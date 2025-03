Heriberto Cruz: «Hay que estar medio loco para dedicarse a la música»

Heriberto Cruz (Guía, 1973) ha convertido su pasión por la música en su profesión. Hace 12 años dejó atrás una vida profesional estable, para dedicarse a esta ‘locura’ de escribir letras y cantarlas ante el público.

¿Cuándo le llegó la vena musical? ¿Cómo fueron los inicios?

Todo ha sido en mi vida por casualidad. Yo no sabía tocar la guitarra, aunque me gustaba. Y un grupo de Guía que se llamaba ‘Raíces’ me comenta que se había ido uno de sus componentes, y me preguntan si yo podía ir. En esa época hacía deporte, porque jugaba al voleibol. Y me metí en ese grupillo. Luego fueron faltando canciones, me lo fueron proponiendo y empecé a escribir.

¿Pero ya escribía algo?

No, no. Nada. En esa época solo oía. En mi casa se escuchaba muchísima música. Entre Antonio Machín y Rocío Dúrcal. Y a los 10 años irrumpió ‘Rock and Ríos’, que me cambió totalmente. Un verano sí me dio por aprender, porque había un profesor en FP en Guía que se llamaba Ángel Artiles, que siempre iba a dar inglés con la guitarra. El grupo se separó, e hice ‘Rock de Caña’, que sí grabamos cosillas en Guía. Luego hubo un pequeño parón. Me atravesó el mar, como dice un poema. Hubo un cambio drástico en mi vida. Tiene que ocurrir siempre algo chungo para cambiar. Me vi en un momento dado desganado de lo que había hecho. No me sentía realizado. Aunque lo ganaba bien en mi trabajo en la parte eléctrica, informática y redes, no estaba contento. Cogí todo el dinero que tenía ahorrado, e hice mi primer disco. Fue en el 2013.

HERIBERTO CRUZ. CANTAUTOR / Juan Castro

¿Pagó el disco con sus ahorros?

Sí. La mitad del dinero lo puso Jesiisma, que es el estudio que está en San Isidro (Gáldar), que era con quien también había grabado en ‘Rock de Caña’. Saqué los planes de pensiones, que no era mucho, y todo. Yo puse unos 4.000 euros, y él la otra mitad. Ese disco tenía una particularidad: eran todas letras mías, inspiradas en cuadros de Antonio Padrón. Ese disco intenté venderlo por los ayuntamientos, pero nadie se interesó por la cultura canaria. Pero una amiga profesora me dijo en un conciertillo que eso que yo hacía, que era ir poniendo los cuadros cuando cantaba, se podía hacer en su cole y los niños aprenden un montón. Fui un día, y presenté un proyecto en la Consejería y estuve todo lo que me dejaron, porque hubo un cambio político y ya sabes... En tres años estuve girando por las islas con el proyecto educativo que buscaba mostrar que Antonio Padrón dejó plasmados un montón de tradiciones, y cómo vivíamos hace 70 u 80 años. Yo buscaba que los chiquillos eligieran un cuadro, hicieran un poema, una canción y hacíamos un encuentro final en el que mostraban sus cosas y cantábamos. Tuve una aceptación genial. Llegamos a Lituania, porque una profesora me dijo de hacer un proyecto europeo para conocer un pintor y la música de un país. La gente creía que yo era poeta. Y me empezaron a llamar para que les pusiera música a sus poemas. Unos años después la Casa-Museo Tomás Morales me llamó para hacer el disco ‘Versos a tiempo’, con poemas de Morales, Alonso Quesada y Saulo Torón. Tengo que decir que quien sí ha mantenido el arte, la creatividad y a los artistas ha sido la Red de Museos de Gran Canaria. Se lo he dicho a la jefa, Alicia Bolaños, porque nos da oportunidades. Los ayuntamientos están siempre con los tributos a alguien y no nos dan salida.

¿La música le sale por inspiración o por horas de trabajo?

Soy como Mozart. Si no es por algo, no lo hago. Soy un poco perezoso en ese sentido. Pero lo que sí hago, que poca gente hace, es regalar las canciones a cualquier poeta.

¿Cómo se presentaría al público?

