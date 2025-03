Guía revisa las facturas de la empresa municipal bajo la gestión de Pérez

«Se han pagado facturas sin tener dinero ni subvención, y son de difícil justificación». Estas palabras del alcalde de Guía, Alfredo Gonçalves, durante el último pleno de la Corporación vuelven a poner el dedo en una de las supuestas acusaciones por las que se le quitó Deportes entre otras Áreas al cabeza de lista de Unidos por Gran Canaria y hasta ese momento socio de gobierno, Felipe Pérez, que respondió que -esas facturas- «están justificadas», a lo que el regidor insistió ante de que se marchara de la sesión por su propia voluntad ante las acusaciones, de que «eso ya lo veremos». El secretario del consejo de administración de la empresa municipal y concejal de Cultura, Julián Melián, reconoce que se está realizando una batida para revisar las facturas desde el 30 de agosto, que es cuando se da a conocer la moción de censura y antes de la salida de Pedro Rodríguez, hasta el cierre del año, ya de la etapa de Pérez, al detectar posibles anomalías.

Rallie sin fondos

El último pleno de Guía sacó a relucir la semana pasada algunos ‘trapos sucios’ que desembocaron en la crisis política del pentapartito, cuando no se habían cumplido ni cinco meses del cambio de gobierno. «Ahora quiero hablar de la situación política que hemos vivido en los últimos días, porque como todos sabrán durante el mes de febrero hemos tenido que firmar el cese de don Felipe Pérez. Para mí ha sido una situación lamentable e incómoda; una situación que ha sido de los peores momentos que he pasado en político. Se lo aseguro a usted y a todos. Pero hemos tenido que tomar esta decisión dura, porque era la única cuestión responsable que podíamos llevar a cabo», señalaba Gonçalves, en el primero pleno tras apartar a Felipe Pérez. Y añadía: «En primer lugar, porque la Sociedad Municipal no puede tener un millón de euros e intentar llegar a compromisos por 1,5 millones de euros. Por ejemplo, con la prueba del World Rally Car, en la que se había hecho un compromiso de 25.000 euros, y todavía a día de hoy no sabemos de dónde los vamos a sacar. No hay ninguna partida ni expediente en el ayuntamiento ni en la Sociedad donde podamos hacer frente a ese dinero. Lo buscaremos, porque puede ser interesante para el municipio, aunque no a cualquier precio. El organizador nos dijo que iba a ser del Área de Turismo, pero la concejala no tenía constancia. Se buscará para evitar que el nombre de Guía no se vea menospreciado».

En cambio, no se han abonado otras ya aprobadas, con subvenciones del Cabildo desde junio por 140.000 euros, y con una resolución favorable para hacerse efectiva desde noviembre.

Conflicto de intereses

Julián Melián evitó entrar en detalles sobre los temas, aunque no se descarta la petición de devolución de algunas partidas, señalando que se iba a extender a la etapa final de Pedro Rodríguez porque han detectado partidas poco claras.

El comunicado justificando la retirada de competencias a Felipe Pérez hablaba de que «entre las muchas irregularidades que se han detectado de su gestión figura la contratación de dos trabajadores, saltándose la bolsa de contratación». Sin dejar de lado que puso en peligro 50 empleos por no tramitar el nuevo convenio.

La Corporación también estudia posibles anomalías y un conflicto de intereses en la obra del centro polideportivo en el mandato de Pedro Rodríguez, tras tratar de anular el contrato de la obra.

