Andrés Eleazar Borges: «No me pongo techo en esta profesión»

¿Cómo se enteró que era uno de los elegidos para participar en el XIII concurso de promesas de Le Cordon Bleu Madrid?

Estaba en la cocina, en las prácticas de Pastelería cuando me vinieron un par de compañeros diciéndome que estaba dentro. Pensé que me estaban vacilando, pero cuando vi que era verdad sentí una gran alegría porque tenía esperanzas y había puesto mucho esfuerzo en llegar hasta ahí. Pero sí es verdad que también sabía que era difícil porque estaba competiendo contra otras 49 personas.

¿Cómo llega usted a la cocina?

Mira, la verdad es que siempre, me he rodeado de cocina tradicional. Mi abuela paterna cocinaba muchísimo y muy bien. También mis padres y mi otra abuela. Siempre me he rodeado de buena comida y de gente que le gusta salir a comer fuera. Entonces, también he podido disfrutar de varios tipos de restaurantes y conocer diferentes cocinas. La verdad es que nunca esperé que la cocina pudiera ser algo a lo que yo me pudiera dedicar porque siempre tenía como en ese estigma por haber estudiado en la Universidad en carreras como Derecho o Administración y Dirección de Empresas (ADE). Una vez me planteé que qué era lo que de verdad me gusta hacer. Qué quería hacer por mí mismo y que fuera lo que me hiciera feliz durante mi vida. Algo a lo que no me diera pereza dedicarme. Y la verdad que lo estuve pensando y peleando contra mí mismo y contra mis pensamientos, pero al final decidí dejar la carrera y meterme en un ciclo de Cocina en Hecansa. A lo mejor muchos piensan que puede ser un paso atrás, pero para mí creo que es un paso hacia delante en cuanto a esfuerzo y progreso personal.

¿Por curiosidad, cuál es su plato favorito?

Mi plato preferido, pues la verdad es que es súper básico, huevos fritos con papas fritas. Es algo que me encanta y que podría comer todos los días de mi vida y no me cansaría. De verdad. Te podría decir un plato súper sofisticado o cualquier otra cosa, pero si me estás preguntando sobre mi plato favorito es ese, o una tortilla de papas, que también me encanta.

¿Qué es lo que más le gusta de la cocina?

Pues el sentirme libre, poder dejar libre mi imaginación y crear cosas nuevas. El poder darle a la gente una satisfacción y la experiencia de probar mi comida. , una experiencia que les guste en un futuro. Si tuviera un restaurante me encantaría que la gente fuera a pasarlo bien. A vivir una experiencia gastronómica. Tener un buen sitio distendido donde la gente lo viva con su familia o sus amigos. Quiero proporcionar felicidad a las personas, y a la vez felicidad a mí mismo viendo cómo disfruta la gente con mi cocina.

¿Dónde le gustaría trabajar?

Pues la verdad es que todavía no tengo un sitio claro de dónde quisiera trabajar en un futuro. Me gustaría hacerlo en mi propio restaurante. Ser el que tome decisiones, pero claro, entiendo que al principio es muy difícil y hay que aprender y trabajar mucho con otros profesionales que ya son experimentados. Entonces, me encantaría trabajar en restaurantes con algo de renombre o si no de renombre que ofrezcan una cocina que a mí me guste, en la que yo sea feliz haciéndola. No quiero estar en ningún sitio, por muy conocido o por muy famoso que sea, que luego a la hora de yo trabajar o de cocinar no vaya a estar contento con mi trabajo.

¿Hasta dónde le gustaría llegar en esta profesión?

Pues la verdad es que no me pongo techo. Tampoco sé de qué voy a ser capaz en un futuro, pero me gustaría llegar a lo máximo que yo pueda con mis capacidades. No te puedo decir ser el mejor chef del mundo, pero sí quiero estar satisfecho con el trabajo que haga y tener una vida plena y feliz compaginando tanto el trabajo como la vida personal, que también considero que es muy importante para tener una vida profesional plena.

¿Conoce usted el estado actual de la cocina en Canarias?

Sí, y sé que está en auge, con cocineros y restaurantes que están siendo reconocidos con estrellas Michelin, Me parece que Canarias tiene una gastronomía muy rica en cuanto a productos y que se puede exportar.

Si ganara este concurso de promesas, a quién le gustaría dedicárselo?

Se lo dedicaría a toda mi familia y a mis amigos, pero yo creo que, sentimentalmente, se lo dedicaría de forma especial a mi abuela paterna, que la verdad que era una cocinera increíble. Tenía e inventaba muchísimas recetas, y no solo en cuanto a cocina tradicional, sino en cuanto a la cocina en general. Hacía todo tipo de platos cocinados con mucho gusto. Aprendí muchísimo de ella. Creo que se lo dedicaría a ella porque ya no está entre nosotros desde hace poco y me hubiera gustado que ella me hubiera visto graduarme o me hubiera visto en esta situación porque seguro que me ayudaría muchísimo y me daría un montón de consejos.