Musicalmente soy un rockero venido a menos. Aunque tengo la guitarra española y en mi banda podemos ser un trío o seis personas, siempre necesito la guitarra eléctrica en mis canciones. Y mi voz pega a la guitarra eléctrica. Pero puede encontrar de todo, desde boleros a blues y pop. Soy un músico canario, porque aquí somos el paso de continentes para todo. No soy monotemático.

HERIBERTO CRUZ. CANTAUTOR. / Juan Castro

¿Quién es su referencia?

Antonio Machín y Rocío Dúrcal, pero el ‘Rock and Ríos’ fue un shock. Y oíamos mucha música canaria, con grupos como ‘Palmera’, y luego Radio Futura, ‘El último de la Fila’. Yo he oído pocas cosas, pero mucho. De Miguel Río era constante. Y tuve una época de música en inglés, de U2, The Doors, Eric Clapton. Ahora me acabo de despegar de JJ Cale, que va al grano con canciones de dos minutos.

Hemos pasado una época de esplendor de cantautores. Ahora es la música urbana. ¿Son modas?

Esto es un negocio, pero también es arte. Las empresas dan oportunidades a lo que está de moda, o lo que ellos ponen de moda. Es más rentable ahora poner en el escenario a una persona sola, y todas las bases grabadas. Prefieren gastar en gente que baile a gente que toca. El tiempo coloca a cada uno en su sitio en 30 años. Cuando yo digo que me dedico a la música todo el mundo me mira raro. Pero, ¿cómo comes? Como porque no gasto en lo que me dicen que tengo que gastar. La vida es dejar de hacer cosas. Siguen existiendo Pedro Guerra, Jorge Drexler o Santiago Auserón, que llenan y no están en la radio todos los días. Siempre habrá gente que te busque. A mí no me conocen, pero sigo ahí, en la cloaca, pero soy feliz. Tengo tiempo para mi familia. Cuando desconecté de todo podía ir a buscar a mi chiquilla al colegio, hacerle el almuerzo, verla crecer. Nos enseñan a ser números, a producir, y no a conocernos a nosotros mismos.

La música la entiende como un modo global de arte. ¿Hay que unirlo o es su forma de percibirlo?

"Seguimos con los mismos errores, soportando a los mismos políticos mediocres"

Mi literatura siempre ha sido la poesía, porque siempre he tenido problemas con la visión. La poesía es corta y hace pensar. Las canciones que me gustan son con letras. Cuando canto y la gente escucha es lo que se me da y me gusta hacer. También hay que estar medio loco para dedicarse a eso. Tiene que ser una pasión. Por eso, sin llegar a nada, sigo en esto. Con poquitas oportunidades que me den y poquito dinero que vaya ganando de un sitio y de otro me siento realizado. Digo las cosas que me gustan, aunque son poemas de muchísima gente, digo el que va conmigo. Como decía Julio Cortázar: cuando citamos a alguien, nos citamos a nosotros mismo.

Este año de las Letras está dedicado a Alonso Quesada, y usted hizo un trabajo sobre el escritor.

Mezclado. Era el triunvirato. Lo hice en 2017. Lo curioso del arte es que, aunque se haya hecho hace ciento y pico años lo lees ahora y siguen los mismos problemas. Eso me cabrea muchísimo. Siempre fui un ingenuo, de un barrio pequeñito, y creía que los que estudiaban iban mejorando el mundo. Pero seguimos con los mismos errores, soportando a los mismos políticos mediocres. Siempre mirándonos en los demás, criticando en vez de ser críticos con nosotros. No hemos aprendido nada. Tomás Morales es todo muy correcto. Saulo Torón, que era con nuestras palabras daba mucha caña. Y Alonso Quesada tenía nuestra forma aplatanada de ser. De buen rollo. Porque nos da tiempo a reflexionar. Si vas a velocidad no te da tiempo a digerir. Era la ironía. Al que mejor música pongo es a Saulo Torón, es más sencillo y con palabras nuestras.

¿Dónde podemos seguir a Heriberto Cruz?

En las redes, Youtube, mi página web. El 20 de marzo presento en el Museo Agáldar un repertorio de poetas canarias, desde Pino Ojeda a Cecilia Domínguez. En mayo pregono las fiestas de mi barrio de Anzo y cantaré algunas canciones. Y en julio presento en la calle Cano de Las Palmas, cerca de la biblioteca del Cabildo, canciones nuevas de Alonso Quesada. Y lo que surja.

Suscríbete para seguir leyendo