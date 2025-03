El Centro Cultural Guaires de Gáldar reabre sus puertas tras la renovación del interior

El Centro Cultural Guaires se ha inaugurado tras su profunda renovación interior en la tarde de este viernes con un espectáculo de teatro, danza y música. El histórico evento para el municipio contó con la presencia del alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa, el primer teniente de alcalde y concejal de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Gáldar, Julio Mateo Castillo y el viceconsejero de Turismo del Gobierno de Canarias, José Manuel Sanabria. Se trata de una de las obras más importantes del actual mandato y un ejemplo de la apuesta constante y continuada de la ciudad de Gáldar por la cultura.

Las obras que acaban de concluir incluyen por una parte la climatización para el espacio de la sala de butacas, escenario y camerinos, que mejora el confort del público y de los artistas con una inversión de unos 380.000 euros y por otro lado la renovación de los vestíbulos, escaleras, aseos y camerinos con elementos decorativos modernos inspirados en el propio espacio de los años 50, todo un homenaje visual al antiguo Cine Guaires, con cerca de 440.000 euros de inversión.

Esta actuación se suma a las realizadas en los últimos años: renovación de mobiliario, cortinas, pavimentos y preinstalación para la climatización por más de medio millón de euros con una subvención de 350.000 euros del Gobierno de Canarias y el resto de financiación municipal, además de equipamiento de sonido, iluminación y vídeo con la última tecnología disponible en el mercado con una subvención de 162.775 euros de los Fondos Next Generation de la Unión Europea. Una inversión total de cerca de 1,5 millones de euros en los últimos dos años que convierten al Centro Cultural Guaires en el auditorio de referencia de la ciudad.

Para el alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa, "la evolución que ha vivido el Centro Cultural Guaires es el reflejo de la evolución que ha vivido Gáldar en su relación con la cultura, no concebimos nuestra ciudad sin su programación teatral, la música en directo, su Festival Internacional de Cine, los encuentros de danza, la participación de nuestras agrupaciones folclóricas o el protagonismo de nuestros artistas."

Apuntaba además el primer edil que "este espacio era mucho más que una sala de proyecciones para nosotros, era un lugar donde muchos galdenses vivieron su primera experiencia en el cine y forma parte de nuestra memoria colectiva, por eso, cuando decidimos emprender estas ambiciosas reformas, no solo queríamos modernizarlo, sino también mantener su esencia, respetar su historia y proyectarlo hacia el futuro".

"Con esta renovación", apuntaba Teodoro Sosa, "reafirmamos nuestro compromiso de que el Centro Cultural Guaires se convierta en la gran referencia cultural del norte de Gran Canaria, con aún más espectáculos de primer nivel, que las compañías locales y nacionales, los artistas más jóvenes y los más consolidados, vean en él un espacio donde mostrar su talento y, por supuesto, que nuestro público disfrute de una programación variada y de calidad durante todo el año".

Julio Mateo Castillo, primer teniente de alcalde y concejal de Cultura y Fiestas, destacó que esta intervención ha permitido "modernizar al máximo el Centro Cultural Guaires, mejorando la experiencia del público y de los artistas y convirtiéndolo en un auditorio de referencia para el norte de la isla".

"Hemos realizado numerosos esfuerzos en los últimos años desde el Ayuntamiento de Gáldar para poner al Centro Cultural Guaires a la altura de lo que merece su propia historia y potenciar aún más la oferta cultural del municipio", añadió.

El viceconsejero de Turismo del Gobierno de Canarias, José Manuel Sanabria "inauguramos la reforma de interiorismo y climatización del Centro Cultural Guaires que no es más que la mejora de las infraestructuras locales, culturales y turísticas que van a servir no solo para la prestación de servicios turísticos, sino sobre todo para el disfrute de la ciudadanía. Es una obra que no hace más que reflejar cuál es el retorno de la actividad turística a las comunidades locales y nuestros municipios y de esta infraestructura se van a beneficiar los residentes de Gáldar, del noroeste de la isla y de Gran Canaria."

Ya desde el exterior del Centro Cultural el público que ha querido asistir al acto inaugural ha sido recibido por las musas de la música, la poesía, el teatro y la danza. En el hall, el violín de José Luis Montesdeoca descubría las obras de los artistas Borges Linares, Cristóbal Guerra y Manuel Bernabé, que junto a las vidrieras con escenas de los Guaires de Agaldar y Telde del artista Raúl Mendoza confieren al nuevo Guaires un estilo muy personal en el que cada detalle cobra sentido.

Según el responsable del proyecto, Víctor Montero, "la elección del mobiliario personalizado, las texturas, los tejidos confeccionados con plásticos recogidos de los fondos marinos, los colores y complementos se han seleccionado no sólo por razones estilísticas en consonancia con el contexto arquitectónico, sino por una especial atención a la acústica".

Las actrices Mari Carmen Sánchez, Blanca Rodríguez y Lili Quintana han sido las encargadas de arrancar los primeros aplausos del renovado Guaires en el espectáculo inaugural, en el que se ha leído además el Manifiesto del Día Mundial del Teatro a cargo de Antonio Díaz Osorio y ha contado con la intervención de la directora del Festival Internacional de Cine de Gáldar, Ruth Armas.

Las obras de reforma del Centro Cultural Guaires de la ciudad de Gáldar han sido posibles gracias a las subvenciones de la convocatoria de Estrategia de Resiliencia Turística en Canarias, dentro del Programa de Actuaciones con Entidades Locales en Infraestructuras Turísticas en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea Next Generation EU y gestionada por la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias.