Celeste López obliga a aplazar el Carnaval infantil y la gala del lunes

El Carnaval de Telde arrancó este viernes con el pregón y un tanto accidentado por la suspensión del Carnaval infantil y el Concurso de K-Pop. El Ayuntamiento de Telde informó este viernes, a través del Registro Municipal, la concejala de la oposición y liberada de Nueva Canarias, Celeste López, presentó un documento dirigido a varios departamentos en relación con asuntos del carnaval; un contexto en el que han participado también Héctor Suárez y Alejandro Ramos. Esta acción ha provocado la paralización de los actos programados en el Auditorio del Parque Urbano de San Juan para estos días.

El alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, notificó de inmediato el documento presentado por la concejala a la empresa pública Gestel, encargada de llevar a cabo los eventos previstos. Ante esta situación, en la que la edil insta a verificar el acuerdo de encargo, se ha decidido aplazar los actos programados para este domingo – carnaval infantil – y para el lunes – concurso de baile K-Pop.

Desde la institución local se lamenta nuevamente el “espíritu destructivo” que exhibe la concejala Celeste López. “A pesar de recibir un salario por ejercer su labor como oposición en el Ayuntamiento, parece dedicar su tiempo y esfuerzo a socavar el trabajo realizado por la plantilla municipal y por Gestel. Su insistencia en paralizar al Gobierno está perjudicando la profesionalidad de quienes trabajan arduamente para hacer avanzar la ciudad”, asegura el alcalde de la ciudad, Juan Antonio Peña.

Premeditado

El primer edil sostiene: “No fue suficiente con liderar la destrucción durante el gobierno de Nueva Canarias bajo la alcaldía de Carmen Hernández y Héctor Suárez; ahora continúa con el mismo enfoque desde la oposición”. Según Peña, “todo estaba premeditado para presentar los escritos a última hora de este viernes con el fin de cancelar los actos del carnaval”, ya que “si realmente le interesara el bienestar de Telde, habría contactado al gerente de Gestel o a su equipo antes de actuar”.

La falta de responsabilidad por parte de López obliga a contrastar si sus afirmaciones son verídicas y a tomar las medidas necesarias para garantizar transparencia. Esto implica analizar todos los expedientes pertinentes, incluso sabiendo que es fin de semana. “Todo estaba planeado desde hace días”, añade el regidor de la ciudad.

En este contexto “destructivo”, puntualiza el primer edil, se suman también los concejales Héctor Suárez y Alejandro Ramos (PSOE).

Peña expresa su preocupación por cómo estas actitudes afectan directamente a las familias y escuelas de baile que tenían todo preparado para este domingo, en el Carnaval en Familia, donde diez grupos iban a presentar ante sus seres queridos meses de ensayo. Lo mismo ocurre con el concurso K-Pop previsto para el lunes: “Sus políticas destructivas atacan directamente a las familias y adolescentes”, afirma Juan Antonio Peña.

"No nos van a detener"

"Sin embargo, no lo van a conseguir”, declara con firmeza. “Aunque esto implique un esfuerzo adicional y cause molestias a las familias, buscaremos otra fecha”, garantiza el alcalde. “No es normal que en tan poco tiempo se hayan puesto de acuerdo Celeste López, Héctor Suárez y Alejandro Ramos para presentar un documento conjunto que insta a suspender los actos; esto no es casualidad”, agrega.

En este sentido, Peña lanza un mensaje alentador a los profesionales, grupos y artistas del carnaval: “No nos van a detener; seguiremos adelante contando con ustedes, pese a que la oposición intente frenar nuestro avance mediante escritos amenazantes”.

Finalmente, lamenta que hayan intentado empañar el día del joven pregonero: “Es su día; estas noticias no ayudan. Debieron respetar sus funciones y actuar con responsabilidad en lugar de jugar al populismo”.

Para finalizar, desde el Ayuntamiento se anuncia que el resto de los actos continuarán con normalidad, mientras que el carnaval infantil se aplazará al próximo domingo 23 de marzo y el K-Pop al lunes 24 de marzo.