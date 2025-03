Las inundaciones de Telde se atribuyen a la presión urbanística en sus costas

Las inundaciones y los desbordamientos de barrancos en el municipio de Telde tras las lluvias del lunes y martes se debieron a que las urbanizaciones existentes en la costa ejercen de tapón o de acelerador del paso de agua desde las medianías hacia el mar, no porque los cauces estuvieran sucios. En ese diagnóstico coincidieron este miércoles Miguel Hidalgo, consejero de Soberanía Hidráulica del Cabildo de Gran Canaria, y Juan Antonio Peña, alcalde de Telde, quienes recordaron que en algunos casos, como en esta ocasión en las zonas de Las Bachilleras o Salinetas, esas ramblas inundables forman parte de las vías de acceso a las viviendas.

De hecho, el municipio teldense es el que acumula los mayores daños por sucesos meteorológicos en Gran Canaria en las últimas décadas, tanto en infraestructuras públicas como en viviendas y vehículos, lo que se atribuye a esa «trama urbana» que interfiere en el recorrido de las aguas de lluvia hacia el océano.

Los barrancos de Telde más afectados por las precipitaciones de la última DANA sobre la isla, los dos citados anteriormente más los de Silva y Ojos de Garza, no figuran entre los de mayor peligrosidad por desbordamientos fluviales-pluviales en el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la Demarcación Hidrográfica de Gran Canaria 2021-2027, que solo identifica al Barranco de Las Goteras, a su paso por Jinámar, como Área de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI).

Tramos de cauces de barranco se asfaltaron para acceder a las viviendas y ahora se usan de aparcamiento

Los otros cinco cauces de la isla que requieren una vigilancia especial son El Balo, El Polvo, Buenavista, Maspalomas y Puerto Rico, cuyo nivel de riesgo se mantienen en la revisión del Plan para el tercer ciclo de planificación 2027-2033, sin ninguna incorporación más. En esos seis barrancos con mayor peligrosidad se repite la misma situación: la ruta natural del agua de lluvia hacia la costa ha sido invadida por el cemento y el asfalto.

En Telde sí figuran otros áreas de riesgo por inundaciones, pero debidas al mar. Se trata de las costas del Complejo de Jinámar, La Garita, Playa de Salinetas, Tufia, Ojos de Garza y Barrio de Triana (Aeropuerto de Gando), con potenciales daños sociales y económicos por el oleaje. No obstante, las principales incidencias de los últimos años en esas localidades se han producido por las inundaciones de las lluvias, no por las subidas de la marea.

Para explicar lo sucedido el lunes y martes en la costa teldense, Juan Antonio Peña considera que solo hay que analizar la trama urbanística del municipio, donde prácticamente está todo construido desde el casco urbano de la ciudad hacia la costa, una sucesión de viviendas y carreteras por donde debe correr el agua.

«Antes esas lluvias tardaban más en llegar al mar porque no había tanta urbanización , pero hoy en día, con tramos de los barrancos que incluso están asfaltados, el agua circula con mayor rapidez», declaró el alcalde teldense, quien detalló que «las principales precipitaciones del lunes se registraron en el casco de la ciudad, en San Gregorio, La Herradura o San José de las Longueras, pues no hubo incidencias en zonas más altas de medianías y cumbre».

Ese agua, apuntó Peña, llegó rápidamente a la costa a través de pequeños barrancos, como el de Salinetas el lunes o el de Ojos de Garza el martes, que fueron los que se desbordaron. Este último provoca inundaciones y arrastra vehículos siempre que llueve con cierta intensidad, pero la solución «es complicada» porque una parte del cauce se asfaltó en su momento por la necesidad de atravesarlo para llegar a núcleos de población aislados como la Playa de Ojos de Garza, el Caserío de Gando o Piedra Molino.

Pese a las dificultades para sortear esa presión urbanística, el alcalde de Telde opinó que sí hay medidas para evitar las consecuencias de esos desbordamientos, como la pérdida de vehículos por arrastre hacia el mar.

Así, el Ayuntamiento y la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo han proyectado una actuación con escaso impacto ambiental en el barranco de Ojos de Garza, pero también será necesaria la concienciación de los ciudadanos que siguen dejando sus vehículos en zonas prohibidas. «El domingo había 36 coches mal estacionados y el martes hubo que retirar otros seis a pesar de que barranco ya llevaba agua», criticó.

