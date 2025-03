Fayna Bethencourt rompe el silencio sobre Carlos ‘El Yoyas’: "Las secuelas durarán toda la vida"

El reality ‘Gran Hermano’ ha sido el origen de muchas relaciones sentimentales. Algunas han perdurado, mientras que otras se han desmoronado con el tiempo. Entre las más recordadas está la de Fayna Bethencourt y Carlos Navarro ‘El Yoyas’, quienes mantuvieron una relación de 16 años que terminó en tragedia. Lo que parecía una historia de amor acabó marcada por denuncias por malos tratos y una condena para Navarro, que permaneció 578 días en paradero desconocido antes de ser detenido.

El programa ‘Equipo de Investigación’, de La Sexta, ha abordado recientemente la historia de la fuga de Carlos Navarro, incluyendo testimonios impactantes, como el de su padre, que salió en su defensa. Tras la emisión, Fayna ha querido pronunciarse a través de sus redes sociales, agradeciendo el apoyo recibido y reafirmando su compromiso con la visibilización de la violencia de género.

Carlos Navarro fue condenado a 5 años y 8 meses de cárcel por delitos de violencia de género. Sin embargo, cuando la justicia ordenó su ingreso en prisión, huyó, permaneciendo más de un año y medio oculto. Finalmente, fue detenido el pasado verano e ingresó en prisión.

El reportaje, titulado ‘El Yoyas: historia de una fuga’, se emitió en el marco del Día Internacional de la Mujer y abordó no solo la persecución y captura del condenado, sino también la angustia que vivió Fayna durante ese tiempo. La canaria, que participó en el documental, ha compartido un mensaje en sus redes sociales tras su emisión. “Gracias por todos esos mensajes llenos de cariño que no dejan de llegarme. Y lo más importante para mí es que me confirman que hablar en alto sirve para dar fuerza a personas que la necesitan. Seguimos caminando”.

Con estas palabras, Fayna deja clara su intención de seguir adelante y utilizar su experiencia para ayudar a otras víctimas de violencia de género.

Fayna Bethencourt: “Las secuelas durarán toda la vida”

En el documental, Fayna habló abiertamente sobre el calvario que vivió y lo difícil que fue tomar la decisión de separarse. “El momento en el que decido romper con todo fue difícil, pero liberador. Aunque no fue el final de la historia, sino el principio de la otra parte”.

También reconoció que las consecuencias de esa relación abusiva aún la persiguen: “Las secuelas que me ha dejado lo que viví, el ser víctima y superviviente de violencia de género, creo que durarán de por vida”.

Además, detalló los delitos por los que su expareja fue condenado:

Dos años de prisión por maltrato habitual en el ámbito familiar.

por maltrato habitual en el ámbito familiar. Once meses de cárcel por cuatro delitos de lesiones.

por cuatro delitos de lesiones. Tres meses de multa por amenazas leves.

por amenazas leves. Otra condena adicional por vejaciones.

El control absoluto: “No me dejaba trabajar ni salir sola”

Fayna también reveló el nivel de control y aislamiento al que fue sometida durante su relación con Carlos Navarro. Aunque ambos abrieron un negocio en Barcelona, ‘La Taberna del Yoyas’, ella asegura que él le impedía participar en la gestión.

“Yo me quedaba en casa. No me dejaba trabajar. El que manejaba y tenía el poder económico era él”. El control llegaba a tal punto que ni siquiera podía hacer actividades cotidianas sin su supervisión:

“El aislamiento se produjo de una manera, incluso, prohibiéndome ir a sitios tan básicos como una farmacia. No podía ir al supermercado sola porque, claro, igual me podían mirar o hablar”.

Además, relató un episodio especialmente escalofriante: “Una vez subí una foto a Facebook y el marido de una amiga comentó: ‘¡Qué guapa, Fayna!’. Me rompió el portátil directamente”.

Con su participación en el reportaje y su actividad en redes sociales, Fayna Bethencourt pretende que su historia sirva de ejemplo y ayude a otras víctimas de violencia de género. A pesar del dolor, se muestra firme en su propósito de dar visibilidad a este tipo de situaciones y seguir adelante con su vida.