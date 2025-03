Veinte familias abandonan un edificio de Vecindario por riesgo de derrumbe

Una veintena de familias, entre las que hay dos menores de edad, fueron desalojadas ayer de sus viviendas en un edificio de alquiler ubicado en la Avenida de Canarias 454 de Vecindario al encontrarse el inmueble el riesgo de derrumbre inminente. Fuentes municipales explican que durante el desarrollo de unas obras sobre uno de los pilares del edificio en la planta sóntano se apreciaron daños estructurales sobre esa viga, por lo que dada la gravedad de la situación y como no se podía garantizar la seguridad se la estructura del edificio se ordenó el inmediato desalojo. También se han evacuado los dos edificios colindantes y otro situado en la acera de enfrente, en la calle José Zorrilla. La zona se encuentra acordonada; el perímetro de seguridad ha obligado a cortar al tráfico un tramo de la Avenida de Canarias, lo que ha afectado también a una decena de negocios y ha obligado a reubicar las paradas de guaguas.

Las personas afectadas han sido todas reubicadas, según explicó anoche el alcalde de Santa Lucía de Tirajana Francisco García. Unos, en casas de familiares y amigos, otros -los de los edificios colindantes- se alojan en hoteles del sur de la isla sufragados por aseguradoras, y otros pocos en un edificio puesto a disposición por el propietario del inmueble afectado, según revelaron algunos vecinos. Por otro lado, la Iglesia Maranata, asentada en el municipio, ha ofrecido al Ayuntamientos salones y otros espacios para acoger a las personas si fuese necesario en los próximos días y semanas, con el apoyo del Consistorio para cubrir las necesidades básicas.

El aviso llegó pasadas las 10.00 de la mañana, momento en el que, según refieren numerosos vecinos, se escuchó en el edificio un «fuerte estruendo» que bien parecía «una explosión». Rápidamente se avisó a los bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria del parque de Arinaga, que se desplazaron hasta la zona. Al apreciar la dimensión de los daños, las autoridades activaron a un técnico municipal, quien tras analizar la estructura determinó que los daños sobre la viga eran considerables, por lo que había que desalojar el inmueble y todos los vecinos fueron evacuados con lo puesto. El edificio fue construido hace alrededor de 50 años.

Desalojan un edificio de cuatro plantas en Vecindario por riesgo de colapso inminente / LP/DLP

Fuentes municipales señalan que será el próximo lunes cuando se tomen medidas de apuntalamiento del edificio, por lo que continuará precintado hasta que se realice una nueva inspección y se tomen medidas definitivas. El propietario del inmueble explicó ayer que ha hecho todas las gestiones posibles para poder contratar a una empresa que verificase la situación del edificio y lo apuntalase con estructuras metálicas, sin éxito al ser fin de semana.

Sobre la situación de las más de 40 personas afectadas, el dueño del edificio sostuvo que intentó encontrar viviendas u hoteles en Vecindario para reubicarlos a todos pero no lo logró, por lo que invitó a sus inquilinos a buscar soluciones alternativas de realojo en casas de amigos o familiares. Esa propuesta levantó ampollas entre los afectados y creó momentos de tensión, al considerar los vecinos que era responsabilidad del arrendador buscarles una alternativa habitacional y no dejarlos desamparados. Horas después, bien entrada la tarde, según fuentes de los vecinos, el dueño abrió las puertas de otro edificio de su propiedad situado cerca del desalojado para que pudieran acceder varias de las familias.

Nerviosismo

La incertidumbre que durante toda la mañana vivieron los afectados generó momentos de nerviosismo colectivo al desconocer dónde pasarían la noche si nadie les ofrecía una solución. Al filo de las 18.00 horas, el Ayuntamiento celebró una reunión técnica presidida por el alcalde, Francisco García, para buscar una solución a los afectados y evitar que durmiesen en la calle.

Esperando noticias estaba ayer Jaqueline Dávila, una vecina que explica que desde bien temprano escuchó ruidos de obra a los que no dio importancia, pues pensó que algún vecino realizaba obras en un baño, pero alrededor de las 10.00 horas escuchó un fuerte estruendo en el edificio. «Cuando me di cuenta estaba toda la columna de la casa agrietada y habían salido grietas también en el techo, asi que salí corriendo y empecé a gritar fuerte a los vecinos para que salieran del edificio», relata a las 15.00 horas, todavía en pijama en medio de la calle, «a ver qué pasa, porque yo no tengo alternativas».

Yusimi Mazo estaba en su casa cuando desalojaron el edificio. «Yo escuchaba que trabajaban como en una obra en el sótano y de repente se sintió una explosión, el edificio se estremeció», cuenta, por lo que los vecinos comenzaron a alertarse unos a otros. Vive allí desde hace dos años y en su casa aguarda toda una vida, pero tan solo salió con el móvil y la documentación.

La Provincia

A pocos metros, a Yasnai Matos se le saltan las lágrimas al revivir el momento. «Se escuchó un estruendo muy fuerte so y tembló el piso de la cocina, así que me asomé a la ventana y vi a toda la gente saliendo y yo también me fui», apunta, «vi cómo toda la pared interior del edificio se agrietó». La misma impresión se llevó Rolando García, quien explica que «las paredes de cuartearon, las puertas no abren y las camas se movieron».

Entre los afectados hay personas vulnerables, como Olga Reyes y Osmel Ruiz, quienes se encuentran sin trabajo y reciben una ayuda para pagar el alquiler. «Ahora a ver qué pasa porque estamos con lo puesto», señalan.

Desde el primer momento la Policía Local acordonó la zon y estableció un perímetro de seguridad que ha obligado a cortar el tramo de la Avenida de Canarias que discurre delante del edificio así como un tramo de las calles paralelas, esto es, Tijarafe y José Zorrila. Esos cierres han oblogado a reubicar las paradas de guaguas; las que van hacia el norte están en la zona baja de la circunvalación y las que van hacia el sur, en la zona alta. n