Jorge Leal da vida a la historia de Gran Canaria con IA

Las redes sociales comienzan a verse saturadas de creaciones generadas con inteligencia artificial que repiten una y otra vez los mismos estilos: estéticas futuristas, paletas de colores extremadamente intensas, animales humanizados o retratos demasiado perfectos. Sin embargo, estas herramientas no tienen límites; los marca la creatividad de quien las utiliza. Bajo esa premisa, el diseñador gráfico grancanario Jorge Leal ha decidido darles un uso diferente y más interesante: acercarnos a la historia de Canarias y despertar nuestro interés por ella.

"¿Por qué no aprovechar el material que ya existe, que tiene mucho valor, en lugar de empezar desde cero?" A partir de esta pregunta surgió la idea de dar vida a fotografías antiguas de Gran Canaria. Al transformarlas en vídeos, Jorge Leal pretende mostrar, especialmente a los jóvenes, cómo era el día a día en la Isla en épocas pasadas. Ya que no contamos con grabaciones de muchos momentos históricos, ¿por qué no recrearlos con inteligencia artificial a partir de imágenes reales? "Una foto que ya has visto veinte veces se convierte en algo muy diferente al convertirla en un vídeo", razona.

Con herramientas como Sora o Midjourney, y a base de prueba y error, —como ocurre en cualquier disciplina artística— Leal no limita su proceso creativo. Según las necesidades de cada proyecto, puede recurrir a distintos programas: ya sea para mejorar la fluidez de los movimientos humanos, obtener texturas más realistas en los objetos o refinar otros aspectos visuales. Cada herramienta tiene sus fortalezas, y trata de sacarles el máximo provecho.

Jorge Leal

Credibilidad

"Me sorprende la habilidad que tiene la IA para darle credibilidad a la expresión de las caras a partir de fotos, hasta en las más antiguas y deterioradas", cuenta Leal. Esa autenticidad en las expresiones es, en parte, lo que aporta a estas creaciones un realismo natural, casi cotidiano. A ello se suma la capacidad de la herramienta para generar texturas casi perfectas con movimientos lógicos, "como el de las olas rompiendo en la orilla de la playa".

Por ejemplo, Leal cuenta que, al trabajar con fotografías antiguas, a veces se encuentra con personas al fondo de la imagen, difíciles de distinguir por su tamaño o estado. Figuras en las que cuesta incluso reparar. Sin embargo, gracias a la inteligencia artificial consigue darles vida y protagonismo, integrándolas de forma natural en la escena. De secundarios a imprescindibles.

En las escenas mostradas en los vídeos de Leal vemos interactuar a varias generaciones isleñas: centenares de personas pasando un día de calor en Las Canteras, la vida en las chabolas de El Confital, un parque San Telmo en sus inicios, jóvenes patinando en el Palacio del Hielo en La Cornisa, el cauce lleno del barranco de Guiniguanda ante la mirada de algunos curiosos o varios niños subiendo a su casa del Risco de San Nicolás.

Experimentación diaria

Además de este trabajo de divulgación histórica y cultural, Leal no deja de experimentar con estas nuevas herramientas, siempre buscando ir un paso más allá. Incluso ha llegado a animar algunas de las esculturas más emblemáticas de Gran Canaria, en un vídeo que ha sorprendido a miles en redes sociales. "Ha llegado hasta República Dominicana", cuenta asombrado. Su idea es seguir descubriendo hasta dónde pueden llegar, tanto él como la propia inteligencia artificial.

Proceso creativo

"La tienes que ir guiando como a un bebé, yo siempre digo que es como un bebé muy listo". A veces exige instrucciones "muy precisas y detalladas", porque si no, puede generar "barbaridades", pero en otras basta con unas pocas indicaciones. Cada caso es distinto al anterior. Es un trabajo donde hay que desechar muchas creaciones hasta obtener la que realmente te interesa. Estas herramientas te colocan en el rol de un "director artístico".

En cuanto a la censura, Jorge Leal asegura que los únicos conflictos surgen con imágenes que contienen desnudos o elementos eróticos, todo lo demás parece estar permitido. Como curiosidad, cuenta que incluso ha tenido problemas con fotografías de esculturas en las que, vistas de espaldas, se muestran las nalgas, algo que la inteligencia artificial no es capaz de procesar correctamente.

Leal tiene claro su propósito: continuar recorriendo "lo canario" por capítulos. Aprovechar el potencial de la inteligencia artificial para "darle la vuelta a la historia de Canarias". Aunque ha empezado por Gran Canaria, su isla natal, ya ha hecho sus pinitos con Tenerife, y planea continuar próximamente con el resto del Archipiélago.