Caridad Pérez Galdós: "Es un reto que los artesanos se unan a diseñadores para adaptarse al público"

Licenciada en Geografía e Historia, y doctora en Antropología, Caridad Pérez Galdós ha sido una referencia en el ámbito de la etnografía y de las tradiciones populares en Gran Canaria. De hecho, "hoy no se entendería el Fondo para la Etnografía y el Desarrollo de la Artesanía Canaria (Fedac) sin su paso y sin su constante empeño en preservar la memoria, la artesanía y las imágenes que dan testimonio de la historia ancestral de la Isla, en la que se constituye como una encomiable contribución al estudio y preservación del patrimonio cultural y artesanal de Canarias". Por eso, el Cabildo le acaba de conceder el Can de Gran Canaria de las Ciencias.

¿Cómo recibió el premio tras su jubilación el pasado verano después de 45 años en el Cabildo, donde llegó como becaria en 1979?

Mi primera sensación fue de sorpresa, porque no me lo esperaba; y, después, con mucho orgullo y mucha alegría. Yo he hecho mi trabajo toda mi vida, que es lo que tenía que hacer. Mi vida laboral en el Cabildo ha sido muy rica, muy variada, y muy feliz. Entonces agradezco enormemente este premio.

¿Qué recuerdos guarda de esos inicios de la Fedac?

En el año 80, que fue clave, comenzó a trabajar el Cabildo creando la Escuela de Folclore. Era un sitio de trabajo que reunió a gente que tenía que ver con la música, con los instrumentos musicales, con el baile, con la etnografía y la antropología. Y en esos inicios recuerdo la ilusión de la gente. Porque, anteriormente no había una institución que se ocupara de todos esos asuntos. Y atraía a mucha gente joven, alumnos que iban, artesanos, se impartían cursos de artesanía. Se empezó a recoger muchísima información sobre ese cambio social que se estaba consolidando en la isla, pero que todavía había muchos resquicios de ese mundo tradicional. Esa pequeña institución, que era la Escuela de Folclore a los dos o tres años se transformó en el Instituto Canario de Etnografía y Folclore. Ahí se organizaron las primeras ferias grandes de artesanía. La primera fue la Feria Latinoamericana de Artesanía, en el parque Santa Catalina. Venía gente de Sudamérica, de distintas zonas de España. Y también el I Congreso de Antropología que se hizo en las islas. Todo eso fue el germen, hasta que en el año 91 se creó el organismo autónomo de la Fedac, para que tuviera capacidad para crear tiendas, trabajar con los artesanos. No se creó como un departamento del Cabildo, sino para que tuviera su propia gestión y su propia independencia, y menos burocracia.

¿Qué hitos posteriores hay?

La Fedac está consolidada. En origen, lo más importante era que el sector artesano tuviera una institución de referencia que se ocupara de sus asuntos. Es verdad que en el Cabildo había instituciones para los artistas, la Casa de Colón para la historia, o el sector con la agricultura y los ganaderos, pero no con los artesanos. El trabajar con ellos de una manera directa, hacerlos visible. Eran unos años en los que si una persona quería una pieza de artesanía tenía que imaginar, preguntar, hablar dónde había un taller artesano. No había una relación directa con esos talleres. Eso es lo que se ha consolidado con las tiendas, y con las ferias, que son importante porque ahí hacen una buena venta.

¿Se ha evitado que desaparezcan oficios tradicionales?

Sí. Aunque no tanto los oficios, sino los artesanos tradicionales. Yo sí tuve la suerte a finales de los 70 y principios de los 80 de trabajar con muchos de ellos, que luego me parecen poco las entrevistas que les hayamos hecho, las fotos y las preguntas. Pero trabajamos mucho con esos artesanos. Esos artesanos tuvieron muchos alumnos. Pero los hijos de esos últimos artesanos tradicionales, que vivieron ese cambio social y económico de la Isla ya no fueron artesanos. Pudieron elegir y estudiar. Siempre digo que hay muchos ingenieros de telecomunicaciones e informática que son hijos de artesanos. Pero no tanto en los oficios, que siguieron en manos de otra gente.

Porque antiguamente eran tradiciones heredadas dentro de las familias.

La transmisión era dentro de la familia. ¿Quiénes aprendían a hacer cestos o alfarería? Pues los hijos de los cesteros o los alfareros, que aprendían de sus padres. Ahora eso se rompió. Pero como tenían esa parte generosa de aceptar a gente extraña a su familia dentro de su taller y enseñar. Y, por otra parte, los numerosos cursos que se han dado hace que una parte de la población tenga el conocimiento de esos cursos.

