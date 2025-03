Una madre de Gran Canaria acusa a su casero de cortarle la luz para forzar su desalojo

María Ortiz Alonso, madre de dos hijos, enfrenta una situación desesperada en Telde, Gran Canaria. Denuncia que su casero le ha cortado la luz con la intención de forzarla a desalojar la vivienda que alquiló hace más de un año. A pesar de las presiones y amenazas, asegura que no se marchará hasta encontrar una alternativa de vivienda para su familia, según ha informado Televisión Canaria.

María explica que pagó 2.600 euros para entrar a la vivienda, pero con el tiempo descubrió que el inmueble carecía de cédula de habitabilidad. Meses después, el propietario le exigió que se fuera, alegando que la casa era ilegal.

"Después de un año me dice que la casa no tiene cédula de habitabilidad y que debo irme. En noviembre me pidió que desalojara, pero como no me devolverían la fianza, decidí quedarme", relata la inquilina.

Inicialmente, el casero accedió a que permaneciera en la vivienda hasta encontrar otro alquiler. Sin embargo, su actitud cambió repentinamente y ahora le exige que se marche de inmediato.

María Ortiz, madre de dos hijos, denuncia que su casero le cortó la luz para forzar su desalojo, dejándola sin electricidad en su hogar en Telde. / La Provincia

"Intenté pagarle el alquiler nuevamente, pero se niega a aceptarlo. Dice que no le importa si tengo que vivir en un coche con mis hijos, pero que debo irme ya", denuncia la afectada.

Corte de luz y denuncia sin solución

El 17 de febrero, la situación escaló cuando el propietario cortó el suministro eléctrico cerrando con llave el acceso al cuadro eléctrico.

"Nos quedamos sin luz toda la noche. No pude preparar el desayuno de mis hijos, cargar el móvil ni calentar nada. Mi hija debía ir al instituto y mi hijo de 6 años también necesitaba prepararse", lamenta María.

La inquilina presentó una denuncia en la Comisaría de la Policía Nacional de Telde, exigiendo protección ante lo que considera acoso y coacción por parte del propietario. / La Provincia

Además, denuncia que ha recibido amenazas verbales del casero: "Dice que los cables de la palanca se van a prender fuego, pero al mismo tiempo me impide acceder al cuadro eléctrico".

Ortiz llamó a la Policía, que acudió al domicilio, pero los agentes no pudieron obligar al propietario a restablecer el suministro eléctrico.

"Me siento completamente indefensa. Dependo de la ayuda de mis vecinos para cargar el móvil y hacer las tareas básicas", asegura.

Denuncia formal y llamado a las autoridades

Ante la falta de soluciones, María presentó una denuncia en la Comisaría de la Policía Nacional de Telde. Considera que está siendo víctima de acoso y coacción por parte del propietario y pide la intervención de las autoridades para garantizar sus derechos como inquilina y madre de dos menores.

El caso sigue abierto, mientras esta madre continúa luchando por un lugar seguro donde vivir con sus hijos.