Sanción a seis empresas de San Bartolomé de Tirajana por operar y hacer obras sin licencia

Multados por no tener licencia o por saltarse las ordenanzas municipales. La sección de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ha interpuesto cuatro sanciones a establecimientos de hostelería, otra a una comunidad de propietarios y una a un hotel por no tener licencia de apertura, carecer de permisos para ejecutar obras o por desarrollar en los locales actividades para las que no disponían de autorización. En conjunto, el montante de las sanciones asciende hasta los 149.000 euros, según revelan desde la concejalía de Urbanismo. «Estas sanciones son el resultado de un trabajo riguroso para garantizar que las normas se cumplan y que no haya establecimientos ni particulares que actúen al margen de la legalidad», señala la concejala del área, Davinia Ramírez.

Por un lado, el Ayuntamiento ha sancionado al buffet Las Camelias, ubicado en la Avenida de Tirajana de Playa del Inglés, tras un incendio registrado en el extractor de humor del local en agosto de 2024. La inspección posterior reveló no solo el mal estado en que se encontraba el restaurante, que presentaba un importante riesgo para la seguridad, sino además que estaba operando sin licencia a pesar de llevar años en servicio; ambas sanciones son muy graves. Como consecuencia, Disciplina Urbanística impuso una sanción de 30.000 euros y ordenó el cierre temporal del restaurante, pero después de que la propiedad regularizase su situación y adaptase el local, la sanción por la falta de licencia se redujo a leve y pagará 18.000 euros. La multa es firme en vía administrativa después de desestimarse el recurso interpuesto por la empresa.

Ninguno de los dos restaurantes tenía licencia y tras sufrir incendios no reunían las condiciones de seguridad

La misma situación ha ocurrido con el restaurante El Carretón, ubicado en la Avenida Gran Canaria de Playa del Inglés, que ha sufrido dos incendios, el último a finales de enero que afectó al grill y la cocina. Ni el local reunía las condiciones de seguridad ni tenía licencia después de años abierto al público. Así, Urbanismo ha iniciado un expediente, que está en fase de instrucción, con 30.000 euros de sanción.

Por otro lado han sido sancionados una comunidad de propietarios y un hotel. Una es la comunidad de propietarios Herederos de Don Alfonso IV, multada con 50.000 euros por realizar obras sin licencia en Pasito Blanco, una sanción calificada como grave según la Ley 4/2017 del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias. Según los técnicos municipales construyeron garajes y espacios habitables en zonas libres de la parcela, una actuación que alteró la distribución de la edificación y que podría convertir una planta sótano en una planta sobre rasante. El otro es el Hotel Roca Verde de Playa del Inglés, un complejo que ha sido multado con 15.000 euros por habilitar una terraza sin permiso, lo que ha sido calificado como una infracción muy grave, y además tiene abierto un procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística debido a la realización de obras sin autorización, con hasta tres informes técnicos negativos.

Urbanismo da la orden a Disciplina Urbanística para que investigue una denuncia sobre un local ubicado en Meloneras

Además, dos locales de ocio nocturno situados en el centro comercial Meloneras también han recibido sendas multas por valor de 18.000 euros cada uno por desarrollar actividades no autorizadas. Se trata de Aqua y Mamajuana, ambos sancionados por acumular dos infracciones: una muy grave, por operar como discoteca al aire libre sin la licencia pertinente, y otra grave, por la producción de ruidos y molestias. La sanción de Aqua se encuentra judicializada mientras que la de Mamajuana es firme en vía administrativa. A ambos se les precintaron los altavoces de sonido y la media responde a reiterados incumplimientos de la Ley 7/2011 de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos de Canarias.

Por último, el Ayuntamiento iniciará una investigación sobre Chester Meloneras a raíz de una reciente denuncia por supuestas infracciones, que se suma a otra en 2018. Así, Urbanismo ya ha informado al jefe del área de Disciplina Urbanística para que valore cómo se debe proceder.

El primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal, advierte de que el Consistorio continuará realizando inspecciones para garantizar que se cumple la normativa urbanística y de seguridad en la localidad. «Queremos un municipio en el que prime la seguridad, el orden y el cumplimiento de las normativas, y vamos a seguir adoptando todas las medidas necesarias para que así sea», concluye, «se continuará trabajando para corregir las irregularidades detectadas y evitar que se repitan situaciones que comprometan la ordenación del territorio».