Saliviento de Castillo del Romeral: Sabor a Galicia y una Cita Imperdible "IV Jornadas del Cachopo"

En el corazón de Castillo del Romeral, hay un lugar que se ha ganado el paladar de los más exigentes gourmets: Saliviento, un restaurante que ha logrado posicionarse como uno de los referentes gastronómicos de la isla en poco más de dos años de vida. Con una propuesta de cocina de mercado con un marcado acento gallego, Saliviento ha conquistado a los foodies más exigentes que buscan platos de producto, frescura y autenticidad.

Tradición Familiar y Autenticidad en Cada Plato

Al entrar en Saliviento, te recibe David Bouzón, parte de la prestigiosa familia Bouzón, una familia que lleva lustros brillando en la restauración de Canarias y que ha alcanzado grandes logros en el sector. Su experiencia y pasión por la buena mesa se reflejan en el ambiente distendido y acogedor de la sala, en la que David se asegura de que cada comensal se sienta como en casa.

En la cocina, el protagonista es David Mancebo, un chef gallego de pura cepa enamorado de su tierra y de los productos que esta ofrece. Gracias a su destreza y conocimiento de los sabores gallegos, en Saliviento podrás disfrutar de un repertorio de platos que van desde su suculento pulpo “A Feira” hasta mariscos fresquísimos, pescados del día procedentes de Castillo del Romeral y variedad arroces que son una verdadera delicia. Tranquilo, si eres amante de la carne también hay para ti, su cochinillo y su cordero lechal son espectaculares. Cada plato es un homenaje a la tradición gastronómica de Galicia, pero con un toque único que solo un equipo como el de Saliviento sabe ofrecer. Déjate sorprender por las propuestas del día.

Saliviento de Castillo del Romeral / LP/DLP

Una Cita Anual que No Puedes Perderte: IV Jornadas del Cachopo

Si hay una fecha marcada en el calendario de los amantes de la buena comida, esa es sin duda la IV Jornadas del Cachopo de Saliviento. Del 19 al 30 de marzo de 2025, el restaurante celebra una vez más este evento tan esperado, en el que podrás disfrutar de una carta exclusiva dedicada al cachopo, ese icónico plato asturiano que se ha ganado un lugar en los corazones de todos los que buscan una experiencia gastronómica completa.

Las IV Jornadas del Cachopo se han convertido en una cita anual que atrae a cientos de comensales cada año, y no es para menos. Si eres fan de este delicioso manjar, no puedes perderte las creaciones de Saliviento, que, con su toque especial, te ofrecerán una explosión de sabores y texturas en cada bocado. Desde su carne jugosa hasta sus acompañamientos, todo está diseñado para que disfrutes de una experiencia única.

Vinos Gallegos que Te Transportan a Galicia

Para acompañar estos platos, Saliviento tiene una de las selecciones de vinos más cuidadas de la zona. En su bodega destacan los vinos gallegos, una pasión de David Bouzón que ha logrado seleccionar las mejores botellas para maridar perfectamente con cada plato. Albariños, Godellos, Treixaduras y otras uvas gallegas están a tu disposición para brindarte un verdadero viaje a Galicia, sin necesidad de hacer las maletas. Si eres amante del buen vino, te encantará descubrir estos caldos únicos, perfectos para acompañar tu velada.

Saliviento de Castillo del Romeral / LP/DLP

Reserva Tu Mesa y No Te Pierdas Nada

Si te has quedado con hambre de más, te contamos que Saliviento es un restaurante que no solo se destaca por su excelente gastronomía, sino también por su constante dinamismo y fidelidad con sus comensales. A lo largo del año, realizan diversas actividades y acciones que lo convierten en un lugar imprescindible en la isla. No olvides que para disfrutar de sus Jornadas del Cachopo y de todas sus propuestas, es imprescindible reservar con antelación, ya que los cupos suelen agotarse rápidamente.

Sigue a Saliviento en sus redes sociales para estar al tanto de todas sus novedades, eventos y sorpresas, ¡te aseguramos que siempre tienen algo nuevo que ofrecer!

Saliviento de Castillo del Romeral / LP/DLP

¿Te atreves a vivir una experiencia gastronómica única en Saliviento?

Si eres un amante de la buena cocina, los sabores auténticos y las experiencias únicas, Saliviento te está esperando con los brazos abiertos. No lo dudes más y ven a disfrutar de una de las mejores ofertas gastronómicas de Canarias. ¡Te esperamos en Saliviento, donde la tradición se encuentra con la innovación y cada plato cuenta una historia!