"Muchos talleres han logrado consolidarse, vivir dignamente de su profesión y dedicarse de pleno a eso"

¿Se ha dignificado la profesión de artesano, o todavía falta por caminar?

Se ha profesionalizado mucho durante estos años. Antes los talleres artesanos era una actividad secundaria. Bueno, en el campo siempre lo fue: si un agricultor hacía cestos es porque lo necesitaba y vendía los excedentes. O por necesidad. Otros eran más profesional, como la herrería o los cuchillos. Pero sí se han profesionalizado. En estos momentos puede haber en Gran Canaria unos 600 talleres artesanos. Por supuesto, no todos al mismo nivel o dedicación, ni profesionalización. Estamos hablando de casi 100 oficios distintos. Muchos de ellos han logrado consolidarse, vivir dignamente de su profesión y dedicarse de pleno a eso, siendo autónomo como cualquier actividad.

¿Qué habría que hacer para mejorar?

Ellos siempre dicen de ampliar las posibilidades de ventas. Es una bola: mejoras la producción, mejoras las ventas y tienes capacidad para tener mejores herramientas o salir y tener otros contactos para tener más creatividad e ideas. Ha sido importante conservar los procesos de trabajo, pero también adaptarte a los gustos de la gente y lo que necesita comprar. Es un reto importante. A veces hemos unido artesanos con diseñadores, pero no siempre es fácil, porque son muy autónomos en cuanto a sus ideas y lo que quiere hacer. El reto es adaptarse a la demanda.

En cuanto a la falsa artesanía canaria, ¿se ha logrado combatir?

En su momento con los calados chinos. Pero no es un problema importante. Sí que los talleres entiendan que la salida es dar calidad. No puede hacer baratijas, sino un producto diferenciador. Que sea distinto a lo que se puede encontrar en cualquier tienda de la calle.

¿De qué proyecto se siente más orgullosa?

Muchos. Por ejemplo en el 84, con el Instituto Canario Etnográfico y Folclore, antes de la Fedac, organizamos el primer Rastro de Artesanía y Antigüedades de Vegueta, que fue el germen del rastro actual. A los tres o cuatro meses estaba lleno de gente que quería vender de todo. Y fue caminando solo. También de la I Feria Regional de Artesanía, con motivo de la inauguración del Observatorio Astrofísico de La Palma. Y otro muy bonito en el que tardamos casi 10 años fu la Carta Etnográfica, con el inventario. Que sirve también a los municipios saber qué tienen que proteger, desde alpendres, molinos, estanques, cuevas, bancales, las tiendas de aceite y vinagre... Se hizo con gente joven recién salida de la universidad, que trabajaron con mucho amor.

¿Han sido sensibles los políticos y con la aportación de dinero a estos proyectos?

Mucho. Siempre que se ha presentado un proyecto han respondido muy bien en el tema económico, y en el trabajo nos han dejado hacer. Y hemos pasado por cualquier partido político. La Fedac tuvo un primer político, Fernando Sánchez Prat, que era extraordinario. Y luego Ezequiel Ramírez y ahora Minerva Alonso, que han luchado.

"Hemos probado y no funciona muy bien, hacer talleres y demostraciones en vivo en los hoteles"

Tecnológicamente, ¿en qué situación están?

Muy bien. Lo que llega a mucha gente es el archivo de fotografía histórica. Se ha trabajado mucho para que todo el mundo la pueda consultar. La página web es una aportación muy buena. Es como nuestra biblioteca en el que se puede encontrar toda nuestra información, incluidas recetas de cocina, los oficios y deportes tradicionales.

Turismo y artesanía. ¿Por qué no se ha llegado a unir como se espera?

Tenemos las ferias. Pero hemos probado y no funciona muy bien, es hacer los talleres y demostraciones en vivo en los hoteles. No lo ven como para comprar.

¿Hay relevo generacional?

Hay oficios como los cuchillos que tienen muy buen relevo. A veces no van a ferias porque lo tienen todo vendido. Muchos de ellos no tienen un hijo que siga, y tendrán que buscar a gente que se interese para aprender. Los cursos hacen llegar el oficio a mucha gente, que luego seguirán unos poquitos. Recuerdo que cuando empecé las clases de calado en Ingenio no cabían de niñas adolescentes. Pero yo vi a la última niña que le dijo a su madre: "si quieres ir a calar vas tú, yo no voy". Van a kárate o natación. Hoy cala gente de más edad. Todo tiene su momento y el porqué. Hoy vender un calado cuesta más, porque no se ven en las casas. Y, aunque yo me jubilé, hay relevo en la Fedac.

