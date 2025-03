El lado más humano que hay detrás del desastre en Telde

«A veces es mejor no mirar. Es ver el barro y tirar. Te lo tienes que tomar así. Son cosas personales que uno guarda por un tiempo por algo, pero la vida es así. Y si no la tiras tú lo tirará tu hija», explicaba ayer Vanessa Bravo de Laguna, con las playeras manchadas de barro.

Detrás de un simple objeto a la vista de muchos hay una historia de vida para otras personas. La inundación del garaje de su edificio, donde Vanessa tiene un cuarto trastero, hizo que se tuviera que deshacer de la máquina con la que se afeitaba su padre, que falleció hace cinco años. «Era una maquinilla eléctrica muy vieja, pero era la suya», subrayó.

Junto a ese recuerdo también iban una caja llena de figuras de decoración que había ido quitando y algunos electrodomésticos de cocina que tenía guardados. Todo estaba a la altura del suelo, y el barro, que alcanzó en esa parte del garaje una altura de 20 centímetros, se lo comió.

Vanessa Bravo de Laguna señala la altura que alcanzó el barro en el garaje de su edificio, que dejó algunos de sus recuerdos y enseres inservibles. / LP/DLP

El Ayuntamiento había puesto en el interior de ese garaje contenedores para las personas que residen el edificio pudieran tirar lo que consideraran que estuviese dañado por las lluvias que entraron a ese subsuelo, y allí quedaron hasta que se los llevaron hacia el olvido los operarios municipales.

Vanessa Bravo mostraba cómo el resto de enseres estaban en altura y pudo salvar la mayoría, aunque el barro permanecía aún en el suelo del trastero. También subrayó que aún conserva otra máquina de afeitar de su padre en la otra casa que tienen, esa a buen recaudo y a la que le acompaña el mismo recuerdo.

La lección de la DANA de Valencia

Algunos coches permanecían ayer en el interior del garaje, que ya quedaba de nuevo operativo a mediodía. Aunque no habían sufrido desperfectos, algunos vecinos explicaban que quizás fueran de personas que estarían fuera de la Isla aprovechando el puente del Carnaval.

Paco, un vecino de Vanessa aún conserva vídeos que sacó con su móvil desde su casa. En sus comentarios, una vez vivido la inundación y el caos en su barrio, no puede evitar hablar de lo sucedido con la DANA de Valencia. «Mi hijo tenía su coche aparcado aquí mismo, frente a este mismo edificio. Cuando se iba a subir para quitarlo, una mujer le dijo que lo dejara allí, y así hizo», explicó, y añadió que después de lo visto en Valencia «hemos aprendido que el coche no es importante. Lo importante es la vida». Paco También señaló cómo su hijo, junto a un grupo de amigos, no dudaron en ayudar junto con toda la gente, a quitar el agua de la calle.

En las casas de enfrente del edificio, Tatiana y su marido aún estaban cepillo en mano terminando de poner orden en su morada, muy cerca del enorme cauce por donde la corriente se llevó el coche de unos vecinos hacia el mar.

Tatiana aún estaba ayer en su casa poniendo orden tras las lluvias. / LP/DLP

El barro entró a su casa y les llegó hasta los tobillos, pero pudieron desaguar pronto lo que entró por la corriente, que los arrastraba todo.

La mujer recordaba que el agua bajaba con muchísima fuerza, y los objetos que arrastró el barranco hizo de presa, lo que provocó que el agua fuese hacia los lados del cauce y en la parte de su calle llegara a más de medio metro. «Como tenemos una puerta de seguridad, que son bastante fuertes, pudimos contenerla contra la fuerza que traía trabando una sombrilla contra ella, lo que nos permitió ganar tiempo y evitar que todo el barro entrara a la casa», explicaba Tatiana, que aseguraba «hemos tenido suerte, aunque esos momentos los vivimos con bastante miedo».

No tuvo muchos daños materiales, solo queda las patas de los muebles que se hincharán por la humedad del agua y algo de pintura levantada.

Otros vecinos de la zona, que ayer aún veían cómo poco a poco todo volvía a la normalidad en Salinetas después del susto, destacaron el momento en el que la gente salió a ayudar con lo que tenía a mano, haciendo de los operarios municipales que actuaban en esos momentos y personas anónimas un mismo equipo.

Más limpieza en barrancos

David, también vecino de Salinetas apuntó que uno de los problemas que ha causado todo esto «es que hay personas que se dedican a tirar escombros en la parte de arriba de este barranco, y si no se recoge y limpia todo eso, la corriente lo trae para abajo, tapona esta parte del cauce y el agua se extiende hacia los lados, que fue lo que sucedió.

