italia.

Desde antes de la apertura, a las diez de la mañana, ya había centenares de personas en el casco urbano de Firgas pese a la amenaza de lluvias, la escasez de aparcamientos o la resaca de los carnavales, lo que demuestra que la afición por todo lo relacionado con el queso va en aumento. De hecho, algunas queserías se quedaron sin existencias el primer día de feria.

Uno de los mayores problemas de los ganaderos es la falta de relevo generacional, pues los hijos buscan trabajos menos sacrificados y se alejan del mundo rural. Pero hay excepciones, como los jóvenes de la Quesería El Lomitillo de Tasarte, que acudieron por primera vez a una feria para dar a conocer su semicurado de cabra. «Nos encanta el queso y un día nos dio por poner unas cabras, porque un negocio en el que se trata con animales es lo más agradecido que puede haber», relató Víctor Cruz, uno de los propietarios, quien comentó que empezaron «poco a poco» en el año 2021, estudiando las tradiciones de esa localidad del municipio de La Aldea y probando con distintas elaboraciones hasta dar con lo que buscaban, un queso con dos meses de curación. Hace un año se dieron de alta como quesería artesanal y la calidad de sus productos ya está contrastada.

Dolors Arias de la comarca del Ripollés de Cataluña / M. N.

El secreto, según el joven ganadero, está en la alimentación y el buen trato a los animales. Aunque las cabras no están sueltas en el campo, sino estabuladas, la mitad de la comida es pasto cultivado en la propia finca del pueblo de Tasarte, donde plantan millo y alfalfa, lo que le da un sabor especial a la leche con la que elaboran los quesos.

Los jóvenes de la Quesería El Lomitillo de Tasarte triunfan con el curado de cabra en su primera participación

La Quesería Benijos, ubicada en los altos de La Orotava, en Tenerife, también participa por primera vez en la Feria Europea. Candelaria Rodríguez, presidenta de la cooperativa, señaló que esta marca existe desde el año 1998 y elabora quesos de cabra, vaca y mezcla. Los socios producen 14.000 litros de leche al día, a partes iguales entre el ganado caprino y el bovino.

Tradiciones

«Nos hemos animado a salir de Tenerife y acercarnos hasta Gran Canaria porque aquí los quesos curados tienen mucha tradición y el público de esta isla piensa más en los quesos frescos de Tenerife, pero allí también tenemos quesos curados y semicurados de gran calidad», apuntó.

La Feria Europea del Queso se ha celebrado ya en ocho municipios del Norte de Gran Canaria y en todas ellas ha participado Dolors Arias, de la Quesería Manso Palou, de la comarca catalana del Ripollés, quien aseguró que lo que les impulsa a acudir año tras año es el público que se acerca a degustar sus especialidades.

El consejero regional de Educación, Poli Suárez, parte una pieza en presencia de dos queseras / M. N.

«La gente de aquí -subrayó- tiene una cultura quesera espectacular y siempre somos muy bien recibidos». En Firgas expuso una amplia gama de elaboraciones y lo que más buscaron los compradores fue la tarta y el queso de cueva. Además, ofreció un semicurado, una variedad de cuatro degustaciones en una solo pieza, el pastel de queso y el llamado trapo del Ripollés, típico de la cabra payoya de esas zonas.

Uno de los puestos más concurridos fue el portugués de Queijo da Soalheira Quinta Do Pomar, pues no en vano está vendiendo «el mejor queso del mundo» en la categoría de amanteigado, elegido en la última World Cheese Award. Sonia Marrollo atendió ayer las peticiones del público y resaltó que ha acudido a Gran Canaria en las ocho ediciones porque, además de vender todo lo que traen, intercambian información. «Nos sentimos muy a gusto aquí, pero sobre todo aprendemos de los canarios, pues los quesos de esta isla son espectaculares y el de Flor una maravilla», recalcó. La empresa portuguesa no solo ofrece en Firgas el queso premiado, pues también vuelan del mostrador el de mezcla oveja y cabra, oveja con romero y cabra con pimentón de la Vera.

La Feria Europea continúa este domingo y se recomienda acudir en guagua ante la falta de aparcamientos

Miguel Hidalgo, consejero de Sector Primario del Cabildo, fue de los primeros en llegar a la Plaza de San Roque para la inauguración oficial de la Feria, a la que no pudo asistir el presidente Antonio Morales. Tras resaltar la gran asistencia desde esa primera hora, declaró que este tipo de encuentros son fundamentales para promover las ventas de los quesos artesanales y ayudar así a los ganaderos que aún resisten en los campos grancanarios.

Teodoro Sosa, alcalde de Gáldar y presidente de turno de la Mancomunidad del Norte, resaltó en la inauguración que «una Feria de esta índole supone que se promocione aún más el nombre de Gran Canaria y su vinculación con el queso», algo que repercute en toda la comarca. «Este fin de semana el resto de municipios del Norte de la isla aprovecharán el tirón de esta fiesta».

Vendedores de la Quesería Benijos de La Orotava / M. N.

En la misma línea se pronunció César López, presidente de la Asociación de la Ruta Europea del Queso y alcalde del municipio de Serrada, en Valladolid, quien desde primera hora ya valoró la Feria de Firgas como un «un éxito en un sitio maravilloso».

Este domingo abrirá sus puertas de 10.00 a 15.00 horas, con la actuación musical del grupo Jaleo. Además de la propuesta gastronómica que brindarán los stands participantes, también se podrá disfrutar de la oferta de restauración de los locales de la Villa, que prevén una gran afluencia de público.

La organización ha reforzado los medios de Policía Local y Protección Civil. También ha habilitado espacios de aparcamiento y para potenciar el uso del transporte público e intensificar las conexiones con los diferentes municipios de Gran Canaria, Global reforzará, según demanda, las líneas 204 y 211.