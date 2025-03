Canarias, una región ideal para el cultivo de setas en interior y en el exterior

Las setas crecen bien siempre cuando obtienen buena nutrición, agua y la temperatura adecuada. Recursos que se encuentran a disposición en Canarias. Hay materiales gratuitos o de bajo coste disponibles para el cultivo de setas. El agua es un bien preciado en el archipiélago, pero afortunadamente las setas no necesitan demasiada, mucho menos que la mayoría de las otras plantas destinadas a la alimentación. Los inviernos de las Islas Canarias en particular son ideales para el cultivo de setas. Hay suficiente calor, pero no en exceso. Las setas se pueden cultivar fácilmente tanto en interiores como en exteriores.

En verano, las temperaturas pueden ser demasiado altas, lo que ralentiza el crecimiento de las setas pudiendo llegar a exterminarlas por completo. Llevamos varios años realizando experimentos de cultivo en una finca frutal en el barranco de Ayagaures en Gran Canaria. Todavía se puede suponer que las diferencias climáticas en las distintas islas no son tan diferentes como para que el cultivo de setas no tenga tanto éxito. Sería interesante intentar cultivar setas también en cuevas. En cuyo caso podrían cultivarse durante todo el año. En las cuevas, la temperatura permanece constante y es fácil mantener la humedad suficientemente alta para las setas.

De ostra y de ostra dorada

Se cultivan y consumen muchas especies de setas en todo el mundo. Las setas que nos resultan más fáciles de cultivar son la seta de ostra (Pleurotus ostreatus) y la seta de ostra dorada (Pleurotus citrinopileatus). Ambos crecen muy rápidamente y aceptan una amplia variedad de materiales orgánicos para su nutrición.

El cultivo de setas de ostra requiere al menos dos meses. El micelio esparcido en el medio de cultivo fúngico comienza a crecer rápidamente y lo llena completamente con su micelio blanco. En este caso, al cultivar la seta de ostra, la primera cosecha se puede obtener a los treinta días, dependiendo de las condiciones.

Setas con tomate, en una clásica combinación. | ARI Y TAPANI KOTISAARI

El micelio iniciador es necesario en un 5-10% del medio de cultivo si se desea un crecimiento rápido. Se pueden adquirir de un cultivador comercial que cultive setas en bolsas de plástico. Cuando las setas en las bolsas dejan de producir, se convierten en un residuo para el agricultor y suelen venderse a bajo precio. Este «desecho» actúa entonces como micelio iniciador y, cuando se lo vuelve a alimentar, continúa produciendo setas. Si no hay ningún cultivador local, puedes cultivar tu propio micelio inicial a partir de una bolsa pequeña comprada en línea.

Cultivo interior y exterior

Los cultivadores comerciales generalmente cultivan setas en bolsas de plástico, nosotros también, pero en lugar de bolsas, normalmente utilizamos botellas de agua usadas de cinco litros. Estas se perforan y se cubren con cinta transpirable que se vende en las farmacias. Las botellas se llenan con alimento, medio de cultivo y se espolvorean con micelio iniciador.

Después de unas semanas, las botellas, ahora completamente blancas por dentro, comenzarán a producir setas. Después de la primera cosecha, el micelio descansa durante un par de semanas y, en la mayoría de los casos, produce la siguiente cosecha posteriormente. Después de la segunda cosecha, el micelio puede permanecer inactivo durante un par de semanas más y producir una nueva cosecha.

Setas de ostra dorada, amarilla hermosa y deliciosa. | ARI Y TAPANI KOTISAARI

La segunda cosecha es claramente más pequeña que la primera y la tercera lo es aún más. El medio de crecimiento proporcionado a las setas comienza a quedarse sin energía y por tanto el micelio se vuelve inactivo, a pesar de que no muere.

Estas botellas inactivas son un excelente material de partida para el cultivo al aire libre. El medio de cultivo de las setas se extiende en el suelo sobre un sustrato previamente cubierto con papel de periódico. Se espolvorea el contenido de la botella en la mezcla de nutrientes como cultivo iniciador. Se compacta el cultivo, se riega y se cubre. Después de unos 25-30 días, la cubierta se eleva a una altura de unos 15 centímetros del suelo para dar espacio a las setas para crecer. Dentro de una semana o dos, las setas comenzarán a crecer en la superficie. El cultivo se riega ocasionalmente, pero la humedad debe mantenerse lo suficientemente alta para que las setas no se sequen.

Los medios de cultivo

Un aspecto importante sobre el cultivo de setas es que la mayor parte del material necesario está disponible cerca y es barato o incluso gratuito. Razón por la cual el cultivo también puede ser rentable económicamente.

Uno de estos materiales son las astillas de madera dura. Los mejores materiales que tenemos a nuestra disposición son virutas obtenidas de ramas muertas de higueras y mangos. La caña común (Arundo donax) también ha demostrado ser útil, pero su valor nutricional es probablemente inferior al de los dos anteriores.

