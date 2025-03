La lluvia cae serena en el Sureste y en el Sur

La lluvia cayó ayer de forma serena en todo el Sur y el Sureste de la Isla. Contra las imágenes de los fuertes aguaceros en Telde, que colinda con la comarca, los tres municipios vieron cómo el agua regó de forma serena las zonas altas y de costa de Agüimes, Santa Lucía e Ingenio. Este último fue el que recogió más litros.

Ante la prealerta lanzada por el Gobierno de Canarias, los municipios reunieron a sus respectivos grupos de emergencia para hacer seguimiento de la lluvia, a la espera de actuar si fuera necesario.

La alcaldesa de Ingenio, Vanesa Martín, reunió al personal que interviene en el Plan de Emergencias Municipal de Ingenio (Pemu). Si por la mañana, el buen tiempo permitió que dos de los colegios celebraran sus cabalgatas escolares, la tarde pintaba en los mapas y las predicciones de otra manera, por lo que se decidió cancelar el recorrido de la sardina del Carnaval del municipio, pero mantener la celebración por la noche de la actividad de la II Noche de las Viudas, al cobijo de la carpa instalada en la plaza de La Candelaria.

Sistema de drenajes

Vanesa Martín aseguró que «aunque hemos recibido avisos de algunas alcantarillas, por lo general el sistema de drenaje del municipio ha podido captar buena parte del agua caída».

El jefe de la Policía Local de Ingenio, Justo Santana, también informó que durante la jornada de ayer se registraron pocas incidencias, y solo se actuó en la playa del Burrero, en la zona del paseo donde desemboca el barranco de Los Aromeros.

Santana también señaló que la carretera que conecta Ingenio con el barranco de Guayadeque no tuvo que ser cerrada al tráfico rodado, «como suele pasar en ocasiones debido a lluvias con fuerte intensidad, aunque esta vez no fue necesario porque el agua venía mansa y no provocó desprendimientos sobre la vía». También la zona del Oronado, en Guayadeque, llevó algo de agua en su cauce.

Canalizaciones secas en Santa Lucía

Santa Lucía registró lluvias en la zona alta desde primeras horas de la mañana, que luego también se desplazarían hacia el núcleo urbano de Vecindario. Tampoco hizo falta la intervención del retén activado por Servicios Públicos ante las previsiones y los avisos de prealerta. Ninguno de los barrancos del municipio ni canalizaciones transportaron agua hacia la costa, por lo que se deduce que la lluvia caída fue bien recibida por las tierras de la zona alta, que esta vez no dejó escapar ni una gota.

La lluvia también hizo acto de presencia en Agüimes. Según los datos publicados por el portal es.meteosolana.net, la estación de la Agencia Estatal de Meteorología que está ubicada en la zona recreativa de El Milano registró un total de 3,8 litros por metro cuadrado. Nada que ver con los 14 litros por metro cuadrado recogidos durante el domingo.

Más al Sur, San Bartolomé de Tirajana informó del desbordamiento del barranco de San Agustín, en su desembocadura en la playa, y que afectado al arenal de la playa. E

El Ayuntamiento desplegó a los bomberos, que estaban revisando los cauces, además de Protección Civil y Policía Local, por si hubiese algún elemento, coche o persona indigente en la zona afectada. Tras esta incidencia, la normalidad regresó al municipio turístico, que también vio caer lluvias en su zona alta, pero menos que en los municipios del Sureste.

El agua de esta borrasca también decidió respetar a Mogán, que tampoco registró incidencias durante el día de ayer, a pesar de que la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) dejaba agua en los municipios del Sureste. El puerto de Mogán solo registró ayer 0,3 litros por metro cuadrado