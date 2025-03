Anatol Yanowsky, una vida entregada a la danza

Con una amabilidad desbordante, Anatol Yanowsky atiende una llamada para hablar sobre su trayectoria en uno de sus escasos huecos, entre viaje y viaje. "Ahora trabajo mucho en Estados Unidos". A sus 77 años continúa compartiendo sus amplios conocimientos y su pasión por la danza allí donde le reclamen, junto a su inseparable mujer Carmen Robles. "Es curioso, porque también nos llaman para expresar nuestra metodología". Sus discípulos y sus premios les avalan. Y distintas compañías repartidas por el mundo les piden que enseñen a nuevas generaciones de bailarines las técnicas que han impartido desde Gran Canaria durante más de tres décadas.

Esa devoción de Yanowsky y su esposa ha convertido a la isla en un referente mundial en la danza que ha dado talentos de primer nivel. Por ello, el Cabildo de Gran Canaria le reconoce como Hijo Adoptivo, en el marco de los 21 Honores y Distinciones. Se entregarán este 14 de febrero en el Auditorio Alfredo Kraus a personalidades que han contribuido a mejorar la Isla y a incrementar del bienestar de sus habitantes. En este caso, la Corporación detalla que Yanowsky ha dignificado y engrandecido la danza. "Su nombre siempre estará unido a numerosos eventos culturales de Gran Canaria y su magisterio lo siguen exhibiendo todas y todos sus discípulos, en los escenarios de todo el mundo".

Aunque Yanowsky se define como un "apátrida", se siente "más canario que el gofio", reconoce riendo. Con la danza ha recorrido medio mundo. Nació en Sevilla en 1948 por casualidad. Su padre, de origen ruso, y su madre vasca se habían trasladado a la capital andaluza desde Euskadi por trabajo. El mediano de tres hermanos, su destino estaba fijado como industrial, heredando el desempeño familiar. Pero durante su infancia se cruzó la danza vasca, "similar a la danza clásica", y por su pasión y empeño, su rumbo fijado se bifurcó por los derroteros del arte en plena dictadura franquista.

En autostop a Cannes

"Desde las 09.00 hasta las 13.00 estudiaba en el Real Conservatorio Superior de Danza y a las 15.00 entraba a la Escuela de Ingeniería Industrial de Madrid. Así fue hasta los 19 años", recuerda. No acabó la carrera y decidió salir de España. "Era una España gris, muy encerrada en sí misma", rememora. Había escuchado que en Cannes (Francia) estaba la escuela de danza más prestigiosa del mundo y decidió partir haciendo autostop, con 1.000 pesetas en los bolsillos. Acampaba a las afueras del centro y había llegado a un acuerdo con su secretaria para servir las mesas de los internos a cambio de recibir clases.

Su carrera tardaría poco en despegar durante la década de 1970. Primero en la Ópera de Lyon, donde logró un contrato como solista y compartió escenario con su esposa, Carmen Robles, también bailarina. Una lesión cuando tenía 26 años le descubrió otra de sus vocaciones: la enseñanza, y compaginó el baile con la docencia durante más de diez años; también en Italia, donde formó parte del Balleto di Roma.

Anatol Yanowsky, en clase. / JUAN SANTANA.

Regreso a España

Paralelamente, a inicios de la década de 1980 se interesó por la coreografía y decidió dejar las compañías para actuar en diversos proyectos internacionales como freelance. Entre ellos, le propusieron llevar la danza a un programa de Radio Televisión Española llamado La buena música, que además de esa disciplina contaba con apartados de música clásica, flamenco y jazz. "Realmente fue un cambio profundo en España. Era la España del futuro y yo vivía en aquella época con mucha ilusión. Estaba todo el tema de la movida en Madrid, pasaban muchas cosas y yo veía a la gente ilusionada, que tenía ganas de hacer cosas, de cambiar", recuerda.

Su llegada a Gran Canaria junto a su mujer y sus hijos, entonces muy pequeños, fue una oportunidad y un reto en su carrera. La Caja de Canarias les ofrecieron ser los maestros de su nueva escuela de danza en la isla. Suponía una oportunidad de establecerse en un lugar y dar algo de estabilidad a sus hijos, que hasta entonces cambiaban de idioma cada semana o vivían ausencias prolongadas de sus progenitores por las giras. "Y mi mujer fue la que decidió venir. Nunca había estado en las islas, pero nos encantó", subraya.

