Laura Vega: «Una gran orquesta es para mí como darle muchos juguetes a un niño»

La compositora Laura Vega (Santa Lucía, 1978) «lleva años poniendo música a la vida, a la Isla, a Galdós, a Risco Caído y a todas esas experiencias, que ha transformado en melodía y en belleza». Este es uno de los argumentos para que el Cabildo le conceda este año el Can de Gran Canaria de las Artes.

¿Cómo recibió el premio? ¿Qué sensaciones tuvo al notificársele el Can de las Artes?

Para nada me lo esperaba. De hecho estaba reunida en una videoconferencia y veía que el móvil estaba sonando, pero no lo podía coger. Cuando pude mirar tenía como ocho o nueve llamadas de un número largo. Y resultó que era para comunicármelo poco antes del anuncio público. Fue simpático.

Entre los motivos del premio se resaltan sus temas vinculados a la Isla. ¿Es una de las razones?

Supongo. En ese pequeño texto se resume por qué ahora se me da este premio. También me sorprende, porque normalmente se dan cuando tienes muchísima trayectoria y eres mayor. Pero lo agradezco muchísimo. Este año pasado he hecho un proyecto que es muy importante en mi carrera, que es la presentación de un disco monográfico orquestal, que se titula ‘Galdosiana’, y reúne tres composiciones, con vínculos con Galdós. Y otra obra importante que es ‘Caelum in terra’, inspirada en Risco Caído. Muchas veces tengo vínculos a las cosas de Canarias en mi música. O bien me inspiro en literatura de autores canarios o pintores, paisajes, o incluyo elementos del folclore en música clásica, que es a lo que me dedico. El vínculo con mi tierra está ahí. Todo eso es lo que hace que el Cabildo reconozca mi música clásica. Y también ‘Zafra’, que es un homenaje a la música del Sureste, basado en folclore de todas las islas.

Benito Pérez Galdós

¿Canarias es su inspiración? ¿Son los temas cotidianos, o es el fruto de mucho de trabajo?

Tengo casi 80 composiciones, y con el paso de los años veo que lo que más me ha influido es la literatura. Leo un poema, un ensayo o una novela, y enseguida me vienen ideas musicales a la cabeza. Se une la imagen con la música, muy subjetivo. Es la excusa para iniciar una composición. Y como muchas veces escribo por encargo hay también una temática definida. Luego investigo sobre esa posible temática, y voy cogiendo posibles ideas. Es el caso de ‘Galdosiana’, que me la encargó el Gobierno de Canarias por el centenario del fallecimiento en 1920 de Galdós. Se estrenó el 4 de enero en el Teatro Pérez Galdós, coincidiendo con la efeméride. Todo el periodo de composición, que me lleva varios meses, coincidió con el confinamiento. Lo que hice fue leer su correspondencia con Teodosia Gandarias, que fue su última pareja. Me interesó más, porque vi el lado humano. La nostalgia de quien vive fuera, del mar, de la necesidad de contacto. De eso también se habla mucho en mi música.

Ha tenido relación con el cine. ¿Le gustaría trabajar más?

La creación para audiovisuales es un área muy específica. Yo no he estudiado para ello. Mi música siempre se interpreta en salas de conciertos, con músicos en el escenario. Pero he tenido experiencias, como con el Festival de Cine de Las Palmas en 2024 para crear música para una película de cine mudo por su centenario. Se proyectó en los cines Yelmo en Las Arenas. Era hora y media de música para sostener la película.

"La literatura es lo que más me influye; leo un poema o una novela, y me vienen ideas musicales»

¿Hay algún instrumento que esté siempre presente en su obra?

No. Escribo para todos. Aunque me gusta el violonchelo y el piano, que predominan en mi música de cámara, para pequeños conjuntos. Me gusta escribir para grandes orquestas sinfónicas, porque hay una riqueza, posibilidades de crear atmósferas sonoras. Es como darle a un niño un montón de juguetes. Es una maravilla. He tenido la suerte con ‘Galdosiana’ que ha sido programada por muchas orquestas profesionales. Eso es un lujo para mí. La orquesta es mi instrumento favorito.

¿Y trabajar con cantantes?

He trabajado menos. Pero sí he contado con voces de nuestra isla. Pero me gusta mucho llevar intérpretes de Canarias fuera a través de mi música.

Conservatorio de Música

Sigue ligada al Conservatorio. ¿Qué les aporta y qué le aportan los estudiantes?

He sido docente más de 25 años. Y el día a día me aporta mucho. Doy clases de armonía y análisis musical, composición. Y la base es lo que nos han dejado los grandes autores y las grandes autoras. De ahí saco muchas ideas para incorporarlas a mi creación. Ha sido fundamental en mi proceso creativo.

Está muy vinculada a entidades asociativas. ¿Es una forma de estar ligada a todo el gremio?

Sin duda. Unas veces por colaboración al arte y otras que me han invitado a formar parte de ellas. En el caso de Promuscán, ha sido fundamental en mi vida. Se creó en 1999 y yo estaba empezando y tuve la oportunidad de conocer a personas como Lothar Siemens, que siempre me empujaba, y a Guillermo García Alcalde. Me dio pie a conocer y a darme a conocer. Y , cuando fui presidenta, me involucré mucho.

¿Qué planes tiene a corto plazo?

Siempre estoy componiendo. En dos semanas estreno mi última obra para orquesta con ‘Alma Mahler’, de Madrid. Es una obra que se titula ‘Lux Perpetua’, y está inspirada en autores canarios, como el cuadro ‘Mar en calma’, de Néstor, y en una oda de Tomás Morales. Y también en el Réquiem de Mozart. Es el 29 de marzo. Ahora estoy terminando una composición para percusión y piano, que se estrena en Tenerife. Y también para una agrupación de pulso y púa.

Suscríbete para seguir leyendo