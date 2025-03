¿A quién le corresponde sacar el coche del fondo de la playa de Salinetas?

Las playas de la costa de Telde van a continuar cerradas al baño, a las actividades acuáticas y a la pesca temporalmente durante varios días más, lo que descarta el uso en el fin de semana para los bañistas. Así lo informó ayer el alcalde Juan Antonio Peña, que explicó que algunas de ellas necesitan un «cribado brutal», pero que se irán abriendo de manera progresiva a medida que vayan avanzando los trabajos.

Peña aseguró que varias tienen aún la arena muy sucia debido al barro y a los residuos que llegaron hasta la costa por los diferentes cauces de barrancos que desembocaron en las diferentes playas. «Estamos intentando conseguir maquinaria de apoyo porque tenemos que limpiar toda la arena y de una sola pasada no va. Es decir, esto tiene que tener varias pasadas hasta dejarla en buenas condiciones para las personas usuarias», explicó el alcalde, quien añadió que posteriormente habrá que hacer un análisis para comprobar la calidad del agua y ver que no está contaminada, que está apta para el baño y que la gente se puede bañar con garantías.

Juan Antonio Peña destacó que al problema del estado de la arena y del mar también está el del coche que arrastró la corriente mar adentro desde Salinetas.

Vehículo en el fondo marino

«Además de estar trabajando para dejar las playas en óptimas condiciones tenemos otro problema, que es que el vehículo que se hundió y que está en el fondo marino y no sabemos en qué lugar de la playa ni a qué profundidad», explicó Peña, que subrayó que las competencias municipales llegan hasta la arena.

«La parte del mar le correspondería al Gobierno de Canarias o a Capitanía Marítima, entonces son esas administraciones las que tienen que evaluar ahora qué van a hacer con el vehículo, a sabiendas de que está en un lugar complejo, es decir, en todo caso que se haya quedado donde se vio en las imágenes, porque si desciende y el vehículo se haya quedado en unas escolleras o en algo de risco, su rescate sería mucho más difícil, entonces ahí tendrán que estudiarlo».

El alcalde no ocultó su deseo de que lo retiren del fondo de la playa, aunque no sabe si lo podrán hacer.

Juan Antonio Peña asegura que hay empresas especializadas en este tipo de trabajos, «y algunas se han puesto a disposición de la administración, pero no podemos hacer un contrato público para gastar ese dinero en algo que no es competencia nuestra y porque la intervención municipal no me lo va a permitir».

El dueño del vehículo, Agustín Ojeda, vecino de Salinetas, comentó a LA PROVINCIA al día siguiente de que su vehículo fuera arrastrado por la fuerza del agua mar adentro, ante la mirada atónita de las personas que estaban en el lugar en ese momento y que grabaron la escena que compartieron miles de personas a través de los teléfonos móviles, que no iba a hacer nada porque lo daba «por perdido».

Suscríbete para seguir leyendo