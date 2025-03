Saray Manzano: «Desde bien pequeña siempre he querido ser la mejor»

La voleibolista Saray Manzano representa el carácter y el gen competitivo como buque insignia del Hidramar Emalsa Gran Canaria, equipo con el que ha ganado todos los títulos nacionales existentes.

¿A qué edad comenzó a jugar al voleibol y qué motivos la llevaron para decantarse por esta disciplina deportiva?

Empecé con cinco o seis añitos. Era el único deporte que me faltaba por probar, porque en todos los demás había tenido mis problemas debido a mi fuerte carácter, no aguantaba a la gente, el ballet no era para mí, practiqué tenis de mesa, fútbol sala, baloncesto,… y al final mi madre me apuntó a jugar al voleibol porque ya estaba practicándolo mi hermano y fue donde encajé.

¿Qué parte de culpa tiene Juan Manuel Campos, vicepresidente del Hidramar Emalsa, para que arraigara en usted esa pasión por el voleibol?

Es a la persona a la que le debo todo, me dio la oportunidad a los 11 años. Recuerdo que él llamó a cuatro jugadoras para disputar un Campeonato de España juvenil y necesitaba una más, las otras tres eran más grandes que yo y, además, no sabía jugar. No sé lo que vio en mí, pero él dio la orden de que me escogieran a mí y desde entonces es el que cada año ha seguido apostando por mí.

¿Qué recuerda de su debut en la Superliga con tan solo 14 años?

Fue un poco extraño porque se produjo a raíz de la lesión de una compañera y me vi con 14 años teniendo que jugar al máximo nivel y rendir. Recuerdo que salía a la pista y que como una niña de 14 años quería hacer puntos y ser la mejor, que es algo que siempre he querido ser.

¿Cómo ha sido la evolución desde que debutó hasta el día de hoy en Gran Canaria que se ha convertido en la Isla del voleibol?

Ha sido brutal. Las instituciones de las islas con sus subvenciones han hecho posible que haya crecido el nivel de los clubes para poder competir con los mejores equipos de España, hasta el punto de estar aquí el núcleo del mejor nivel. Creo que están viendo los resultados, ya que el año pasado el Guaguas y nosotras ganamos todos los títulos posibles a nivel nacional, además de la Copa Ibérica.

¿Cómo vivió la pasada temporada en la que consiguieron hacer lo nunca visto hasta ese momento como fue ganar cuatro títulos?

Fue una temporada única y especial por haber ganado esos cuatro títulos –Liga, Copa de la Reina, Supercopa de España y Copa Ibérica–, pero también pienso que se fueron dando las cosas para ir ganando cada título. Recuerdo que en el primer título, la Copa Ibérica, éramos un equipo prácticamente nuevo y jugábamos contra dos equipos portugueses que venían de jugar muchos años juntas. Dimos lo mejor que teníamos y conseguimos ganar el primer título internacional de nuestra historia. Además, ganamos nuestra primera Copa de la Reina después de varios intentos y con cada título que vas consiguiendo el equipo se va haciendo más fuerte.

¿Cómo llevan esta temporada desde un punto de vista mental en la que los títulos no están llegando como antaño?

No sentimos que hayamos fracasado ni que no hayamos alcanzado los objetivos. Somos realistas, es deporte. Es cierto que de alguna manera te quedas con la espinita de recordar que el año pasado lo ganamos todo, pero este año desde el principio se nos ha puesto todo muy cuesta arriba por tema de lesiones, hay jugadoras que no encajan en todos los equipos, pero todavía queda un título en juego, el de la Liga Iberdrola y como jugadoras ambiciosas queremos volver a ganar ese título. Nadie debe de olvidar que la mitad de nosotras somos las actuales campeonas.

Comenzó la temporada con una lesión, ¿cómo pasó ese periodo de recuperación y cómo se encuentra en estos momentos?

Fue una faena. Recuerdo que me lesioné mucho antes de decidir parar. Intenté alargarlo un poco más pensando que me iba a recuperar con el mínimo descanso, pero en el partido aquí ante el Oporto ya me di cuenta de que mi cuerpo no podía y me detectaron la lesión que me tuvo un mes y medio parada. Creo que al equipo le afectó porque soy una jugadora competitiva y que jalo de las seis que están en el campo, porque me veo capaz de tirar de todas ellas. Es algo que va en mi carácter. El equipo no encontró ese punto de estabilidad y a día de hoy pienso que ese parón me ha afectado un poco y estoy intentando recuperarlo del todo.

¿Cómo sienta ver al Heidelberg Volkswagen, el eterno rival, liderando la liga?

Siento lo mismo que nos pasaba a nosotras el año pasado, es como una sombra, el año pasado éramos nosotras y este año son ellas. Cada uno tiene lo que se ha ganado durante lo que llevamos de liga. Pero como les pasó en la Copa, donde ganó el Avarca de Menorca, esto hay que competirlo hasta el último momento. Del que al final se va a hablar es del equipo que termine campeón. Creo que podemos dar alguna sorpresita en estos playoffs.

En lo personal recibe el premio Roque Nublo del Deporte por parte del Cabildo de Gran Canaria, ¿qué significa para usted como para todo el equipo, teniendo en cuenta que el voleibol es un deporte colectivo?

Para cualquier deportista es un orgullo recibir este reconocimiento, a cualquier niña pequeña le encantaría llegar un día a poder conseguir lo que estamos logrando nosotras. Es verdad que cuando me llamaron para comunicármelo acabábamos de perder nuestra eliminatoria en la Copa de la Reina, no sabía que contestarles, porque era una gran alegría, pero al mismo tiempo no sabía si tenía que dejar a un lado esa tristeza por haber perdido un torneo tan importante. Individualmente es un orgullo que me hayan escogido a mí de entre todas las deportistas de élite grancanarias. Me permite sentir que mi trabajo se ve reflejado en lo que transmito cada día. A nivel colectivo, para el voleibol, creo que es muy importante que se premie dentro de lo pequeñitos que somos en el ámbito del deporte, es un premio muy importante que demuestra que también tienen el ojo puesto en nuestro deporte.

¿Considera que es un símbolo y un referente para muchas niñas que aspiran a ser en un futuro deportistas de élite?

No me veo como tal símbolo, porque soy una persona normal. El voleibol es mi trabajo y mi pasión, entreno, intento ser siempre la mejor en los entrenamientos y en cada partido, pero cuando termino regreso a mi casa no me paro a pensar si influyo o no en la gente. Aunque hay veces que te paras y te das cuenta, sobre todo cuando vienen todas esas niñas después de los partidos para sacarse una foto contigo o para conocerte, te das cuenta de que ellas aspiran a ser como nosotras en un futuro.

¿Cómo se siente teniendo su propio campus con el que ayuda a formar a las niñas en los valores de este deporte?

Que le hayan puesto mi nombre al campus es también una satisfacción porque se apuntan porque es el campus de Saray Manzano. Unas seis o siete niñas creo que pueden llegar muy alto y es muy gratificante ver esa ambición y enseñarles la disciplina que necesitan y que esto es una familia.

Suscríbete para seguir leyendo