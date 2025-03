¿Cookies o postres de otro planeta? Este obrador de Gran Canaria se pasa el juego del dulce

Hay cookies y luego están las cookies de La Bastardería. Este obrador de repostería americana, famoso por sus postres sin filtro, ha lanzado su apuesta más atrevida hasta la fecha.

Se trata de una galleta de masa de lacitos de miel, como los que ves en cualquier tienda, pero rellena de pistacho. El resultado, según los que ya la han probado, es adictivo.

Víctor G (@vrglez_ en TikTok) y su amiga han probado esta última locura repostera y lo tienen claro: “Sublime, no hay un pero”. En su vídeo viral reconocen que “es como comerse un lacito, pero en forma de cookie” y que “el relleno le da un toque muy guay”.

¿Galletas o cofre del tesoro?

La Bastardería se define como un espacio donde el postre no se come se vive, se alejan de las propuestas convencionales para ofrecer una experiencia única e inigualable. “Nuestras galletas no son elegantes, pero son salvajes”, explican desde el local. “Son tan rellenas que te preguntas si estás comiendo una cookie o abriendo un cofre del tesoro”.

Lejos de las recetas tradicionales, aquí el caos es la norma: cookies XXL, brownies monstruosos y rellenos que van desde el Kinder hasta el cheesecake. “Y lo mejor de todo: no te juzgamos por cómo te la comes”, señalan.

La Bastardería se alza como un obrador grancanario que ofrece servicio a domicilio y en su página oficial puedes encontrar desde productos inéditos hasta merchandising oficial. Si eres de los que no se conforman con el dulce clásico y buscas experiencias que te dejen pegado al sofá (y al corazón) esta puede ser tu próxima perdición.