Respecto al desbordamiento del barranco de Las Bachilleras, en la zona de El Caracol de Telde, que dejó una de las imágenes de esta última DANA por el rescate de una conductora amenazada por la escorrentía y el destrozo de varios vehículos, el alcalde explicó que existe un asentamiento «en el mismo cauce» y los vecinos estaban habituados a aparcar sus coches junto a sus viviendas.

«Las personas que llevan 70 años viviendo allí no dicen que nunca han visto bajar el agua con esa intensidad y que les cogió por sorpresa; esperemos que tras esta desgraciada experiencia no sigan aparcando allí, pero también las administraciones públicas tenemos que intervenir para que eso no vuelva a ocurrir», manifestó Peña.

Vehículos

Los propios equipos municipales se vieron sorprendidos por la violencia de las aguas al llegar a la costa. Desde el domingo se habían abierto canales en la arena de las playas de Melenara y Salinetas, pero en esta última no impidió las inundaciones en la urbanización y el arrastre de un vehículo hasta bastantes metros mar adentro.

Tanto en alcalde de Telde como el consejero del Cabildo descartaron que esas inundaciones se debieran a la desatención de esos barrancos y a la acumulación de basura en sus cauces, una de las críticas más repetidas por los vecinos afectados.

A su juicio, al tratarse de barranquillos que acaban en zonas muy pobladas, la causa fue que el volumen de agua fue muy superior al de la capacidad de las obras hidráulicas realizadas en esas urbanizaciones para conducir el agua hacia el mar. A modo de ejemplo, comentaron que en los grandes barrancos, como el de Telde, nunca ha pasado nada porque no hay obstáculos en su camino.

«No tengo nada que reprochar a ninguna institución y nos sentimos agradecidos con todas, pues han ayudado de la mejor manera posible; hay una clara voluntad del Cabildo de adecentar todos los barrancos, no es fácil y puede ser insuficiente, pero lo está haciendo», aseguró Peña, quien recalcó que «también el Ayuntamiento tiene que asumir su responsabilidad e insistir más en la concienciación para que no se aparque en los barrancos».

Cartel de prohibición del baño en las playas de Telde. / José Carlos Guerra

Hidalgo dijo que desconoce «qué fenómeno meteorológico es el culpable de que, desgraciadamente, todas las fuertes descargas de lluvia de los últimos años se hayan producido en esa franja de terreno del municipio de Telde», pero descartó que las inundaciones se deban al abandono de los cauces por parte del Consejo Insular de Aguas.

«Hay una serie de barrancos incrustados en la trama urbana de los diferentes núcleos de población de Telde y en varios casos el acceso a las viviendas es por el propio cauce, pero también se dejan coches mal aparcados por muchas alertas que se emitan», subrayó.

Las precipitaciones se trasladaron al Sur y en Agüimes se recogieron más de 14 litros por metro cuadrado

Tras las inundaciones del lunes y martes en la costa de Telde, las precipitaciones de este miércoles se concentraron más al sur, en Agüimes y Santa Lucía a primera hora de la tarde, y por la noche en Las Palmas de Gran Canaria, aunque sin causar daños de consideración.

Hidalgo detalló que los cinco días consecutivos de lluvias no han dejado agua en las grandes presas de la cumbre, que siguen en mínimos históricos, pero sí han supuesto un riego muy beneficioso para los cultivos actualmente plantados, así como para la vegetación en general.

«No hay datos significativos de entrada en los embalses, pero en la agricultura viene muy bien toda el agua que se haya podido acumular en depósitos y estanques», informó. Estas «regadas» continuas también son «fabulosas» para los frutales de secano, los pastos para la ganadería y los pinares de la cumbre.

En la misma línea se pronunció la presidenta de la Confederación de Organizaciones Agrarias y Ganaderas (COAG) de Canarias , María del Carmen Pérez, quien anunció que este viernes se hará una valoración general sobre las consecuencias de la DANA en el sector.

La predicción de la Agencia Estatal de Meteorología para este jueves es de intervalos nubosos con precipitaciones en el norte de las islas montañosas, en Lanzarote y en Fuerteventura a primeras horas, y en el este de las islas centrales por la tarde. No se descartan chubascos localmente fuertes en Lanzarote durante la madrugada, cuando pueden ir acompañados de tormentas aisladas.

