Muere Sor Pino, monja dominica y 'madre' de las canarias que estudiaron en Madrid

Sor Pino Quintana (Teror, 1930), directora del Colegio Mayor Santa María del Pino, en Madrid, y 'madre' de las más de 200 colegialas que cada curso llenaban las habitaciones del centro -la mayoría de ellas, canarias- falleció este viernes a los 94 años en la capital de España. Sor Pino, 'Sorpi', como ellas la llamaban, consagró su vida a la Orden Dominica como directora del colegio mayor. También impartía clases como docente en el colegio Santa María de Yermo. Quienes la trataron -"fue una suerte compartir momentos con ella", aseguran- lloran hoy su partida y la recuerdan como un "referente", "una mujer de bandera", "coqueta" y presente en todas las decisiones del colegio mayor desde su puesto de dirección, que abandonó hace unos años a consecuencia de una enfermedad. A 'Sorpi' no se le escapaba nada.

"Ella nos cuidó como una madre a muchas colegialas que estudiamos allí. Estuvo muy pendiente de nosotras", dice Águeda Borges, una de las residentes en los años noventa. Su hija vive ahora en el mismo centro.

"Para nosotras es un referente maternal", continúa Borges, que la define como la "piedra angular del colegio". Todas las que fueron estudiantes en el Santa María del Pino se enteraron a primera hora de la tarde de la noticia, que corrió como la pólvora por los grupos de WhatsApp que comparten. "Estamos muy tristes". Borges asegura que 'Sorpi' fue una mujer y una canaria de "bandera" por el "importante papel que ha tenido en la vida de otras mujeres". "Hoy ya somos profesionales y madres, y ella nos dejó una gran impronta", concluye la que fue colegiala.

Noemí Quintana pasó seis años en el Santa María del Pino. "Era inmensa", resume: "Nos sentimos huérfanas". Quintana habla del "control amable" con el que lo vigilaba todo y de su sentido del humor. Como anécdota, todos los años hacían un anuario con los nombres de las estudiantes y el número de la habitación. Al lado, en lápiz, 'Sorpi' escribía el nombre del novio de cada una de ellas. "¿Por qué lo escribe a lápiz?", le preguntaron ellas una vez. "Porque aquí los novios duran un asalto y así lo puedo borrar", contestó la directora.

Sor Pino era una mujer "adelantada a su tiempo". "Se escandalizaba por poco y nos acompañaba mucho", afirma Quintana, que la recuerda como "coqueta", "una mujer que no envejecía", pero lo más importante: "Cuando te ibas del centro ella seguía pendiente de ti".

En los grupos de WhatsApp de las ex colegialas no se habla este viernes de otra cosa. No puede ser de otra forma. Se envían imágenes y comparten anécdotas: "Tuvo una vida muy plena e hizo bien en mucha gente joven".