El autor de la escultura en la casa del jefe de la policía exige su devolución

El autor de la escultura que adorna el exterior de la vivienda del jefe de la Policía Local de Agaete, al que cuatro agentes han denunciado por sustraer supuestamente durante 20 años mobiliario municipal y que incluye en ese listado esa obra de arte, reclama desde hace dos años a la alcaldesa, María del Carmen Rosario, y al actual primer teniente alcalde y hermano del subinspector, Sebastián Suárez, la devolución de la pieza, que nunca se le pagó. Román del Pino hizo esa pequeña obra como boceto para una gran escultura que se barajó para adornar la rotonda de entrada a pueblo, aunque el proyecto se quedó aparcado sin explicaciones.

«Buenos días, doña María del Carmen Rosario Godoy. Mi nombre es Román del Pino Medina Quintana, hace unos meses presenté en el municipio que usted dirige un proyecto muy novedoso al concejal de Deportes, Chani Suárez; fruto de las reuniones, Chani fue conocedor de mi faceta artística y me encargó un boceto para la rotonda que está en la entrada de Agaete. El cual se le llevó y espero que siga en la mesa presidencial de su Alcaldía, pues en una ocasión me acerqué ... y usted muy atenta, se interesó por mi diseño. Me gustaría saber en qué situación se encuentra actualmente dicho proyecto, sobre el boceto diseñado por mí».

María del Carmen Rosario, junto a la pequeña escultura. / LP / DLP

Dos años después

Este es parte del contenido de uno de los mensajes enviados a las 8:04 minutos del 2 de mayo de 2023 por el autor de la obra al correo personal de la alcaldesa de Agaete. No solo a ella. El otro destinatario es Sebastián Suárez (curiosamente, también hermano del jefe de la Policía Local, que ha sido denunciado por sus subordinados por robos continuados de equipamiento municipal durante 20 años, tal y como ha publicado este periódico), que fue uno de los interlocutores de esta negociación que nunca fructificó.

Los escritos no tuvieron eco, a pesar de los intentos del artista grancanario por recuperar luego su pieza a través de distintos medios.

Hasta que Román del Pino vio su obra en una fotografía publicada este martes en este periódico colocada sobre la puerta de la casa del jefe de la Policía, tras la denuncia de los cuatro agentes locales contra su superior. De ahí que vuelva a exigir su devolución inmediata, ya que tampoco se pagó ese trabajo.

Román del Pino. / José Carlos Guerra

Mientras, el subinspector ha esquivado su responsabilidad. Es más, lanza la culpa en la alcaldesa de Agaete, María del Carmen Rosario, según palabras recogidas en una televisión nacional, que se ha hecho eco de la información adelantada por este periódico.

"Ella me lo dio"

«La alcaldesa me regala a mí el letrerito que pone ‘Agaete’. Esto es un regalo que le hicieron a la alcaldesa del anterior grupo de gobierno que iba a la entrada del pueblo. Yo, como secretario accidental, suplente del titular, asistí a un acto. Cuando terminó, esa figurita que no estaba inventariada, es un regalo, se la pido a la alcaldesa. Le dije que si no la quería que si me la daba y la alcaldesa me la da. La secretaria la guardó en un cajón y me la dio luego y la puse ahí», según alega.

Los contactos entre el artista y el Ayuntamiento para el proyecto se iniciaron a comienzos de 2021. Y ese año la obra en miniatura aparece luciendo ya como elemento decorativo en el salón de plenos con la actual alcaldesa. Y estuvo ahí expuesto hasta 2023, como corroboran las imágenes divulgadas por el Ayuntamiento a través de sus redes sociales. En una de las imágenes está, como se acredita y él admite, el subinspector junto a la obra de arte, que mide 35 centímetros de largo, 24 de alto y siete de ancho.

Desde entonces se le perdió la pista. Hasta reaparecer en la fachada de la casa del mando, con gran sorpresa para su autor, que admite el impacto que le causó verla cuando leía La Provincia.

Román del Pino insiste en que reclamará por las vías que haga falta la entrega de la escultura, ya que nunca se le pagó el trabajo.

En el juzgado

Como publicó este periódico, el juzgado de Guía investiga la denuncia de cuatro policías locales de Agaete contra su jefe por un presunto delito continuado de apropiación indebida, por sustraer durante 20 años mobiliario y material de propiedad municipal. El equipamiento supuestamente robado incluye un parque infantil, farolas, bancos de madera y metal, baldosas, césped artificial, focos de luz y otros enseres, que acabaron en una finca de su propiedad. Es más, ese inventario recoge esa obra de arte que muestra el nombre de ‘Agaete’, con la primera letra cubriendo con un vuelo el resto.

Maceteros encontrados en la finca del subinspector (derecha), iguales a los supuestamente sustraídos en el almacén municipal (izquierda). / LP/DLP

La denuncia presentada el 11 de diciembre de 2024 en el cuartel de la Guardia Civil de Guía hace alusión a un supuesto hurto continuado, que se remonta a 2004 y que ha proseguido hasta el año 2023, cuando causa baja médica. Todo ello, aprovechándose de su máximo rango policial, y del acceso al almacén municipal, donde se deposita buena parte de ese equipamiento público.

Ese mobiliario ha acabado en la finca privada del jefe de la Policía Local, salvo la escultura, que se expone a la vista de la ciudadanía en la fachada de la casa particular.

