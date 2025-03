PSJM, el referente artístico que ensancha el horizonte

Como una onda que expande su influencia en el espacio, que vibra en la frecuencia del arte que transforma, que genera movimientos hacia nuevas orillas y horizontes, el dúo PSJM, equipo de creación, teoría y gestión conformado por Cynthia Viera (Las Palmas de Gran Canaria, 1973) y Pablo San José (Mieres, 1969) es el referente artístico de raigambre canaria y vocación universal que se mira, cuestiona y reverbera en todos los mapas.

El Cabildo de Gran Canaria distingue con el Can de las Artes 2025 a una trayectoria sobresaliente y consagrada en el contexto de la misma Isla en que PSJM abre nuevos caminos de pensamiento, diálogo y encuentro a través del arte. «Esta distinción es emocionalmente muy satisfactoria porque es un reconocimiento al trabajo que realizamos en la Isla y el resto de Canarias, pero también a nivel estatal e internacional, porque siempre nos presentamos al mundo como un colectivo de Gran Canaria», manifiesta Viera.

Establecidos en Gran Canaria desde 2016, tras largas temporadas en Berlín y Madrid, su fuerza identitaria estriba en la búsqueda continua de nuevas formas de expresión, experimentación e innovación a través de fórmulas de creación colectiva y bajo el prisma de la reflexión crítica, tanto sobre su entorno social próximo como al respecto de los modelos culturales hegemónicos.

Además, PSJM imprime esta línea propia desde distintos lugares dentro del campo del arte, dado que su universo engloba la creación artística en distintos formatos y lenguajes pero también el comisariado, la coordinación de proyectos de participación social, la teorización artística a través de publicaciones, conferencias, talleres y coordinación de contenidos didácticos, y por último, el diseño de catálogos de artistas.

«Para nosotros, el libro es el artefacto cultural más maravilloso, pero siempre tratamos de diversificar a la hora de abordar nuevos proyectos y, además, nos gusta trabajar con mucha gente de manera colectiva », apunta San José, quien añade que «la palabra clave es crear comunidad, porque los proyectos que involucran a colaboradoras y colaboradores profesionales de distintos perfiles nos gratifican mucho y nos pone en la tesitura de que estamos haciendo un arte que sirve».

En este sentido, el discurso y la producción artística de PSJM se fundamenta en un arte participativo, colectivo, democrático, igualitario, crítico, activista, en conversación con las corrientes, narrativas y vanguardias del arte contemporáneo internacional, pero también en constante revisión de los mecanismos ideológicos imperantes del capitalismo, la globalización, el individualismo o el negacionismo con el fin de construir otros relatos posibles.

Precisamente, PSJM se define como una «marca de arte», con el objetivo de «apropiarse así de los procedimientos y estrategias del capitalismo avanzado para subvertir sus estructuras simbólicas». Por tanto, su imaginería se desenvuelve en múltiples niveles de lectura, desde goce estético y sensible de sus trabajos hasta el terreno de lo simbólico-político, donde cristalizan sus referentes intelectuales y donde el arte aloja todo su poder transformador.

Su caudal de obras y proyectos es inmenso, diverso y multiformal, pero en el viaje de casi una década enraizados en Gran Canaria destacan iniciativas de un hondo compromiso social como Biotopías, comisariado por PSJM desde 2018 y basado en intervenciones de artistas isleños frente a la problemática medioambiental; Identidad vecinal, un proceso artístico participativo en torno a la creación de símbolos de identidad comunitarios con asociaciones vecinales del municipio de Arucas u Orgullo de Barrio. Desde Las Rehoyas para todo los barrios, desarrollado junto a Alberto Gekah Divergente y Asiria Álvarez con vecinas y vecinos de este enclave. El pasado 2024 comisariaron la muestra On Present Time, en Berlín, con los artistas grancanarios Luna Bengoechea, Asiria Álvarez y Acaymo S. Cuesta.

También la perspectiva de género constituye una de sus líneas de acción, que materializaron las muestras Sus formas, nuestro dolor (2020) y Es personal (2019), así como la publicación Crea como las artistas canarias del siglo XX para introducir una educación artística más igualitaria en las aulas. Además, el colectivo fundó la Sala de Arte Social del Gabinete Literario de Las Palmas en 2018 que transmutó en sala independiente de arte en red y en el espacio público en 2020.

Sus obras integran numerosas muestras internacionales y entre sus proyectos expositivos más recientes destacan títulos como Democracia Americana (2022), Clean Future (2022), Self-Awarenes Digital Fetish Collection (2022), Generación Energética Global de 2000 a 2050 (2021) o Especies en extinción y población humana de 1800 a 2010 (2020), toda vez que merece una mención especial su proyecto Nuevo Indigenismo. ADN, inteligencia artificial y pintura de caballete (2024), una revisión contemporánea del indigenismo canario como un movimiento artístico de vanguardia.

«Fuera de las islas nos interesa poner en su sitio una vanguardia que no tiene parangón dentro del contexto español, poco conocido y con artistas de primerísimo nivel», indica San José, en consonancia con su afán de «reivindicar la potencia cultural que tiene esta Isla».

Con todo, el «equipo-marca» ha sido incluido entre los 100 artistas más representativos del arte político internacional en Art & Agenda: Political Art and Activism (Gestalten, Berlín, 2011) o Come Together: The Rise of Cooperative Art and Design (New York: Princeton Architectural Press N.Y., 2014), entre otras publicaciones.

«El amor por lo que hacemos es lo que nos da impulso y, a pesar de la precariedad que conlleva este trabajo, nos sentimos privilegiadas por poder dedicarnos a esto », concluye Viera. En la orilla de PSJM, las redes que entretejen en la Isla ensanchan el horizonte y renuevan la tierra de las preguntas. Como expuso Gilles Deleuze, «el arte es lo que resiste».

