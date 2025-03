Sarina Hernández, Reina del Carnaval de Maspalomas: «Dar el premio a la asociación Da Silva será mi mayor logro»

¿Qué le pasó por la cabeza cuando escuchó su nombre como reina del Carnaval de Maspalomas?

En mi familia. En lo felices que podían estar viendo este triunfo conseguir la corona, en todo el trabajo que hay detrás de esta fantasía , la participación en el carnaval y en todo el esfuerzo, ilusión, alegría y trabajo que hay detrás. También pensé en mi hogar, es Maspalomas. No puedo estar más orgullosa y más feliz de ser representante como reina del Carnaval internacional de Maspalomas 2025 porque ha sido mi cuna. Mis padres siguen viviendo aquí en San Bartolomé de Tirajana, en Playa del Inglés. Para mí el carnaval de Más palomas es mágico. Eso pensé en cuestión de segundo y en mis dos tíos, que hace poco que ya no están con nosotros. Les habría gustado verlo. Además, mi intención de donar el premio la tuve desde que me presenté en el Carnaval de Las Palmas en esta misma edición, sólo si conseguía la corona donaría el premio al íntegro. Esta decisión sólo la conocían mi pareja y mis padres, ya que no quise hacerlo público antes. Voy a donarlo a la asociación Alejandro Da Silva (fundación contra la Leucemia) por motivo del fallecimiento de mi hermano en 1989. A raíz de la marcha de mi hermano mis padres decidieron tener más hijos y mi vocación como médico nació a raíz de esta hidalguía familiar . No lo quería decir antes , pero sí tenía en mente llevarlo a cabo siempre que me coronaran como reina del carnaval. En Las Palmas quedé tercera dama y no pudo ser , pero ahora se ha cumplido mi sueño con la corona. Y dar el premio, que según detallan las bases del concurso será de 3.000 euros. Donarlo a la asociación Alejandro Da Silva es el mayor logro personal.

Se presentó hace días en la gala de elección de la reina del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria Es persistente. Probó con la de Maspalomas, en su casa.

Sí. Allí quedé como tercera dama. La base de la fantasía fue la misma, pero se cambiaron varias estructuras. Se retiraron esculturas que se presentaron en Las Palmas. Por eso se denominaba Vestigio del Olimpo, porque representaba el origen de las olimpiadas. Iba representando a Grecia. Mi diseñador quiso modificar que el de Maspalomas, todo el tocado, vestuario y calzado, al igual que todo el color . Ahora fue sobre todo el blanco y le puso el nombre del Resurgir de Mawú, que significa la perseverancia, la lucha por los sueños y no desistir trabajando en lo que nos ilusiona con fuerza y perseverancia.

¿Cómo se aficionó al carnaval?

Siempre lo he vivido con muchísima ilusión, actualmente maestra jubilada, confeccionaba los disfraces a sus alumnos. Yo de siempre me he confeccionado mis propios disfraces en conjunto con mis amigas. He disfrutado esta fiesta con muchísima alegría e ilusión. No solo por la fiesta en sí, sino porque siempre he dicho que es la fiesta que me conecta con el orgullo de ser canaria, por ejemplo, aquí en concreto, en el carnaval de Maspalomas. Siempre que lo he vivido me ha gustado ver siempre la reacción que tienen los turistas que visitan Gran Canaria y en este caso, el sur de la isla, Playa del Inglés, Maspalomas. Con qué ojos nos miran.

¿Y lograr un diseñador, cómo fue?

Pues el encuentro realmente fue fortuito, se unió su intención de seguir queriendo participar como diseñador para el carnaval y la ilusión que siempre he tenido yo de participar como candidata y la posibilidad de también ser su patrocinador, así que al final el hecho de que nuestros caminos se unieran nos ha hecho conseguir este trono en Maspalomas y muy contentos.

Licenciada en Medicina. Propietaria de Clínicas Dra. Hernández. ¿Aparcará por un tiempo su actividad profesional para dedicarse al carnaval?

Mi profesión es vocacional. Me dedico a la medicina porque me apasiona y no podría dejar de desempeñar mi labor. Mi intención es compaginar al cien por cien ambos mundos. Creo que se puede lograr pero sin dejar de lado lo que amo, que es la medicina, en este caso la medicina estética y disfrutar también de este proceso, trabajar y aportar todo lo que sea posible.

¿Cambiará su vida a partir de ahora?

Pues sí. Siempre he considerado que una vida sin ilusión y sin retos no tendría sentido, así que sí que los tengo, seguir, buscando la excelencia en lo que es mi profesión, continuar con lo que siempre he llevado a cabo , que es una formación continua para ofrecer calidad, vanguardia y tratamientos que se diferencien y que estén a la altura de la actualidad y a nivel. Después de este reinado sobre todo yo me veo aportando mi granito de arena, sobre todo en lo que es el espectáculo que conlleve retos, desafíos. El hecho de ponernos a prueba está dentro de mí. Realmente me considero una persona perseverante y que lucha por sus sueños. Me veo sobre todo en esa línea , pero todo lo que me pueda aportar a nivel personal y profesional pues bienvenido sea.

¿Qué piensa su familia?

Me gustaría destacar que desde mi familia se nos ha inculcado a mis hermanas y a mí los valores de la honestidad, la humildad, la perseverancia, el trabajo, el esfuerzo, la unidad y también con ciertos matices tradicionales. Creo que sí, que es verdad que debo valorar la evolución que han seguido sobre todo mis padres a lo largo de estos últimos diez o quince años, ya que se han adaptado perfectamente a los retos que me he propuesto y se han propuesto también mis hermanas. Tengo que destacar, ya que son retos que se adaptan muchísimo a las exigencias actuales, con objetivos que no son habituales y cómo he visto que que ellos se han adaptado siendo de la generación que son, y cómo me han apoyado, me emociona mucho porque al fin, aunque la educación antiguamente fuera de una forma, ellos se han adaptado perfectamente a las exigencias y a nuestros retos. Me han apoyado al cien por cien, así que para mí eso es un tesoro que agradezco mucho, porque el apoyo es total y lo valoro muchísimo. No sé, me da mucha más fuerza para seguir en la búsqueda de nuevas metas y seguir luchando por mis sueños.

¿Qué le gusta hacer en su tiempo libre?

Me encanta pasar tiempo con mi familia, amigos, ir a la playa, a la montaña. Es mágico, ya que desde que tengo uso de razón mi playa favorita en Gran Canaria es Playa del Inglés, así que no se si se pueden imaginar lo feliz que me encuentro de este reinado.

¿Tiene pareja?

Sí, tengo pareja. Él es parte también fundamental de este logro, porque el apoyo es cien por cien y somos un equipo.

¿Y mascota?

Actualmente no. Hace unos años, pero ya no están con nosotros dos de nuestros perritos. Actualmente, no tenemos mascotas, porque mi tiempo es limitado y no les puedo dedicar todo el tiempo que me gustaría y necesitan, pero siempre he pensado que las mascotas son familia pero, que necesitan su tiempo, cariño.

¿Playa o montaña? ¿Pueblo o gran ciudad?

Siempre playa y si tuviera que elegir entre pueblito o gran ciudad, pueblito.