Onalia Bueno pide al TSJC que imponga 1,2 millones de euros de fianza a la patronal por frenar la tasa turística

El Ayuntamiento de Mogán ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que imponga una fianza de 1,2 millones de euros a la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo (FETH) de Las Palmas en caso de que finalmente el tribunal decida mantener la suspensión de la tasa turística a lo largo de todo el procedimiento judicial, tal y como ha reclamado la patronal. La petición del gobierno local que dirige Onalia Bueno llega una semana después de que la sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC aceptase la solicitud de los empresarios y decretase la aplicación de medidas cautelarísimas, lo que conllevó la paralización, apenas 36 horas después de su entrada en vigor, del cobro de la tasa de 0,15 euros para todas las personas que se alojan en establecimientos alojativos en el municipio.

En declaraciones a los periodistas este miércoles, pocas horas después de que el Ayuntamiento alegase ante el tribunal, la alcaldesa Onalia Bueno explicó que el Consistorio continuará defendiendo la aplicación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa por prestación de servicios y realización de actividades derivadas de la acción turística y la obligación de sostenibilidad -la primera de España de origen municipal- , por lo que ha presentado su oposición formal a la suspensión de la aplicación del tributo. Esos 1,2 millones de euros que reclama como fianza corresponden a la cuantía que el Ayuntamiento dejaría de recaudar -según el cálculo para este primer año- si el TSJC decide mantener la suspensión cautelar y en caso de que al final del procedimiento le dé la razón al Ayuntamiento.

Urbanización turística de Puerto Rico, en Mogán. / Juan Carlos Castro

Sobre la desproporcionalidad por la sobrecarga burocrática alegada por la FETH, Bueno sostiene que el Ayuntamiento «ha acreditado que la medida para nada es proporcionada» en relación a las operaciones técnicas y administrativas que deben realizar los empresarios para el cobro de la tasa y el ingreso de la recaudación en las arcas municipales e insistió en que esas mismas operaciones ya las realizan los empresarios en otros destinos. «Gran parte de los asociados a la FETH también tienen planta alojativa en Baleares, Cataluña y Europa y ya lo están aplicando ahí», prosigue, «por tanto entendemos que es una justificación irrisoria».

Por otro lado, sobre la imposibilidad de recuperar los cobros ya transferidos a la Administración si la tasa decae finalmente argumentaba por la patronal, la regidora sostiene que «los cobros indebidos existen en todos los ayuntamientos y en caso de tener que devolverlo porque la Justicia así nos los dice nosotros se lo devolveremos a nuestro sujeto pasivo, que son los empresarios». «Aquí no hay ninguna situación conflictiva», añade.

Por todo ello, Onalia Bueno considera que la FETH «debe hacerse mirar» la justificación de la solicitud de las medidas cautelarísimas «porque hay muchas cuestiones que han planteado que han exacerbado y hecho más grande de lo que son». Por ello, volvió a apelar a la «mezquindad» de los empresarios por no cobrar la tasa «cuando ya saben cómo se hace» y por intentar frenarla en los tribunales.

Cuestionada por si el conflicto judicial y el cobro de la tasa puede afectar a la imagen del municipio, Bueno consideró que no porque «la población canaria tiene interiorizada que hay que pagar una tasa, y también británicos y alemanes; los únicos que no lo han interiorizado son los empresarios, los mismos que la cobran en Baleares y Cataluña». Por otro lado, consultada por si Mogán eliminaría la tasa en caso de que el Gobierno canario implantase un impuesto regional, la regidora sostuvo que si bien «el impuesto va a llegar más tarde o más temprano al Gobierno de Canarias» por lo que si el presidente Clavijo opta por no aplicar un impuesto sino subir el IGIC el Ayuntamiento se opondrá. «Nos vamos a oponer porque ese dinero va todo a la caja única; el Gobierno tiene que entender que gran parte del IGIC que se recauda viene del turismo y el turismo está en las zonas turísticas», argumenta, «y las zonas turísticas lo único que reciben del Gobierno y de todos los impuestos es por número de población de derecho, y en Mogán tenemos casi 50.000 personas diarias donde más de 20.000 no generan ingresos». Así, sea a través de impuesto o subida del IGIC, Bueno apela a que «gran parte» de lo que se recaude debe revertir en los municipios turísticos para mantener las infraestructuras.

Una vez que el Ayuntamiento ha presentado sus alegaciones a la suspensión de la tasa, el TSJC tiene un plazo de cinco días para tomar una decisión: mantener la medida cautelarísima decretada tras la solicitud de la patronal mientras se resuelve el recurso principal o alzar esa medida, por lo que los empresarios deberán volver a cobrar los 0,15 euros y realizar la liquidación correspondiente.