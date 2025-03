José Juan Arencibia: «Gran Canaria es una potencia mundial en eventos deportivos»

El Cabildo de Gran Canaria reconoce la labor de José Juan Arencibia Alemán (Arucas, 1966), presidente de la Federación de Fútbol Interinsular, con el Roque Nublo de la categoría deportes. Arencibia aspira a llevar el deporte a todas las casas e intentar que la violencia en el fútbol base disminuya a través de «mano dura».

El Cabildo reconoce su trayectoria con el Roque Nublo. ¿Cuáles son sus sensaciones?

La sensación es de alegría y orgullo. Me sonó el teléfono con un número largo. Lo cogí y era la secretaria del Presidente del Cabildo y me dijo que quería hablar conmigo. Me comunicó el tema del premio y me emocioné. Me dijo que me lo merecía y agradezco que se hayan acordado de mí. Es un premio compartido. Cuando llegué inculqué que teníamos que ser buena gente, trabajar por y para todos los estamentos de la Federación, ayudar y hacer cosas buenas. Quiero acordarme de empleados, ejecutivos, grupo de gobierno, instituciones y de la gente que admira lo que hacemos.

Y Gran Canaria será sede del Mundial 2030.

Es un orgullo máximo. El equipo del Instituto se peleó como el que mas, siempre entregamos todo, nunca hubo prórrogas, éramos los primeros en todo. Esto trasciende a Gran Canaria y a las siete islas en general. Somos una potencia mundial en muchos eventos.

Hablaba antes de que detrás de su reconocimiento con el Roque Nublo había mucha gente pero, ¿y con el Mundial?

La primera vez que lo pudimos solicitar faltaban apenas dos días. Nos podíamos haber quedado fuera. Llegué al despacho del Presidente del Gobierno de Canarias y le dije si me podía atender urgente para hacer la petición. Hay que hablar del trabajo del Instituto Insular de Deportes, y de que el Presidente siempre apostó por la idea, es un hombre que tiene visión. Se implicó Carolina Darias y Pedro Rocha, que vino en un viaje relámpago para que la gente se quedara tranquila. El Gobierno de Canarias también lo respaldó y cuando las cosas se pusieron tensas muchas personas nos ayudaron a revertirlo todo. Me gustaría mencionar también al consejero de deportes del Cabildo de Gran Canaria Aridany Romero por el trabajo y lo que ha sufrido, además del arquitecto Ricardo Pereira que ha hecho un trabajo impresionante.

¿Esfuerzo recompensado?

Si, claro. Lo haría mil veces más si fuera necesario. Llegué a decir en Madrid que si el problema era yo, me iba con tal de que dieran el Mundial a Gran Canaria. Esto es un logro y la noticia deportiva mas importante desde que nació Canarias. ¿Qué ciudad no cambió para siempre llegando un evento de este tipo o una Olimpiada?

¿En qué va a repercutir el fútbol base con este Mundial?

Muchísimo. En una comida anual que tuve con la UD Las Palmas, en la mesa estaba Fernando Clavijo, Antonio Morales, Miguel Ángel Ramírez, Carolina Darias y otras personas y les dije que tenían una oportunidad histórica para avanzar dos o tres décadas en todas las islas y hacer nuevas instalaciones deportivas. Que había que dejar al día muchísimas que necesitan atención, y hacer también campos de fútbol nuevos. Todas estas personalidades asintieron. Además, el retorno que nos va a traer este evento deportivo no creo que sea inferior a 1.500 millones de euros. Ahora todo el mundo va a hablar de Canarias gracias a esto. Todos vamos a ser los grandes beneficiados de este acontecimiento.

¿Quién cree que debería explotar el Estadio de Gran Canaria y bajo qué parámetros?

Creo que es cosa de la UD Las Palmas, y que lo terminarán haciendo. El Cabildo es consciente de ello y estoy seguro de que van a llegar un acuerdo. Yo me puse a llorar cuando vi el proyecto del nuevo estadio.

Rafael Louzán, al que usted apoyó, ha quedado libre de condena y es presidente de la Federación Española de Fútbol. ¿Cree que podrá relanzarla tras el caso del beso de Luis Rubiales?

