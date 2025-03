El acusado de encerrar a un varón en un aljibe de Vecindario asegura que no tuvo nada que ver

El acusado de golpear a un varón y encerrarlo en un aljibe en Vecindario ha negado cualquier implicación en los hechos y ha afirmado que nunca había pisado el edificio donde los agentes de la Guardia Civil encontraron a la víctima en estado de hipotermia el 14 de octubre de 2021. Los testigos que declararon en el juicio celebrado este martes en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas vieron cómo dos personas de rasgos magrebíes arrastraban al agredido en contra de su voluntad, pero ninguno fue capaz de reconocer si el encausado era uno de ellos, salvo un vecino que dijo su nombre en fase de instrucción.

La Fiscalía considera que "existe base probatoria suficiente" para dictar una sentencia condenatoria por lesiones leves y detención ilegal, pero no ejerce acusación por el delito de amenazas que pedía inicialmente porque los residentes del inmueble no hicieron referencia en la vista oral a que la víctima fuera amenazada con una catana. Habla de un "ajuste de cuentas" porque los presuntos autores intentaron entrar en varias viviendas en busca de un dinero que aparentemente les habían quitado y, cuando identificaron a la víctima como responsable, cargaron contra ella.

El Ministerio Público mantiene así que Zaoiu H. se encontraba en uno de los pasillos de un bloque residencial de Vecindario sobre las seis de la mañana del 14 de octubre de 2021 y se puso de acuerdo con otro varón en paradero desconocido para propinar diversos golpes al perjudicado. Después, según el escrito de conclusiones provisionales, lo habrían lanzado a través de una portezuela de la sala de calderas a un aljibe de tres metros de altura, donde permaneció encerrado hasta las 9.30 horas, momento en el que lo rescataron los cuerpos de seguridad.

La defensa, que ejerce el letrado Pedro Sánchez, no pone en duda que se produjo un delito de detención ilegal, pero niega que fuera su defendido el que lo cometió. "He visto juicios con poca carga probatoria, pero este podría entrar en el ranking de los tres primeros", cuestionó en su informe final. Para esta parte, el hecho de que la fiscal elimine el delito de amenazas es indicativo de que no tiene pruebas para mantener que el acusado formaba parte del grupo agresor y sostiene que solo un testigo pronunció su nombre, pero lo hizo de una forma "bastante rara" y se negó a comparecer ante la Audiencia Provincial.

La víctima tampoco pudo ser localizada para testificar en el juicio, aunque ya ante el juez instructor renunció a cualquier indemnización que pudiera corresponderle. Sí que se dio lectura al testimonio del vecino que identificó a Zaoiu H., pese a que no pronunció bien su nombre, y a una segunda persona. Esa noche se asomó a la puerta de su vivienda y los vio con una catana y un cuchillo, mientras aporreaban varias viviendas en busca de los 5.000 o 500 euros que les habían quitado. Llegó a escuchar, según su declaración, como la pareja de uno de ellos gritaba: "Chacho, que lo van a matar. Déjenlo quieto".

Por su parte, el encausado afirmó que no es él quien secuestró a ese hombre e indicó que ese día había salido de trabajar a las dos de la mañana y se había ido a descansar. "Yo nunca he pisado ese edificio en mi vida, ni lo conocía", manifestó ante las preguntas de su abogado.

También declararon los cinco agentes de la Guardia Civil que intervinieron en la escena tras ser alertados por otros vecinos del inmueble de que habían secuestrado a un hombre y se lo habían llevado al sótano del edificio. Al llegar, se encontraron con que en la sala de calderas había una portezuela que había sido taponada con una rejilla y alambres. Detrás de esta y bajo una caída de unos tres metros, había un hombre negro que no paraba de temblar porque había pasado varias horas encerrado en un espacio cubierto por una capa de agua de varios centímetros.

En el edificio okupado hallaron a dos varones y a una mujer que, al darse cuenta de que estaban ahí, echaron a correr. En ese momento se inició una persecución porque los vecinos les avisaron de que eran ellos quienes habían pegado a la víctima y le habían amenazado con una catana. Se metieron a una vivienda desde la que subieron a una azotea y empezaron a saltar entre los tejados de los edificios de los alrededores al tiempo que les perseguían los agentes. La joven, cuya participación se descartó en el curso de la investigación, se entregó a la policía, mientras que los dos restantes lograron saltar a la calle y huir. En el patio del domicilio en el que se metieron había 15 plantas de marihuana.