El salinetero «de toda la vida» afirmó que «se vuelve a repetir lo de siempre cuando llueve fuerte porque no limpian los cauces de los barrancos». Recordó que la última vez que ocurrió «no fue tan fuerte, pero esta vez, en una hora y media cayó un enorme zarpazo de agua y ya sabíamos lo que iba a ocurrir». David también destacó el acierto de la prealerta, «que después de lo que pasó en Valencia como para no hacerle caso».

Uno de los operarios que en la mañana de ayer aún limpiaban la zona del cruce y la carretera hacia la playa de Ojos de Garza era de la misma opinión de David, y mostraba su hartazgo por el incivismo que aún muestran muchas personas con el medio natural de la Isla. «No puede ser que el agua de los barrancos arrastren todavía lavadoras, gomas de coches, latas, plásticos y un montón de basura más que va a parar a las playas». Lo achacaba a la falta de limpieza de los cauces, aunque señaló muy enfadado que «la gente de Gran Canaria es la más jedionda que hay. Mira cómo está todo de sucio, y eso yo no lo veo en otras islas que visito».

Solidaridad en Ojos de Garza

La marea de la costa de Ojos de Garza conservaba ayer aún una mancha marrón de todo el barro que ha recogido estos días. Personal municipal aún retiraba el barro con cubas de agua a presión.

Toñi es una vecina del pequeño barrio costero. Tras estos días de caos e incertidumbre dijo desde la puerta de su casa en uno de los estrechos callejones que es ahora «cuando empiezo a respirar tranquila».

Explicó que saben que el barranco corre cuando hay fuertes lluvias, pero que esta vez fueron dos cauces los que llegaron a esta zona de la costa, desbordándose ambos y llenándolo todo de barro, «y nosotras en el medio».

El agua no afectó a su vivienda, pero sí a las casas de algunas vecinas cercanas, que alcanzó una altura de una cuarta.

Toñi aseguró que desde el primer momento «los vecinos hicimos piña. Sacamos los cepillos y nos pusimos todos a ayudar. Ya ves que está todo bien, pues lo hicimos nosotros mismos», y no dudó en afirmar que «los vecinos estuvimos unidos, como cada vez que sucede algo malo que afecta a alguno». También destacó que «dentro de todo lo que ha pasado no ha habido ninguna desgracia personal, y lo hemos llevado lo mejor posible».

En el paseo de la costa, Acaymo, uno de los camareros del restaurante Zurita, el único que hay en esa zona de costa teldense, aún tenía en la memoria cómo había sucedido todo.

Acaymo, del restaurante Zurita, recuerda la fuerza con la que llovió. / LP/DLP

El domingo, cuando se produjo la primera escorrentía fuerte, el local estaba lleno de gente y además otras muchas personas esperaban a que se librara alguna mesa. Según relata, no paraba de llover de forma intensa y ellos protegían a los comensales con los toldos, «hasta que comenzó a llenarse la calle de barro. La gente que estaba comiendo no salía de su asombro por la fuerza con la que caía el agua y con la llegada a la playa. Era un espectáculo. La gente asombrada comentaba que hacía años que no veía algo así», explicó. Algunas de las personas decidieron marcharse en sus coches, y tras un poco de caos, debido a la estrechez de la vía que recorre el barrio, pudieron ir saliendo.

Después del trabajo del domingo, el local cerró el lunes y el martes por descanso del personal. Acaymo volvía ayer a su trabajo y miraba a los operarios municipales juntando en pequeños montones la basura por la orilla de la playa, la mayoría plásticos, para luego retirarla en camiones.

Una pareja residente de Ojos de Garza sostuvo que gran parte de los destrozos estaba provocado porque la marea estaba llena y el agua que caía rebotaba contra el mar, «porque si la marea está vacía el agua corre hacia la costa y ya está, porque tiene espacio para desembocar. Se ensucia el mar con el barro que trae el barranco y ya está, de la otra forma el agua sube hacia la parte donde están las casas y la carretera».

Ambos destacaron cómo todo el mundo que estaba en ese momento en el barrio ayudó a achicar agua, y manifestaron su complacencia al ver al alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, en el barrio, interesándose en persona y a pie de calle por el estado de los vecinos y sus casas, en su ruta por todos los lugares afectados por la célula tormentosa que convirtió a su municipio en uno de los lugares más afectados de la isla, dando lugar a imágenes dantescas de barrancos corriendo desbordados y hasta coches arrastrados por la fuerza que traía el agua en algunos de los cauces principales del municipio.

