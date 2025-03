"Había dos amigos mirando", afirma la víctima de una presunta agresión sexual en Pozo Izquierdo

Un joven se enfrenta a penas de hasta 12 años de cárcel por una presunta agresión sexual que habría tenido lugar durante una fiesta pospandemia en una vivienda vacacional de Pozo Izquierdo, en Santa Lucía de Tirajana. La víctima aseguró este jueves en el juicio celebrado ante la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas que le ofrecieron varias copas esa noche y, a partir de ahí, solo recuerda momentos puntuales como tener a Yerober M. S. encima, ver a dos amigos de este mirando a través de un cristal de la puerta y limpiarse la sangre de las partes íntimas en el baño.

La fiscal Marisol Vidal considera que mantuvieron relaciones sexuales sin consentimiento porque la perjudicada tenía anulada la voluntad por el alcohol y pide una pena de nueve años de cárcel con 20.000 euros de indemnización por los daños morales que sufrió. La acusación particular, que ejerce la letrada Pino de la Nuez Ruiz, eleva su petición a doce años de cárcel y 30.000 euros de indemnización y considera que existe un "compadreo" entre las personas que asistieron a la fiesta y son amigos del encausado, por lo que en sus declaraciones "recuerdan lo que quieren recordar".

La defensa, en cambio, pide la libre absolución y considera que la declaración de la víctima no reúne los requisitos para enervar la presunción de inocencia. El abogado Miguel Ángel Pérez Diepa se apoya en que la joven siguió en la fiesta y no le dijo a nadie de forma inmediata lo que había ocurrido. Una amiga de ella, con la que perdió relación antes del juicio, aseguró que le había dicho en el baño de la vivienda que fue un "mete y saca" y no le refirió que hubiera existido algún tipo de intimidación.

La defensa pide su absolución y sostiene que prevalece en este caso el principio a la presunción de inocencia

Según las acusaciones, los hechos tuvieron lugar en la madrugada del 28 de junio de 2020 durante una fiesta para celebrar el cumpleaños de un conocido del encausado. Allí fue donde Yerober M. S. conoció a la denunciante y, tras un primer contacto, se besaron mientras jugaban al "Yo nunca". El escrito señala que la víctima estaba con la mirada perdida, deambulaba y perdía el equilibrio cuando el acusado la guio hasta una habitación donde presuntamente la penetró sin consentimiento. Esta parte añade que la perjudicada salió del cuarto con el vestido subido y gritó: "Me ha reventado el coño".

El acusado manifestó, ante las preguntas de la fiscal y de la abogada de la acusación particular, que el encuentro "fue consentido" y que, días después, le escribió a la joven por WhatsApp para decirle que "tuviera cuidado" porque le iba a "meter en un problema". "No es moco de pavo que te denuncien por una agresión sexual", añadió. Según su versión, la denunciante estaba más lúcida de lo que manifestó en el juicio y fue ella la que lo guio hasta la habitación.

La víctima sí que les reveló al día siguiente lo que supuestamente había ocurrido a dos de las personas que asistieron a la fiesta, mientras volvían en un taxi a sus casas. "Tenía esas imágenes en la cabeza y quería saber qué había pasado", indicó en el juicio. Lo que le contestaron, sostiene, es que había salido un par de veces de la habitación, que no se tenía en pie y que había cocaína en la casa.

Amenazas e insultos

Un amigo del encausado, conforme refirió la perjudicada, le llamó esos días por teléfono para reírse de ella y dirigirle insultos como "guarra" o "puta". En ese momento, ella estaba preocupada por si alguien le había grabado o le había sacado fotos en la habitación y este testigo, añade, le propuso que mirara en páginas web de pornografía. Otra de las chicas que estaba en la fiesta también refirió en instrucción haber recibido amenazas por personas del entorno del acusado para cambiar su declaración, aunque en el juicio ya no recordaba nada de este episodio.

La defensa notó una contradicción en lo manifestado por la víctima porque negaba que en el momento de los hechos hubiera consumido un medicamento antidepresivo, a pesar de que un informe médico evidenció que lo había consumido en los cuatro meses previos. La psicóloga que la atiende aseguró que padece un trastorno de estrés postraumático y un estado de alerta que le dificulta a la hora de retomar los estudios o comenzar un trabajo.