Adriana Batista Rodríguez, ganadora de la Olimpiada de Química: "La organización me ayudó a encontrar métodos de estudio"

Una futura científica muy prometedora comienza en Arucas los primeros pasos de su trayectoria. Adriana Batista Rodríguez, ganadora de la Olimpiada de Química de Canarias, es una joven estudiante de segundo de bachillerato que pronto dará el salto a la universidad con intención de formarse en Ingeniería Biomédica. Contenta, centrada y decidida, la alumna del Colegio Arenas Atlántico está dispuesta a seguir hincando los codos para preparar la fase nacional de la Olimpiada, que tendrá lugar del 25 al 27 de abril en Córdoba.

Se trata de una prueba escrita basada en el contenido del currículum de segundo de bachillerato, incluyendo también ejercicios aplicados. Batista estuvo meses estudiando a partir de los exámenes que salieron en años anteriores para presentarse a la convocatoria del Archipiélago, que se celebró en la Universidad de La Laguna el pasado 27 de febrero. De este mismo modo seguirá preparándose para su viaje a Córdoba, donde tiene intenciones de "dejar en lo más alto" a las Islas y a su centro.

Refinar el método de estudio

Acaba de terminar un periodo de exámenes, y dentro de unos meses llegará el momento de hacer la EBAU, pero se siente tranquila. Es una estudiante aplicada desde la ESO, donde ya aspiraba a sacar buenas notas con un consolidado hábito de estudio. Asegura que tiene las asignaturas "controladas" gracias a que, desde pequeña, ha sabido organizar su tiempo e identificar prioridades.

"Hay gente que empieza a aplicarse una vez llega a bachillerato porque piensan que esas son las notas que cuentan y que la ESO es algo más de relleno, pero yo he notado cómo el saber organizarme durante todo el periodo de secundaria me ha llevado a que no me cueste encontrar métodos que me sirvan para estudiar", reflexiona.

La aplicación de la química en la práctica

Para ella ha sido de gran ayuda contar con su profesor, Jordan Montesdeoca Medina, quien le está brindando un apoyo adicional de cara al evento. A las clases habituales de cada semana se sumaron las prácticas personalizadas en el laboratorio, que le sirvieron "no solo saber hacer los ejercicios, sino para entender cómo funcionan", explica Batista.

Asimismo, el docente dedicó tiempo extra al estar pendiente de dudas que pudiesen surgir "en cualquier momento" a través del correo eletrónico: "Nos centramos en ayudarles y proporcionarles todo el material necesario para que se puedan preparar. Adriana, por ejemplo, me mandó un mensaje a las 19:00 de la tarde, el día antes de presentarnos a las olimpiadas, para ver si la ayudaba a resolverlo. Hay que echar algunas horillas más pero todo sea por ellos. Por alumnos así, a mí no me importa porque se lo merecen".

El objetivo: estudiar Ingeniería Biomédica

Con su recurrente inquietud científica, Batista ya se ha informado sobre la fase nacional de la Olimpiada de Química, en la que tiene previsto que haya un "cambio importante de nivel". Sin embargo, como lleva todas las materias al día, piensa que la preparación va a ser mucho más llevadera. "Esto es una cosa que te pasa una vez. No es dejar de lado las otras asignaturas, pero sí priorizar", apunta.

Gracias a esa mentalidad, y a la orientación del colegio durante el bachillerato, tiene muy claro que su interés formativo es la ingeniería aplicada a crear prótesis, aparatos y herramientas que colaboren con la medicina. De hecho, ya sabe que quiere estudiar en la Universidad Politécnica de Valencia.

Con todo, esta es una etapa de cambios y decisiones que, habitualmente, acarrea mucha presión por el futuro. No obstante, Batista intenta sacudirse los nervios por lo que vendrá y hacerse su propio espacio: "No me siento tan preocupada por el hecho de conseguir un trabajo después. Como ya estoy bastante segura de lo que quiero, prefiero pensar en hacer la carrera, disfrutarla y luego ya pensar en lo que voy a trabajar".

Personalizar la enseñanza del alumnado

En cuanto a su profesor, él considera que una clave para conseguir que el alumnado obtenga unos resultados óptimos como los de Batista es personalizar su enseñanza. "Todo es cuestión de invertir, no solo monetariamente, sino que los profesores tengan ganas. Yo me siento privilegiado porque tengo los recursos, un laboratorio buenísimo en el que puedo hacer prácticas y un montón de material", destaca.

La formación también requiere de la implicación de los equipos docentes, y ahí entra el valor añadido que aportan profesores como Montesdeoca. Apunta que es habitual que los centros pongan mayor hincapié en el alumnado al que le cuesta más sacar el temario, lo cual conlleva que se preste menos atención a los que "supuestamente van solos".

Por eso valora tanto la metodología del centro: "Nos centramos mucho en lo que es el alumnado en sí, en las necesidades que tiene, y sobre todo en estos alumnos que tienen las capacidades para poder aspirar a algo más".

