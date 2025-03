El hijo de José 'el Negro' renuncia a su abogado y logra aplazar el juicio por el tiroteo de Jinámar

El juicio por el tiroteo de Lomo Las Brujas que se saldó con dos heridos y que impactó al barrio de Jinámar en el Viernes Santo de 2022 tendrá que esperar dos meses más para celebrarse. Kilian José C. H., el hijo de José 'el Negro', ha renunciado este martes a su abogado al comienzo de la vista oral, lo que ha obligado a la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas a aplazar la sesión hasta los días 14, 20 y 21 de mayo. Esta estrategia de última hora ha generado los reproches del magistrado ponente, Pedro Herrera, que cuestionó que esta acción "no hace más que prolongar" el procedimiento.

La explicación que dio el acusado es que no está de acuerdo con la línea de su defensa, en base a lo que han hablado en el centro penitenciario donde permanece internado desde el 22 de abril de 2022 en situación de prisión provisional. El letrado que lo representaba, Rafael Jiménez de Oliva, aseguró en declaraciones a los medios que tenían percepciones diferentes de "cómo ganar el caso", pero le deseó la "mejor suerte del mundo" porque "son dos personas que me han demostrado respeto siempre y, de hecho, seguimos con una relación fantástica".

El tribunal terminó por aceptar su petición y le dio la oportunidad de escoger a un nuevo abogado, pero le marcó como fecha límite hasta el día 28 de marzo para hacer efectivo el cambio y le advirtió que, si no designa a nadie para entonces, le defenderá un letrado del turno de oficio. Pedro Herrera le alertó de que no se lo va a volver a permitir y le aseguró que su decisión "supone una perturbación y perjudica" a las personas que han sido llamadas como testigos y que tendrán que volver a ser citadas en una nueva fecha. También el fiscal Antidroga, Miguel Portell, se opuso a la petición al no entender el motivo de la renuncia cuando no ha habido ninguna modificación o ampliación reciente.

Las partes no logran llegar a un acuerdo para rebajar la pena de 25 a 12 años de cárcel

Las acusaciones y las defensas llegaron a negociar una rebaja de la pena que piden en sus escritos, de 25 años de prisión por dos delitos de asesinato en grado de tentativa y otro de tenencia ilícita de armas, a 12 años de prisión, pero el acuerdo no fraguó. Padre e hijo también afrontan una responsabilidad civil que asciende a 15.070 euros por las lesiones ocasionadas y a 272.000 por las secuelas.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, ambos se dirigieron sobre las 21.00 horas del 15 de abril de 2022 a las inmediaciones de la vivienda donde residía un conocido suyo para intentar acabar con su vida. Presuntamente le esperaron portando cada uno una escopeta de caza y, cuando la víctima intentó huir, le propinaron al menos dos disparos que le impactaron en las piernas y en la espalda y que le hicieron caer al suelo.

Fue entonces, conforme a las conclusiones provisionales del Ministerio Público, cuando José 'el Negro' se acercó a él, le dijo "jódete, hijo de puta" y le propinó un golpe con la culata que fue a parar a su codo al colocar el brazo para intentar protegerse la cabeza. El Ministerio Fiscal añade que el amigo del agredido, conocido como Kike el Peluquero, intentó interceder para evitar que lo mataran y recibió un disparo de Kilian José C. H. que le impactó en las manos al intentar cubrirse la cabeza.

Secuelas

La víctima que sufrió dos disparos padece graves secuelas como el síndrome de cola de caballo, que se produce por una compresión de los nervios de la parte inferior de la médula espinal, la vejiga neurógena por un daño en el sistema nervioso, dolencias en los pies y material de osteosíntesis en la columna vertebral, entre otros. Su amigo padeció distintas heridas y fracturas en la mano que limitaron su movilidad.

Además, cuatro días después de los hechos, Kike el Peluquero fue detenido por apuñalar hasta la muerte a su abuela María Gertrudis M. M. y por herir a su padre tras sufrir un brote psicótico después del episodio traumático del tiroteo. Reconoció los hechos en el juicio celebrado a finales del año pasado frente a un tribunal del Jurado, pero en lugar de cumplir pena en prisión lo hará en un centro psiquiátrico porque las partes le aplicaron una eximente completa de enajenación mental.