Necesitan ser limpiadas antes de poder conservarlas y las patas de la seta después de secarlas, se muelen para convertirlas en harina, que se utiliza para añadir umami a muchos platos. / ARI Y TAPANI KOTISAARI

Incluso el papel o cartón normal funciona, aunque es posible que no contenga suficientes nutrientes para que la seta produzca grandes cosechas. Por otro lado, la paja de diversos cultivos de cereales ha demostrado ser un muy buen medio de cultivo, al menos para las setas ostra.

Muchos jóvenes, especialmente en Europa y América, se han entusiasmado con el cultivo de setas a partir de posos de café usados. Los posos de café se colocan en un balde de 5 a 15 litros y con el tiempo las setas crecen en los agujeros hechos en ellos. Los posos de café son un medio de cultivo muy fuerte, por lo que también se pueden utilizar para alimentar los cultivos de setas cuando se quedan sin energía.

El medio de cultivo, limpio

El cultivo de setas, especialmente al aire libre, requiere muy poco trabajo. Sin embargo, se recomienda esterilizar o pasteurizar el medio de crecimiento desde el inicio para evitar la contaminación del cultivo.

Se puede intentar usar virutas de madera limpias o paja sin tratar, pero existe el riesgo de que el moho, las bacterias y los virus puedan apoderarse del medio de cultivo antes de que el micelio de setas tenga la oportunidad de fructificar. Cuando la seta de ostra en particular ha desarrollado su micelio en una gran parte del medio de cultivo, es lo suficientemente eficaz como para eliminar a la mayoría de sus competidores. Una manera de asegurarnos de ello es limpiar el medio reducir al máximo la presencia de posibles competidores.

El tratamiento con agua caliente o vapor mata eficazmente las esporas y bacterias que puedan dificultar el crecimiento de nuestro cultivo. La pasteurización es un método eficaz. En este caso, el medio se calienta a 65 grados centígrados o ligeramente más. Una vez que se hayan eliminado todos los competidores, se puede agregar el micelio de las setas y estas pueden comenzar a crecer de manera segura.

El tratamiento de agua caliente ha demostrado ser exitoso, pero técnicamente laborioso por la falta de un dispositivo de calefacción. Sin embargo, ahora hemos encontrado un método nuevo y más sencillo para limpiar el medio de cultivo. Sumergimos las ramas en agua con cal viva (Ca (OH)2) .Es económico y altamente efectivo dentro de las 24 horas siguientes al tratamiento. Finalmente, se drena el exceso de agua del medio y está listo para ser utilizado como alimento para las setas.

Especialmente cuando se cultiva en la caja de plantación, puede producir fácilmente una cosecha abundante. En Ayagaures, este invierno hemos recogido unos 10 kilos de seta de ostra por metro cuadrado y bastante menos de seta de ostra dorada. Más algunos kilos gracias a las botellas de setas. Todas los cultivos continúan produciendo. Unos pocos metros cuadrados son suficientes para una familia pequeña. En Finlandia, el rendimiento máximo ha sido de 20 kilogramos por metro cuadrado.

Una familia normal no puede comer grandes cantidades de setas en un corto período de tiempo. La solución para nosotros ha sido congelar parte de la cosecha después de calentarla previamente en una sartén. Dado que el espacio del congelador es limitado, hemos comenzado a secar la mayor parte de la cosecha.

Un secador solar casero es una solución económica y respetuosa con el medio ambiente al problema. En buenas condiciones, el cultivo se puede secar en un día, pero a veces es necesario continuar el secado al día siguiente. Afortunadamente, las setas secas se conservan durante mucho tiempo.

Platos de carne por setas

Muchas personas evitan comer carne o al menos reducen su consumo, y muchos se han vuelto vegetarianos. En este caso, las setas son un excelente complemento a una dieta basada en plantas. Las setas contienen todos los aminoácidos (componentes básicos de las proteínas) que necesita el ser humano y muchas vitaminas. Esta nueva tendencia ha llevado a muchos a cultivar setas en sus propias casas, generalmente en sus baños, donde es más fácil mantener la alta humedad.

Cultivar setas es fácil cuando hayas probado primero las condiciones de tu entorno de cultivo. Las condiciones en Ayagaures son, por supuesto, diferentes a las de Finlandia. Aun así, la agricultura tiene éxito en ambos lugares y las cosechas suelen ser buenas.

Un cultivador principiante debe familiarizarse con el mundo de las setas, su crecimiento en estado silvestre y su cultivo comercial. Esto no es nada difícil y hoy en día hay mucha información útil sobre el tema en Internet.

Sin embargo, el éxito depende sobre todo de familiarizarse con las condiciones de su propio jardín o finca. Pasaron algunos años antes de que las cosechas se volvieran predecibles, pero ahora tenemos suficientes setas para nuestra propia familia y amigos. Muchos también han comenzado a producirlos comercialmente y han tenido mucho éxito.

Dr. Tapani Kotisaari

El autor es profesor (docente) de horticultura en la Universidad de Helsinki y ha trabajado durante años como experto en seguridad alimentaria en países en desarrollo. En invierno vive con su familia en Gran Canaria. (tapani.kotisaari@outlook.com).