Tres hermanos superdotados ucranianos, juntos en un colegio de Ingenio

Esteban, 11 años, Andrei y Mirabela, mellizos y de solo nueve años, son los hermanos Suárez Mihaleiko y rompen moldes aún sin quererlo. Son superdotados intelectuales, de Ucrania, país en guerra hace once años y estudian hace un año en un mismo colegio, CEIP La Pastrana de Ingenio, donde viven y tienen raíces paternas. Sus notas son mínimo de nueve sobre diez, le restan importancia a su condición de ser sobredotado, superdotada o talento matemático. Les gustaría que acabase ya el conflicto bélico en el país que llevan en la sangre para que sus primos "no se asusten más con esos ruidos de las bombas".

Son niños y Andrei, por ejemplo, se pregunta incluso "¿Por qué la gente me considera superdotado? Soy normal, como todos". Resolver un problema matemático en dos segundos, leer en días un tomo de la saga Harry Potter o dibujar como la mejor, inventar un altavoz para un ordenador armado con piezas reutilizadas y recogidas de la basura son solo una escueta respuesta al talento con el que son dotados muy pocos. En este caso, tres juntos. Les encanta jugar al fútbol sala, pintar arte, el mundo Manga, los videojuegos, montar en bici, el campo más que la playa. Lo que hace cualquier niño, pero con ese matiz, sus altas capacidades intelectuales, que no tienen por qué ser hereditarias.

Mucho talento

Disfrutan ahora de sus abuelos maternos, que vienen por temporadas desde Ucrania a su casa de Ingenio. Desde sus bisabuelos maternos, "y todos los que les siguen", continúan residiendo en un pueblo del país en conflicto bélico. Son conscientes de que hay guerra "aunque no ven mucho". Pero les gustaría que todo acabase para que sus primos "no se asusten más con esos ruidos de las bombas".

Tres y muy diferentes y su coincidencia en el centro educativo La Pastrana es tanto casualidad como un regalo a la comunidad educativa. Esteban, el mayor con 11 años tiene sobredotación, Mirabela superdotación, porque tiene dotes extra a nivel artístico y Andrei, su mellizo, ambos de 9 años, sobredotado en talento matemático.

Su madre es ucraniana y su rama paterna, de Ingenio. El mayor es Esteban, nació en Ucrania y tenía dos meses cuando llegó a Gran Canaria con sus padres desde un país que iniciaba el conflicto bélico tras la invasión territorial de Rusia, que se prolonga hace 11 años y casi un mes. Los mellizos nacieron en Gran Canaria, pero con alma ucraniana.

Altavoz con restos de basura

La alta capacidad de sobredotación se la detectaron paulatinamente a través de test a los hermanos en su anterior centro educativo, el CEIP Mapaspalomas, de pequeños. "Nos dijeron que éramos muy inteligentes", comenta el pequeño Andrei, superdotado en talento matemático y en 4º curso como su hermana melliza. Resuelve problemas como si nada. "En dos segundos saqué una suma de tres cifras y por eso me hicieron el test", pero acota que "otros niños también lo resolvieron". Es modesto. No dijo el tiempo. Le encantan los videojuegos y se pregunta que por qué los llaman superdotados". Él se considera uno más.

Esteban, en 6º curso, se decanta y destaca por su alto potencial para experimentar, diseñar y arreglar todo lo que tenga que ver con tecnología. Hace poco creó un altavoz que se adapta al ordenador solo con piezas que recoge de la chatarra, deshechos que encuentra en la basura y recicla. También "le reparé el ratón a una profesora pero se lo hice con otras técnicas inventadas", afirma.

Del fúbol sala a la pintura

Mirabela habla más de fútbol sala y dibujar que de otras cosas entre sus preferencias, sin dejar atrás su pasión por la lectura inculcada a los tres por su madre, sobre todo con temática de fantasía. "Me encanta pintar, pero no uso colores. Desde un lápiz a un bolígrafo". Y el resultado es bueno a tenor de su alta capacidad a nivel artístico. De lectura también coincide con su hermano mayor, los de fantasía, "me leí la saga de Harry Potter". Uno por semana.

Los tres hablan ucraniano y español perfecto.

Aula Enclave

Jesús Monzón, director del CEIP La Pastrana, donde se imparten las etapas de educación infantil y primaria señala que" la metodología contempla la atención a la diversidad. Se atiende alumnado con altas capacidades, intelectuales como son las circunstancias de estos tres hermanos". Por ejemplo, Mirabela , en 4 curso, también estudia las materias de Lenguaje y Matemáticas de 5º curso.

Monzón explica que "estos tres alumnos tienen adaptación curricular en las áreas donde ellos tienen altas capacidades" y aclara que "evidentemente estamos orgullosos de tenerlos a ellos y al resto del alumnado, como a los de necesidades educativas especiales que por primera vez cuentan con el aula Enclave en el centro".

Destaca que es "un orgullo tener este alumnado, que aunque ya estuvieron Maspalomas, están viviendo a miles y miles de kilómetros una guerra en su país y además con un humilde sacrificio y sus altas capacidades, pero no obviamos al resto del alumnado".

El docente ingeniense quiere "hacer una mención especial a la docente del aula en clave Saira Damaris Artiles Alfonso por su alta implicación y conocimientos en la nueva creación de esta aula Enclave y el asesoramiento y acompañamiento para que este tipo de servicios crezca en el centro". Igualmente, destaca a los docentes de los tres niños, 4° Berta Santana y 6°, Susana Gallego.