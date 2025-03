La arepera que va de boca en boca está en Telde

Hay sabores que te devuelven a tu lugar de origen. Patarepa es un cachito de Venezuela en la zona de San Gregorio, en Telde. Su buen hacer en platos típicos de su país, como las arepas, empanadas, las tajadas de plátano con queso, cachapas, pabellón criollo o su singular sancocho, que nada tiene que ver con el plato canario, les ha convertido un lugar de referencia gracias al boca a boca para muchas personas que quieren hacer un viaje en sentido inverso o probar la comida de ese país, que tantos canarios acogió en su momento.

El nombre del local, Patarepa, también es un guiño a uno de los enyesques más populares de la cocina canaria y que se puede degustar en el mismo local.

Deberlys, Débora y Juan Vicente Barreto Acosta son los tres nombres propios de este local que recientemente ha cumplido tres años desde que decidieron abrir las puertas de su propio negocio en la zona de San Gregorio. Para celebrarlo, una ‘torta’, como ellos llaman a las tartas, un brindis y la canción de cumpleaños a la manera de su país, ‘Hay que noche tan preciosa’.

Detrás de Patarepa también hay una historia de emprendimiento y superación. Deberlys y Juan Vicente terminaron sus estudios de Derecho en Venezuela. Débora era camarera de piso. Los tres llegaron a Gran Canaria hace siete años. Para echar adelante en esta nueva vida, lejos de su hogar, trabajaron para una aplicación de reparto de comida a domicilio. Entre recorrido y recorrido, Deberlys no paraba de perseguir su sueño y empeño por tener un local de comidas de su país. Le comentaba esa misma idea una y otra vez a su madre y a su tío. Hasta que los convenció.

Empezar de cero

El local elegido estaba en Telde, que en ese momento no tenía una oferta como la que ellos planteaban de comida venezolana. Sin tener experiencia alguna en hostelería montaron Patarepa. «No sabíamos cómo iba a funcionar , porque aunque no estábamos en el centro y esta no es una de las calles más transitadas», dice Juan Vicente.

Para la elaboración de la comida que iban a ofrecer tocaba tirar del recetario familiar. «La carne mechada, por ejemplo, que va en las arepas, empanadas o bocadillos, es la que siempre hacía nuestra madre, y que incluso viene de más atrás, de otras generaciones de la familia, y ha gustado mucho». Otro de los aciertos, la masa de las empanadas, «que lleva un toque dulce, como se hace en algunas regiones de Venezuela, y que también es una receta de nuestra madre», explica Juan Vicente, quien asegura que el concepto original de Patarepa todavía se mantiene, «y es hacer lo que sabemos de la forma más tradicional posible, como se hace en nuestro país. Hacerlo casero y no recurrir a otras cosas que después desmejoran la calidad del producto». La prueba está en que las cachapas las hacen a mano con piñas de millo dulce, que ellos llaman mazorca o jojoto.

Juan Vicente y su hermana Débora aún recuerdan el primer día del negocio. «Pensábamos que íbamos a vender algún cafecito, porque nadie nos conocía. Pues se nos acabó todo por la expectación que tenía ya la gente sobre el local». Pero ya han aprendido. O ido aprendiendo. «Hacer un buen trabajo llama a la gente, y el boca a boca, desde el principio, nos ayudó mucho, y los comentarios siguen siendo buenos. Gracias a todo eso hemos cumplido ya tres años en Telde», apuntan los tres socios, que confiesan encantarle la ciudad en la que viven y trabajan.

Juan Vicente explica que la carta de Patarepa tiene «dos vertientes». Por un lado, la más tradicional y típicas de la comida venezolana, y luego un lado «más callejero», con las hamburgesas y los perritos. «También tenemos un mix con los bocadillos de pan que ofrecemos, con toques venezolanos y canarios» añade.

Reina pepiada o sifrina

Reina pepiada, sifrina o pija, reina con caraotas (alubia negra), pelúa, catira, pollo o carne mechada cochino con queso son algunas de las arepas que aparecen en la carta, que las hacen asadas, no fritas. Las empanadas se pueden elegir también con carnes mechadas, de pabellón, queso blanco, plátano y queso o jamón y queso, entre otros rellenos. Las cachapas van con queso y mantequilla, de pabellón y cochino, o también al gusto. El pabellón, un plato combinado muy popular compuesto por arroz, carne mechada, alubias negras, plátano macho frito y queso blanco y al que algunas personas les añaden huevo frito y aguacate también está presente en su carta. En los postres no pueden faltar la tarta de tres leches, el quesillo o tres leches de coco. Y como bebidas tradicionales papelón con limón o aguapanela, y la chicha, que también elaboran en el lugar.

Juan Vicente, Débora y Deberlys subrayan que la gente que viene a comer al local es muy diversa. De Venezuela, de Colombia u otros países, y también de Canarias, a los que les gusta probar comida de otros lugares. «Nos vienen de Arucas, del Sur, de la capital, y nos asombra que vengan de tan lejos, y además ahora entra también mucho extranjero», apuntan. Pero le ponen especial atención a los paisanos que vienen buscando rememorar los sabores con los que se criaron. «Hay personas que vienen porque les hace sentirse como allí, quizás por algún tema de recuerdos o de nostalgia», dicen, a la vez que aseguran que Patarepa también es un lugar donde llega gente a probar, «porque le han dicho que está buena o le pica la curiosidad cuando lo ven en las redes sociales, entonces podemos decir que recibimos a un público diverso».

Al final, Deberlys demostró que no se equivocaba con su empeño de montar Patarepa. Los tres pueden estar a la vez aquí y en su país, sin salir del local.

