El Belén de Arena, de Las Canteras para el mundo

Desde hace 19 años no hay una Navidad en Las Palmas de Gran Canaria que no esté vinculada con el Belén de Arena de Las Canteras. El arte, esculpido a la vista de turistas y paseantes, ha sido reconocido recientemente por el Cabildo insular con el premio Roque Nublo de Gran Canaria, en la modalidad turística. Y con él, su creador y director, Aday Rodríguez, responsable de la empresa Go Beyond Innovación, Creatividad y Desarrollo.

La idea se gestó en la década de los 90 tras ver cómo un artista canario, Etual Ojeda, moldeaba la arena con sus manos frente al Hotel Cristina. «Él fue el verdadero pionero. Mi padre, Miguel Rodríguez, lo conocía, y sabiendo el talento que tenía, le propuso participar en un proyecto mayor».

Fue entonces cuando en 1997 se organizó el primer ‘Encuentro de Escultores de Arena de Las Canteras’. Un formato que se acercaba más a un concurso que a una exhibición, y para el que Aday y su padre se encargaron de traer a 12 artistas internacionales que hacían esculturas en tamaños de 3x3 metros, «que se dejó de hacer por falta de apoyo».

Hasta que en 2006 reciben la llamada del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para pedirles una vuelta de tuerca a la idea. «Nos pidieron una nueva propuesta, y de esa lluvia de ideas salió el Belén de Arena, ya no como concurso, sino con el formato que conocemos hoy», relata su director. Aquel primer encuentro de escultores, pero sobre todo lo que ya hacía Etual Ojeda fueron la semilla del icónico conjunto escultórico. «Etual ya hacía belenes, pero pequeños, solo con el Nacimiento, y empezamos a pensar en añadir más escenas». El motivo principal seguía siendo ‘la Sagrada Familia’, que se fue ampliando con la representación de los Reyes Magos como esculturas imprescindibles.

Lo más visitado

En la última Navidad, un total de 259.188 visitantes disfrutaron del conjunto. Según sus organizadores, el Belén de Arena está considerado el tercer espacio museístico más visitado de España -en el mes de diciembre-, por detrás del Museo del Prado y el Reina Sofía.

Las tradiciones del Archipiélago se han visto representadas en la variedad de escenas que, año tras año, recrean sus artistas. Escenas que han servido también de homenaje y solidaridad en momentos tan delicados, como la erupción del volcán de La Palma, o los incendios en la Cumbre de Gran Canaria. Pero también ha sido el cuadro perfecto en el que los escultores de arena han sabido retratar los hermosos paisajes de la Isla. Desde los Riscos de Las Palmas de Gran Canaria, a las calles de Vegueta o el emblemático Roque Nublo. «Una expresión artística que se hace solo con la arena de la propia playa y con agua», subraya Aday Rodríguez, y donde cada vez más se apuesta por energías sostenibles «como la fotovoltaica para la iluminación nocturna».

El Ayuntamiento de la capital lleva todos estos años abanderando el proyecto, además de ser el municipio que lo acoge, «pero el Cabildo insular se ha sumado desde hace tiempo a ese apoyo, que ha sido muy grande, y cada vez va a más, como el reconocimiento que se nos hace ahora», destaca agradecido.

Una futura escuela

El director del belén espera que el apoyo creciente de las instituciones públicas sirva para que en un futuro se cree una Escuela de Escultores de Arena. «Queremos involucrar más a los centros de arte existentes en la Isla para que utilicen la escultura en arena, una materia prima que abunda, que es gratis y que se puede modelar una y otra vez», destaca Aday Rodríguez, quien añade que además es «más asequible que el modelado en piedra o barro».

El atractivo internacional es un hecho, pero los artistas canarios también están presentes. Desde Etual Ojeda, continúan Bentejuí Ojeda, Aaron Jiménez y Jonay Ruiz. «Además, se han hecho homenajes a Pepe Dámaso, Jesús Arencibia o Santiago Vargas, que sirve de altavoz y escaparate de los artistas de la Isla».

Inauguración del Belén de Arena 2024 en Las Palmas de Gran Canaria / José Carlos Guerra

A pesar de los apoyos, Rodríguez recalca que el presupuesto con el que cuentan no es suficiente para pagar a los escultores de un evento de este tipo. «Por ejemplo, un escultor de arena en Jesolo (Italia) cobra unos 400 euros al día, y nosotros solo podemos pagarles poco más de la mitad. Eso complica que podamos elegir con qué artistas contar en cada edición».

El retorno promocional

A pesar de eso, hay escultores interesados en participar año tras año, atraídos principalmente por el buen clima de la Isla. «No es lo mismo trabajar en una ciudad helados de frío, que hacerlo en otra dándote el solecito. Eso, junto con la gastronomía y la hospitalidad de los canarios», añade con orgullo. La idea de traer talento de fuera en cada edición es que «dejen una semilla» y sirva para «aprender de los mejores, para que puedan tener también con esto un vehículo de vida».

Preparación del Belén de Arena de Las Canteras / Tony Hernández

Tras casi dos décadas de exhibir arte de manera ininterrumpida, el Belén de Arena se ha consolidado como un reclamo turístico más que, según sus organizadores, «supone un retorno promocional valorado en unos 4 millones de euros», subraya Aday Rodríguez.

Artistas procedentes de Estados Unidos, «como Sue McGrew, que hizo el Nacimiento del último belén y que de aquí se fue a un evento de escultura de hielo, después a Tazmania, etc. Pero también de Ucrania, incluso, China». Un icono que atrae turismo, pero que también promueve cultura.

