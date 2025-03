Esta es la hamburguesa de Gran Canaria que ha conquistado el Best Burger Spain 2025

El Best Burger Spain 2025 ya tiene su veredicto, y aunque los primeros premios no recayeron directamente sobre las Islas Canarias, estas ha logrado posicionarse con fuerza en el mapa de las mejores hamburguesas del país.

En total, tres elaboraciones de autor y una cadena con presencia en varias islas han sido reconocidas por su excelencia y creatividad.

La hamburguesa de Gran Canaria

Una de las grandes protagonistas es la hamburguesa “La Graciossa”, elaborada por el restaurante ¡Oh!, Qué Bueno en Las Palmas de Gran Canaria, que ha sido distinguida como la tercera mejor hamburguesa de Canarias.

Su receta conquista desde el primer bocado, cuenta con pan brioche potato artesanal, carne de angus madurada en estilo smash, queso ahumado tradicional y una jugosa carrillera ibérica cocinada a baja temperatura.

Todo coronado con una mayonesa hecha a partir de la propia reducción de la carne y un mix de encurtidos con piparra y cebolleta que aportan el contraste perfecto.

Las otras hamburguesas ganadoras

La mejor hamburguesa de Canarias según el jurado ha sido “La Icónica” del local Dedos X Sur, ubicado en Tenerife.

Esta creación mezcla doble smash goya dry aged con una mermelada de bacon casera, queso cheddar curado y una mayonesa elaborada con jugo de ternera. Un bocado intenso con una presentación impecable que ha hecho las delicias del jurado.

Le sigue muy de cerca la “Ümami Burger”, de Mostazza en Tenerife, elaborada con carne dry aged, escamas de queso parmesano, salsa de pimienta rosa, mermelada de chistorra ahumada y pan brioche potato.

Un festival de sabores que ha sido premiado como la segunda mejor de las Islas.

La mejor cadena de hamburguesas de España, también en Canarias

Pero el gran hito llega con el reconocimiento a la cadena All Or Nothing, presente en Tenerife y Gran Canaria, que ha sido nombrada como la mejor cadena de hamburgueserías de España gracias a dos de sus creaciones estrella: “Chicote” y “Squeezzed”.