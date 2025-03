Roberto Castro: «La Isla necesita el Parque Nacional de Guguy porque es un laboratorio natural»

El ingeniero forestal Roberto Castro ha participado en un documental de TVE para mostrar los valores y las amenazas de la flora y fauna de Gran Canaria

¿Qué se narra en el documental Gran Canaria, laboratorio natural, de próxima emisión en TVE?

Comenzamos hablando de la historia geológica de la Isla, de como surgió de los distintos procesos eruptivos y como la vegetación fue colonizando el territorio durante miles de años. El pinar y las otras especies de flora y fauna fueron extendiéndose hasta que se tuvo ese vergel, ya existente antes de la llegada de los primeros pobladores, los que hoy llamamos aborígenes. Con esos primeros habitantes, pese a la ganadería y las labores agrícolas, el medio natural no sufrió un gran impacto. Fue después de la Conquista, con los ingenios azucareros o la producción de brea, cuando la Isla sufrió muchísimo. Los recursos naturales prácticamente desaparecieron en la cumbre, también por el aumento de la población, el uso de la ganadería y la recolección de leña.

¿Cómo se ha ido recuperando esa vegetación perdida?

La masa forestal desapareció durante unos cuantos siglos. No fue hasta comienzos del siglo XX cuando se iniciaron los intentos repobladores. Durante la República ya hubo proyectos, pero no se pudieron llevar a cabo, y desde la década de 1950 ya comenzaron las ingentes labores de reforestación, asociadas a una especial situación socioeconómica, con muchísima mano de obra. Se pudo recurrir a centenares de trabajadores, que fueron realmente los artífices de la reforestación de la cumbre. En apenas 15 o 20 años se lograron reforestar casi 5.000 hectáreas. Ese es el legado que tenemos hoy en día. En el documental hay una frase muy bonita, en la que se dice que esas personas eran conscientes de que no iban a ver el resultado de su trabajo. Algunos todavía están vivos y a ellos habría que agradecérselo.

¿El documental muestra algún descubrimiento reciente?

Entre otros, hay un tema bastante desconocido sobre la reforestación. Hoy hablamos de la crisis climática, pero ya en aquella época se tuvo que recurrir a los aguadores, cosa que no ocurría en las repoblaciones en la Península. Aquí se tenía que ir a regar con baldes. En el documental se habla sobre los ingenieros, pero hay que resaltar la importancia de toda esa población, esas familias de la medianías y cumbres. Yo soy gallego y una de las cosas que más me sorprendió al llegar aquí hace 20 años es la especial conexión entre la sociedad y sus montes. No hay nada parecido en otros lugares y creo que tiene que ver con ese arraigo . Las nuevas generaciones tienen esa herencia de sus antepasados, abuelos o familiares que estuvieron trabajando en esa reforestación y no se han olvidado. Eso es algo único que hay que cuidar. En los incendios de 2007 y 2019 se puso de relieve esa especial conexión de la sociedad con las cumbres.

¿Qué secuelas quedan de los grandes incendios forestales de las últimas décadas?

En el documental se aborda la situación crítica en la que quedó el pinzón azul, pues ese fue el germen de los múltiples proyectos que han puesto a Gran Canaria en la vanguardia de la gestión forestal. Aparte del proyecto europeo Life Pinzón, con el Life Rabiche hemos logrado reintroducir una especie animal que no solo estaba mermada, sino que estaba extinta. Sus excrementos van a permitir que en ciertos riscos podamos seguir recuperando el bosque de laurisilva. También está el Life Lampropeltis para el control de las culebras, el Life Nieblas para tener sistemas de riego con las nuevas tecnologías, y ahora el Life Fénix para la protección de las palmeras. Por eso Gran Canaria se puede considerar un laboratorio natural, que es el título del documental. De hecho, se cierra con la reivindicación de que Gran Canaria cuente con un Parque Nacional, el terrestre-marítimo de Guguy. Es un territorio muy peculiar, diferente a cualquier otra isla, donde se combinan valores ambientales, geomorfológicos y geológicos únicos.

¿Qué duración tiene el documental y cuándo se podrá ver ?

Dura 25 minutos y forma parte de la octava temporada del programa de TVE El Bosque Protector. Está producido por la Universidad Politécnica de Madrid con el asesoramiento de la Asociación Fénix Canarias y la financiación de la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo. Se rodó en el verano de 2023 y durante 2024 se editó con vistas a emitirlo a principios de este año 2025. Con motivo del Día Forestal Mundial hemos logrado que TVE nos permita un pase interno antes de su emisión en abierto.

¿Dónde se rodó?

Comienza con una imagen de las Dunas de Maspalomas, donde se deja claro que el monte es todo. También grabamos en Guguy, los Pinos de Gáldar o el interior de Inagua. Hay una imagen espectacular del Morro de Pajonales, que poca gente conoce y que va a sorprender. En Inagua pasamos gran parte del tiempo persiguiendo al pinzón azul, que es un pájaro muy celoso de su intimidad. También hay imágenes inéditas y comparativas desde hace 50 años hasta la actualidad.

¿Cuáles son las principales amenazas de la flora y fauna de Gran Canaria?

Siempre tenemos el yugo de los incendios forestales, a lo que se añaden zonas agrícolas abandonadas donde se acumula combustible natural. Y también el aumento de gatos asilvestrados.

Morales: «Es un hito audiovisual» El presidente Antonio Morales y Roberto Castro presentaron ayer en El Patio de Cabildo el documental Gran Canaria, laboratorio natural, que será emitido por TVE para todo el Estado. «Estamos ante un trabajo audiovisual que marcará un hito porque nos permitirá reconocernos en el pasado de aprovechamiento intensivo de la masa forestal y en el presente con la recuperación de buena parte de los bosques y el hecho de que seamos uno de los territorios con más proyectos de recuperación y regeneración de nuestra vegetación», afirmó Morales.