Sí, antes de lo que le pasó siempre había apostado por él, es muy cercano y le gusta llegar a acuerdos. Tuve la oportunidad de leer por qué le acusaban y estaba convencido de que el tribunal lo iba a absolver porque no tenía sentido, no había hecho nada. Era una equivocación con un modelo que en aquel momento existía pero cuando le ponen la denuncia no. En menos tiempo ningún presidente ha conseguido lo que él: tener la Liga femenina dentro, la masculina, jugadores de AFE o entrar en el problema del arbitraje. Yo le dije que no se echara a un lado, que siguiera. Hablo con él todas las semanas y le dije que estaba dispuesto a ayudarle en todo lo que quisiera.

José Juan Arencibia en su despacho / LP/DLP

¿Qué le ha parecido la sentencia de Luis Rubiales?

Para mí lo más importante era qué había pasado allí. Fui uno de los pocos presidentes que estaba en el campo y lo que quedó mal fue los gestos que se hicieron en el palco al ganar. En cuanto al beso, nadie debe hacer eso pero lo más importante es que a lo mejor sin querer, gracias a ese pico hoy no esta Rubiales ahí, porque no estaba ayudando al fútbol. La obligación de la Federación es proteger el fútbol femenino porque hay en juego muchas cosas, que es que la mujer tenga igualdad en todos los ámbitos.

En las últimas semanas se han podido ver numerosos casos de violencia en el fútbol base en las Islas. ¿Qué explicación da?

Cuando llegué dije que violencia cero. Tenemos 800 partidos a la semana en Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, y pocas cosas pasan. De todo lo que hay algo puede pasar. Hace unos años cuando ocurrió lo del Pedro Hidalgo fuimos contundentes. Cerramos el campo, expulsamos a los dos equipos y tuvimos que retomar la base porque no tenían la culpa. Vamos a seguir trabajando con sanciones duras, cada año las subimos más.

¿Cree que en algún momento se podrá frenar la violencia en el fútbol?

Es imposible, las personas siempre saltan por algo pero es verdad que ha habido gente a la que se ha sancionado con tres o cuatro años sin jugar.

¿Cuáles son las líneas maestras de su gestión?

Es difícil. Nosotros en 30 meses hemos hecho más que en los últimos 20 años por el fútbol y los clubes. Cada vez duran menos los presidentes y directivos, los viajes les cansaban. Hemos hecho tantas cosas... Estamos en las tres cárceles de la provincia, somos los únicos que tenemos en el Salto del Negro un equipo participando en una liga, ayudamos a los clubes, tenemos una gestoría propia y mil cosas más.

¿Sigue teniendo motivación?

Mucha, como la propia Fundación. También quiero que la mutualidad sea gratuita para los niños. Yo no paro de dar ideas, me gusta proponer cosas. Es la primera vez en la historia que las chicas y chicos de Fuerteventura ganan el campeonato de deporte a nivel provincial y a nivel de las siete islas en Tenerife en las dos finales y van ahora al campeonato de España. Siempre estoy maquinando y siempre hay cosas que se pueden hacer.

José Juan Arencibia / LP/DLP

¿Qué es lo que más le ilusiona para los próximos meses?

La Fundación. Durante la pandemia por el coronavirus muchos padres dejaron de traer a los niños porque no podían pagar. Me di cuenta de que años atrás seguro que había muchos niños que habrán tenido este tipo de problemas económicos que cambian la vida y empecé a darle vueltas. Quería crear una fundación donde estuvieran todas las modalidades deportivas y sacar niños de todos sitios y esa es la ilusión. Sueño con tener una ciudad deportiva, estoy negociando con eso. Cada día hay mas niños, desde que llegamos hemos sacado 4.000 licencias más.

¿Le gustaría ser Presidente de la Federación Española?

No. Sería cambiar mi vida, salir de mi tierra. Yo tengo que ver el mar todos los días y sobre todo porque no cambiaría mi vida familiar. Yo me siento un privilegiado de estar aquí, de haber llegado y de que la gente me siga y crea en lo que hago. La parte mas importante es la parte humana. Si mi gente está contenta yo soy la persona más feliz del mundo.