En 1985, los Yanowsky hicieron de Gran Canaria su residencia habitual. En 1986 abriría sus puestas el Centro Coreográfico de Las Palmas para ofrecer por primera vez en la provincia oriental "una oportunidad a los estudiantes de ballet con talento y ambición a formarse". En este punto destaca, sobre todo, la labor de Robles como "el alma" de la escuela en el ámbito de la enseñanza. "Desde el Centro Coreográfico, nosotros hemos ganado todos los grandes premios internacionales", remarca. Además, numerosos discípulos han logrado ser referentes internacionales.

Anatol Yanowsky ofrece una clase en su centro de Gran Canaria. / LP/DLP.

Gran Canaria Ballet

Pero la voz de Yanowsky muestra especial entusiasmo al recordar el Gran Canaria Ballet, una compañía con doce personas que propuso fundar y con la que no solo llevó a todas las islas espectáculos de danza, sino que giraron por escenarios nacionales e internacionales. "En aquel momento todo era ilusión", señala. Fue un proyecto realizado con escasos recursos, fundamentalmente amistades y que a Yanowsky le gusta comparar con lo que era también La Barraca de Federico García Lorca, un grupo de teatro ambulante y popular.

"Desde el principio, insistimos en que debíamos trabajar en condiciones óptimas. No podíamos presentarnos en cualquier sitio con un suelo de madera improvisado. Por eso, se diseñó un escenario móvil, más ancho que el del Pérez Galdós, con una iluminación y estructura profesional", detalla Yanowsky. Como hitos, cita llevar el espectáculo a la Aldea de San Nicolás o hasta Tejeda e, incluso, impulsar la creación del Teatro Víctor Jara, en Vecindario, que precisamente inauguró la compañía junto a la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria. "Fue una aventura interesante", reitera.

El Cabildo de Gran Canaria decidió disolver la compañía en 2007 por motivos fundamentalmente económicos, algo que lamenta profundamente Yanowsky. "Siempre hay problemas en dar continuidad a proyectos interesantes. Es curioso que nace un proyecto ilusionante, que está marchando bien y, de repente, desaparece, se disuelve, se diluye. Es una pena, porque yo creo que Gran Canaria, y las islas en general, merecen algo más", reivindica. Yanowsky no esconde que si se le diese la oportunidad, no duraría en recuperar el Gran Canaria Ballet. "Ya no tengo la fuerza física, pero tengo el concepto y traslado como hay que hacerlo", indica.

Legado

En su amplio legado a la isla y a la danza, llama la atención que de sus cuatro hijos, tres se han dedicado a la danza y cuentan con un gran renombre internacional. Zenaida Yanowsky es bailarina principal en la Royal Ballet de Londres; Yury Yanowsky también es bailarín principal en el Boston Ballet y Nadia Yanowsky ha sido bailarina principal en el Royal New Zealand Ballet. Y aunque Lyuba Yanowsky no siguió una carrera en el ballet, estudió diseño y colabora en la formación de nuevos talentos en el Centro Coreográfico de Las Palmas.

Yanowsky resalta una anécdota "que poca gente conoce". Para promocionar un espectáculo, el director de la compañía Royal Ballet de Londres eligió a Zenaida y a su tierra como promoción. "Recuerdo que mi hija me llamó y me puso en contacto con el fotógrafo encargado de la campaña. Él tenía la idea de hacer la sesión en Lanzarote. ¿Cómo que en Lanzarote? —le respondí—. Lanzarote ya está muy visto", relata.

Entonces lo invitó a recorrer Gran Canaria, desde el Roque Nublo a las Dunas de Maspalomas. "En cuanto las vio, quedó fascinado". El resultado: las Dunas de Maspalomas cubrieron marquesinas de autobuses y estaciones de metro en todo Londres; una pancarta de 7 por 5 metros cubría toda la fachada del Covent Garden. Además, los programas de mano de cada espectáculo, que llegan a 2.500 personas diarias y se distribuyen por todo el mundo, llevaban en portada y contraportada las Dunas de Maspalomas.

"¿El coste de toda esa publicidad? Cero. Hoy en día, ni siquiera sería posible colocar una pancarta de ese tamaño en el Covent Garden. Y si lo fuera, el presupuesto para una campaña similar rondaría los mil millones de libras", sentencia Yanowsky. Para el coreógrafo y bailarían esta es una muestra que ilustra como el trabajo realizado desde las islas puede contribuir a tener "un enorme valor económico" y lograr la que quizá ha sido la mayor promoción realizada de Gran Canaria en Londres.