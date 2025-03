Una vecina de Agüimes cancela una deuda de 139.000 euros gracias a la Ley de Segunda Oportunidad

Carmen Marrero, residente en la Villa de Agüimes, ha conseguido cancelar una deuda de 139.000 euros mediante la Ley de Segunda Oportunidad, con el apoyo de la empresa Canarias Sin Deuda. A pesar de contar con un empleo estable, su situación financiera se volvió insostenible debido a una serie de préstamos adquiridos entre 2001 y 2003 para apoyar el negocio de su expareja.

El cierre del negocio y la ruptura sentimental la dejaron como única responsable de la deuda, lo que la llevó a una situación de asfixia económica. “Pensé que nunca podría salir de esta situación, vivía en la oscuridad sin esperanza”, relata Carmen.

Años de lucha económica y el paso hacia la Ley de Segunda Oportunidad

Aunque desde 2003 contaba con un empleo, sus ingresos no eran suficientes para afrontar el pago de los préstamos, cubrir los gastos básicos de su familia y hacer frente a las demandas judiciales de los acreedores. La situación se agravó cuando tuvo que ayudar económicamente a su hija mayor, que reside en Polonia.

Finalmente, y tras la recomendación de un familiar, Carmen decidió acudir a Canarias Sin Deuda. “Me costó mucho dar el paso porque significaba enfrentar todo lo que había evitado durante años, pero allí encontré el apoyo y la orientación que necesitaba”, explica.

Una solución legal para empezar de nuevo

Los expertos de Canarias Sin Deuda destacan que el caso de Carmen es un ejemplo claro de cómo la Ley de Segunda Oportunidad puede ser un recurso vital para quienes, por circunstancias personales o empresariales, se ven atrapados en una deuda que parece no tener salida.

En este proceso, se intentó alcanzar un acuerdo con los acreedores, cumpliendo con todos los requisitos legales. Finalmente, la justicia aprobó la exoneración total de la deuda, permitiendo a Carmen comenzar de nuevo.

“Si estás en mi situación, no creas que no hay salida. Canarias Sin Deuda me ayudó a recuperar mi vida. Ahora sé que sí se puede”, concluye.

Canarias Sin Deuda: expertos en la Ley de Segunda Oportunidad

Canarias Sin Deuda es una empresa especializada en la Ley de Segunda Oportunidad, cuyo objetivo es ayudar a particulares y autónomos en situaciones financieras difíciles a reestructurar sus deudas y obtener una segunda oportunidad.

Desde su creación, ha conseguido la cancelación de más de 61 millones de euros a nivel nacional y se ha consolidado como una empresa de referencia en este ámbito. Actualmente, cuenta con oficinas en Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria y Lanzarote, ofreciendo también asistencia online a toda España a través de su web y su aplicación móvil.