Robert Cabrera Plana: «En turismo, si ganamos más, hay que destinarlo a ser mejores»

En la inauguración del hotel habló de su apuesta por la excelencia. El Princess Taurito es el último de una lista de ocho hoteles reformados. ¿Qué objetivos se marca la compañía con esta remodelación?

Estamos subiendo bastante los estándares de calidad y en todas las reformas que hacemos enfocamos una parte del hotel a ofrecer un servicio premium. Aquí hemos implementado el modelo Esencia y en un 30% del establecimiento ofrecemos servicios personalizados como un check-in propio, un restaurante privado o las mejores habitaciones del hotel. Estamos reposicionando nuestra marca porque el cliente es cada vez más exigente y la competencia cada vez más fuerte. Y ya no solo en Canarias, sino en destinos competidores como Egipto, Turquía, Grecia y Cabo Verde.

¿Cuál cree que debe ser la fortaleza por la que debemos apostar como destino?

Tenemos una desventaja: la distancia. Los vuelos son más caros, con lo cual debemos ofrecer un mejor producto para ser más competitivos que otros destinos como Málaga o Mallorca, que están más cerca y también han hecho muy bien los deberes. Aquí ya algunos empresarios empezaron a reposicionar su marca antes de la pandemia, pero ese parón nos hizo ver todo más claro aún y desde entonces la planta alojativa ha hecho un trabajo de rehabilitación muy bueno. Ahora que estamos en un momento de bonanza hay que aprovechar para elevar la calidad de la planta hotelera. Hay que hacerlo, es ahora. Si ganamos más, hay que destinarlo a ser mejores. Yo quiero tener a mi lado a competidores que sean buenos para yo obligarme a ser mejor.

Hotel Princess Taurito, reinaugurado el pasado jueves. / José Carlos Guerra

Canarias, un mercado estratégico para Princess, cerró 2024 con 18 millones de turistas y 22.350 millones de euros. ¿Qué análisis hace de la situación del sector?

Estamos en un buen momento porque las ocupaciones son muy buenas. Pero tenemos un problema cada vez más acusado, que es la falta de personal. ¿Y cómo lo solucionamos? A nivel interno, las empresas estamos realizando más formación que nunca y sería bueno que desde las Administraciones se fomentase más. Pero claro, estamos en un momento en que parece que los empresarios no somos los buenos a pesar de que estamos creando empleo y fortaleciendo la economía. Es verdad que el trabajador tiene dificultades para vivir cómodo y hay que ayudar y mejorar sus condiciones laborales; acabamos de subir el salario mínimo y reducido la jornada laboral, pero esa reducción iría más enfocada al aumento de la productividad y en nuestro sector servicios eso es muy difícil. También echamos en falta una política de acciones para intentar reducir el absentismo laboral.

Los precios hoteleros subieron un 6,6% en enero. ¿Es un dato positivo o cree que en algún momento puede afectar a la llegada de turistas?

Es un dato positivo si va acompañado de un aumento de la calidad. Nosotros hemos subido los precios pero hemos compensado con la calidad de los servicios, por ejemplo hemos elevado la plantilla un 12%, hemos hecho una tercera piscina, se ha ampliado la oferta infantil y nos hemos basado mucho en abrir el hotel al exterior ampliando terrazas y bares. La planta hotelera lo está haciendo correcto, está subiendo los precios pero dando más calidad, lo que conlleva un aumento de costes, y eso permitirá atraer a un público de un mayor poder adquisitivo.

2024 fue el año de las manifestaciones que pedían un cambio en el modelo turístico masivo. Con 18 millones de turistas, ¿hay límite o se puede seguir creciendo?

Esas manifestaciones no son buenas. El turismo tiene que seguir creciendo, con más cabeza y más responsablemente, pero tiene que seguir creciendo porque esto es un destino turístico y debemos ser conscientes de que el resto de la economía gira en torno a esta actividad. Es verdad que hay cosas que debemos pulir: si queremos conservar zonas, hagámoslo. La vivienda vacacional también afecta mucho por la falta de espacios para residir; cometimos el error de no regularlo antes, así que es comprensible que un vecino que tiene una vivienda vacacional al lado y no duerma bien todos los días se queje y no quiera turismo. Pero qué hacemos con la masificación, ¿poner límites en las playas? En Jamaica se hace, pero no sé si podemos llegar a eso aquí.

Bueno, empezamos por el Roque Nublo. Conoce la medida para controlar el aforo? ¿Qué le parece?

La veo positiva, se evita la masificación y se conserva el espacio. Yo voy mañana [por ayer] y no me ha supuesto ninguna dificultad hacer la reserva, así que creo que debería implementarse en otros espacios de las islas. Las dunas de Maspalomas son un ejemplo claro, no lo desaprobaría.

Robert Cabrera Plana, consejero delegado de Princess Hotels & Resorts, este jueves en el Princess Taurito. / José Carlos Guerra

¿Qué perspectivas tiene Princess para los próximos años? ¿Busca nuevos activos?

Renovar el hotel Suite Taurito, el Princess Jandía y el Mogán Princess, y además nos gustaría crecer más en Canarias. Es verdad que ahora el mercado está alcista y hay que ser cautos con las operaciones, pero nos gustaría crecer en Tenerife o Lanzarote, y si surgiese la oportunidad de un cinco estrellas, apostaría por ello. En expansión internacional, acabamos de abrir dos hoteles de cinco estrellas y mil habitaciones en Jamaica.

