Un juzgado avala sufragar con dinero público a los asesores de la oposición

Una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 5 de Las Palmas de Gran Canaria, por una demanda de un concejal de Vox contra el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, abre la puerta a que los partidos de la oposición puedan reclamar y disponer de asesores pagados por las arcas públicas en los grupos municipales.

Aunque la resolución admite recurso de apelación, puede dar lugar a cambios drásticos en el reparto del personal eventual en los consistorios medianos y pequeños, como es el caso de Santa Lucía, donde la figura del asesor contratado por la propia administración se limita a los grupos del gobierno local.

Según fuentes jurídicas, grupos de la oposición en otros ayuntamientos, de cualquier color político, pueden basarse en esa sentencia para reclamar igual trato. En algunos grandes municipios ya se sufragan con fondos públicos esos cargos de confianza de los partidos opositores, en proporción a su representación en las urnas, pero en la mayoría de ayuntamientos de Gran Canaria no existe esa figura.

En una sentencia fechada el pasado 10 de marzo, el magistrado Ángel Teba García estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Sergio Méndez, concejal y portavoz de Vox, frente a una desestimación anterior por parte del Ayuntamiento y, en consecuencia, «se reconoce el derecho a que el Grupo Municipal disponga como medio personal de un asesor/personal eventual que será debidamente propuesto por el mismo antes de su nombramiento por aquél». El fallo también impone las costas del proceso judicial a la Administración.

La sentencia

El concejal de Vox reclamó en su demanda que se anulara la decisión del Ayuntamiento de rechazar por silencio negativo la solicitud formulada el 13 de marzo de 2024 , en la que reclamaba «disponer de los medios personales mínimos en proporción a su representatividad», tres asesores o personal eventual, por haber ampliado el límite de nombramientos de esos trabajadores, y en todo caso, un asesor como mínimo.

El magistrado cita un caso análogo y una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, del año 2022, en la que se señala que el derecho a participar en los asuntos públicos y el derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, que están a este respecto íntimamente ligados, incluyen el derecho al desempeño de las funciones o cargos públicos de acuerdo con lo previsto en la ley, la llamada faceta del ius in officium.

«El recurso contencioso-administrativo debe prosperar en atención a los argumentos recogidos en la Sentencia transcrita, los cuales son asumidos íntegramente por quien suscribe», sostiene el magistrado, quien añade que del tenor literal del artículo 104 bis de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local «no se desprende que únicamente pueda ser nombrado personal eventual de confianza a quienes integren el equipo de gobierno municipal», pues además «cesan automáticamente en todo caso cuando se produzca el cese o expire el mandato de la autoridad a la que presten su función de confianza o asesoramiento».

La sentencia subraya que «tampoco puede tener recorrido el argumento municipal relativo a que las limitaciones presupuestarias y los principios de eficiencia y eficacia administrativa han conducido a nombrar personal eventual exclusivamente en favor de los grupos políticos con presencia en el gobierno del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana», pues «aún dando por buena tal limitación presupuestaria (cuya realidad y existencia aparece huérfana de prueba alguna por parte de quien la alega y de quien dispone de la disponibilidad y facilidad probatoria para su acreditación, esto es, el Ayuntamiento), lo que no se justifica es que los medios personales que son susceptibles de ser sufragados por las arcas municipales se distribuyan de modo y manera que quien no participa en el gobierno municipal quede excluido de los mismos con evidente afectación del «ius in officium» del grupo político aquí recurrente por cuanto que los que conforman el grupo de gobierno, además de tener a su disposición la maquinaria municipal precisa para tal tarea de gobierno, cuentan a su vez con la totalidad de los nombramientos de personal eventual dejando en inferioridad de condiciones a quien debe desarrollar la fundamental tarea de control y oposición.

Por último, resalta que «no puede avalarse» una situación en la que el único edil de Unidos por Gran Canaria (UxGC) cuente con un asesor por formar parte del gobierno local y en cambio Vox se vea privado de cualquier asesor pese a contar con el triple de concejales.

