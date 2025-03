Reabre al tráfico el tramo de la Avenida de Canarias cortado por el peligro de derrumbe

Cinco días y los vecinos y comerciantes desalojados por el aviso de derrumbe inminente de un edificio de la avenida de Canarias de Vecindario, en el municipio de Santa Lucía, ya no pueden más. Los primeros han contratado un abogado para negociar con la inmobiliaria del propietario ser realojados en un edificio en condiciones dignas.

En estos momentos, los 45 se reparten en apartamentos de que miden de 10 a 50 metros cuadrados, el de estas dimensiones tiene tres habitaciones pero que comparten tres familias, una por dormitorio, y zonas comunes como el salón, cocina y baño son compartidos por todos.

"Ni nos conocemos y nos vemos conviviendo de la noche a la mañana". Tampoco pueden más los propietarios de la casi decena de locales comerciales cerrados por la que se les viene encima con las pérdidas económicas y pago a empleados. Igualmente, los vecinos de las casas adyacentes evacuadas: "No tengo culpa de nada y sigo sin mi casa, que arreglen esto ya" comentó con enfado Francisco.

El Ayuntamiento emitió este jueves ya su informe del pericial que le entregó la empresa que realizó el apuntalamiento del inmueble y decidió La zona de la Avenida de Canarias a la altura del edificio desalojado el pasado sábado se abrirá en las próximas horas (la tarde noche de este jueves) al tráfico rodado.

El nerviosismo era latente ayer más si se puede entre los vecinos afectados por el desalojo de sus casas de alquiler el pasado sábado, tras sentir un estruendo y notar moverse las paredes, que fue segundo de la orden de desalojo por peligro de derrumbe inminente.

Un abogado

Los 45 inquilinos, todos de nacionalidad cubana, han hecho piña en estos días ante la incertidumbre por verse en la calle de repente con lo puesto, después de pagar el alquiler. No ven justo el realojo que hicieron por iniciativa propia en otra finca del mismo propietario que estaba desocupada. Pero no es suficiente. Ellos mismos y según necesidades de cada familia y número de miembros se repartieron las unidades habitacionales, de una, dos y tres habitaciones.

La más pequeña mide 10 metros cuadrados y aproximadamente 40 y 50 metros las mayores. Pero se han tenido que repartir "y en las de dos habitaciones conviven dos familias, y en las de tres, otras tantas", relata Yumini Sánchez, que comparte con su marido una de las habitaciones junto a otras dos familias, una por habitación.

Este hecho y la incertidumbre de si podrán volver a la casa del edificio dañado, contrataron a un abogado para que medie con el propietario de la vivienda y la inmobiliaria para que solucionen este problema y los reubiquen en viviendas en condiciones similares a las que residían.

Reunión

Tras la reunión con el letrado, se desplazaron al ayuntamiento a donde el responsable de Urbanismo, Leví Ramos, les explicó la actual situación del inmueble. La empresa especializada en ejecución de trabajos en estructuras, cimentación y cubiertas de edificios contratada por el propietario de la finca dañada ha sido la encargada estabilizar y apuntalar la primera planta y el pilar del sótano, que se cedió bajo tierra más de cinco centímetros al parecer por una obra sin licencia que paralelamente ocasionó los daños estructurales. El fin es asegurar que el inmueble de Santa Lucía, no corre peligro de derrumbe

Interior

Entre los familiares del edificio de alquiler se encuentra un matrimonio residente en la isla cubanos que solicitaron asilo político a su llegada y ven la situación que están viviendo "inaudita". Ambos trabajan desde hace tres años. Él como autónomo para una multinacional y ella empleada en una empresa solvente. Pagan 500 euros de alquiler religiosamente cada mes por una de las 25 viviendas del edificio desalojado. La suya en concreto mide unos 40 metros cuadrados, es interior y tiene una habitación, pequeño salón baño y cocina.

Negocios con pérdidas económicas

Este jueves se agolpaban nuevamente como cada día desde el sábado curiosos y también afectados colaterales del peligro de derrumbe del edificio. Como casi una decena de negocios y los propietarios y residentes de los dos inmuebles anexos que fueron también desalojados por motivos de seguridad.

El vecino de una de estas casas decía indignado que "yo tengo culpa de nada de esta situación pero me veo en la calle". Se ha hospedado estos días con familiares pero exigía "volver a la normalidad".

Los empresarios afectados al quedar dentro del perímetro de la zona acordonada por y precintada por peligrar en caso del derrumbe ya hablaban de pérdidas desde el primer día, sin saber que se iba a prologar, tantos días.

El propietario de un local de restauración se quejó de que "estoy pagando a los empleados y no sé si darles vacaciones o no, porque no sé el tiempo que permaneceremos cerrados". Otra emprendedora casi en los mismos términos se quejaba por la escasa información ofrecida por el ayuntamiento a los desalojados "para saber qué hacemos.

No solo los comercios que cesaron obligatoriamente su actividad son los únicos afectados. También han visto perjudicada sus ventas los cercanos fuera de la zona precintada por el cierre de un buen tramo de la carretera de la avenida de Canarias. "Los clientes ven esto así y se van a comprar a otro sitio porque no pueden ni aparcar".